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Lâm Đồng:

Khẩn cấp mở rộng đèo Mimosa qua điểm sạt lở

Thái Lâm

TPO - Trước nguy cơ vết nứt trên đèo Mimosa tiếp tục mở rộng, gây sạt trượt, đứt gãy nền đường, các đơn vị chức năng đang khẩn cấp mở rộng mặt đường về phía taluy dương để duy trì lưu thông 2 chiều.

Ngày 28/9, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn cấp triển khai phương án mở rộng mặt đường đèo Mimosa, nhằm bảo đảm giao thông trước nguy cơ nền đường tiếp tục sụt lún và đứt gãy.

Theo đó, vị trí xử lý nằm trên quốc lộ 20, đoạn Km227+070 - Km227+150 đèo Mimosa qua phường Xuân Hương - Đà Lạt. Sau các đợt mưa lớn kéo dài, mặt đường tại đây xuất hiện tình trạng nứt, lún dọc theo tim đường và có nguy cơ sạt trượt về phía taluy âm.

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Mặt đường vị trí sạt lở được mở rộng về phía taluy dương với chiều dài khoảng 150m.

Theo phương án được các đơn vị thống nhất, mặt đường sẽ được mở rộng về phía taluy dương với chiều dài khoảng 150m, rộng khoảng 5,2m. Phần đường mở rộng được thảm bê tông nhựa trên hai lớp cấp phối đá dăm, đồng thời bổ sung hộ lan, vạch sơn và biển báo.

Hiện các đơn vị đã phát dọn khoảng 20 cây thông có đường kính 5-15cm trong hành lang đường bộ và di dời hệ thống ống cấp nước để phục vụ thi công. Công trình được yêu cầu hoàn thành trước ngày 3/10.

Trước đó, ngày 25/9, lực lượng chức năng ghi nhận vết nứt chạy dọc mặt đường tại khu vực Km227+100 - Km227+140. Tại hiện trường ghi nhận vết nứt dài khoảng 40-50m, ăn sâu gần hết một làn đường và có dấu hiệu tiếp tục phát triển. Taluy âm tại vị trí này cũng xuất hiện dấu hiệu sụt lún.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã căng dây, đặt biển cảnh báo và hướng dẫn phương tiện lưu thông về phía taluy dương nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn.

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Vết nứt dài khoảng 50m xuất hiện trên đèo Mimosa sau mưa lớn.

Đoạn đường xuất hiện vết nứt nằm trong khu vực đang triển khai dự án cải tạo, nâng cấp đèo Mimosa và xây dựng cầu cạn do Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư.

Trước đó tháng 11/2025, đèo Mimosa từng xảy ra sạt lở nghiêm trọng khiến khoảng 70m mặt đường tại khu vực Km226+600 - Km226+800 bị đứt gãy, ảnh hưởng giao thông cửa ngõ phía Nam Đà Lạt. Hiện dự án cầu cạn Xuân Hương và cầu cạn Mimosa đang được triển khai để xử lý các khu vực xung yếu trên tuyến.

Việc mở rộng mặt đường nhằm duy trì giao thông 2 chiều, hạn chế nguy cơ ùn tắc và bảo đảm việc đi lại trên tuyến cửa ngõ Đà Lạt, nhất là trong thời gian thi công các công trình cầu cạn.

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#đèo Mimosa #sạt lở #giao thông #Đà Lạt #mở rộng đèo Mimosa #khẩn trương #Lâm Đồng

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