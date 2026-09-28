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Cô gái gục xuống giữa cánh đồng sau cú sét đánh

Anh Nhàn

TPO - Đang trên đường về nhà giữa cơn mưa giông, cô gái 33 tuổi bất ngờ bị sét đánh ngã gục giữa cánh đồng. Nạn nhân nhập viện trong tình trạng rối loạn nhịp tim, tổn thương thần kinh và nhiều vết bỏng, trải qua hơn 48 giờ điều trị tích cực mới qua cơn nguy kịch.

Ngã gục giữa đường

Ngày 28/9, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á thông tin về việc một cô gái 33 tuổi ở Tây Ninh vừa được cứu sống sau khi bị sét đánh trên đường về nhà giữa lúc mưa giông.

Theo thông tin từ bệnh viện, chị T. (33 tuổi, ngụ Tây Ninh) thường xuyên đi qua khu vực cánh đồng trống, nơi ít nhà dân và cây cối, để trở về nhà sau giờ làm.

Tối xảy ra sự việc, dù trời đang mưa giông lớn, chị vẫn di chuyển về nhà. Khi đi qua khu vực trống trải, chị bất ngờ bị sét đánh và ngã gục xuống đường.

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Bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện

Người dân phát hiện sự việc và nhanh chóng đưa chị đến cơ sở y tế gần đó. Tại đây, chị được sơ cứu, chẩn đoán bị xuất huyết não và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á để tiếp tục điều trị.

Khi nhập viện, chị có biểu hiện rối loạn nhịp tim cùng nhiều tổn thương do sét đánh. Người bệnh bị bỏng ở vùng cánh tay, vai phải, một vùng da bị cháy xém dọc vị trí đeo dây chuyền, kèm vết thương ở cổ và các vùng xây xát ở môi, má, tai phải.

Các bác sĩ tập trung kiểm soát rối loạn nhịp tim, theo dõi diễn tiến thần kinh và xử trí các tổn thương trên da.

Tuy nhiên, tình trạng sau đó diễn biến xấu khi người bệnh trở nên lơ mơ, vật vã, kích thích. Nạn nhân được chuyển đến khu vực hồi sức tích cực để tiếp tục theo dõi và điều trị, đồng thời kiểm soát nguy cơ biến chứng liên quan đến não, tim và các tổn thương do sét đánh.

Sau hơn 48 giờ điều trị tích cực, tình trạng người bệnh từng bước ổn định. Ý thức cải thiện, không còn vật vã, kích thích, kết quả chụp CT sọ não không ghi nhận tình trạng xuất huyết tiến triển. Sau đó, chị được chuyển sang theo dõi tại chuyên khoa tim mạch.

Sét đánh có thể gây tổn thương nhiều cơ quan

Theo các bác sĩ, sét đánh xảy ra trong thời gian rất ngắn nhưng có thể gây tổn thương nghiêm trọng trên nhiều cơ quan.

Tim là một trong những cơ quan có thể bị ảnh hưởng nặng. Dòng điện từ tia sét có thể gây rối loạn nhịp tim, thậm chí ngừng tim. Hệ thần kinh cũng có thể bị tổn thương, khiến nạn nhân mất ý thức, lú lẫn, co giật hoặc xuất hiện các rối loạn thần kinh sau đó. Trường hợp nặng có thể gây tổn thương não.

Ngoài ra, tia sét còn có thể gây bỏng và tổn thương da tại những vị trí dòng điện truyền qua cơ thể. Đồ trang sức bằng kim loại khi tiếp xúc với tia sét có thể làm tăng nguy cơ bỏng tại vùng tiếp xúc. Tai và các cơ quan giác quan cũng có thể bị ảnh hưởng bởi tác động của dòng điện và sóng áp lực khi sét đánh.

Vì vậy, người bị sét đánh dù tỉnh táo sau tai nạn vẫn cần được đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra, bởi một số biến chứng về tim, thần kinh hoặc hô hấp có thể xuất hiện sau đó.

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Người bệnh bị bỏng nặng ở vùng cánh tay sau khi bị sét đánh

ThS.BS. Nguyễn Công Vân, Trưởng khoa Nội Tim mạch, khuyến cáo người dân nên tìm nơi trú ẩn an toàn ngay khi bắt đầu có giông, đặc biệt khi đã nghe tiếng sấm. Những khu vực như đồng ruộng, bãi đất rộng, sân trống hoặc nơi có ít công trình che chắn là những vị trí cần tránh khi trời có giông sét.

Người dân cũng không nên đứng dưới cây cao, gần cột điện, công trình kim loại hoặc những vị trí cao, cô lập. Khi đang ở ngoài trời và chưa thể tìm được nơi trú ẩn an toàn, cần hạn chế di chuyển tại các khu vực trống trải. Khi đã vào nhà, nên hạn chế sử dụng các thiết bị điện không cần thiết và tránh tiếp xúc với các vật dẫn điện trong lúc giông sét.

"Khi phát hiện người bị sét đánh, cần gọi cấp cứu và nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế. Không nên chần chừ vì nghĩ người bệnh chỉ bị ngất hoặc có thể tự hồi phục. Việc được cấp cứu và đánh giá sớm có ý nghĩa quan trọng trong kiểm soát các biến chứng nguy hiểm", bác sĩ Vân nói.

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#Sét đánh #Tai nạn thời tiết #Chấn thương do sét #Y học cấp cứu #Phòng tránh sét

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