Hành trình tìm 'nụ cười' cho những người mang dị tật bẩm sinh

Gần 200 trẻ em và người bệnh có dị tật bẩm sinh từ nhiều địa phương đã đến Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột để khám sàng lọc. Những trường hợp đủ điều kiện sẽ được phẫu thuật miễn phí.

Từ ngày 25–29/9, chương trình phẫu thuật nụ cười tỉnh Đắk Lắk năm 2026 diễn ra tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk).

Chương trình do Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột phối hợp với Trung tâm Phẫu thuật Nụ Cười Việt, Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk cùng các đơn vị liên quan tổ chức.

Lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột thăm hỏi các gia đình đến khám sàng lọc

Trước đó, ngày 25/9, gần 200 trẻ em và người bệnh có dị tật bẩm sinh đã được khám, sàng lọc tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. Những trường hợp đủ điều kiện sẽ được phẫu thuật miễn phí từ ngày 26 đến 29/9.

Khi biết thông tin, nhiều gia đình trong và các tỉnh lân cận đã đưa con em đến Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đăng ký khám sàng lọc.

Tại bệnh viện, bé H.A.N Niê, 9 tháng tuổi (xã Cư Mta, tỉnh Đắk Lắk) được gia đình đưa đến khám vì dị tật thừa ngón tay. Theo người thân của bé H.A.N Niê, dị tật của bé được phát hiện từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế, gia đình chưa có cơ hội đưa em đi điều trị. Khi biết chương trình được tổ chức tại Đắk Lắk, gia đình đã đưa bé đến đây với hy vọng em có thể được phẫu thuật.

Các bác sĩ khám sàng lọc cho trẻ có dị tật bẩm sinh

Trong ngày khám sàng lọc, các bác sĩ thăm khám, đánh giá tình trạng dị tật và sức khỏe tổng quát của từng người bệnh trước khi đưa ra chỉ định chuyên môn.

Gần 200 trường hợp đã được tiếp nhận trong ngày đầu tiên. Những người bệnh đủ điều kiện sẽ được tiếp tục hoàn thiện các bước cần thiết để phẫu thuật trong những ngày tiếp theo.

Đây là lần thứ ba Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột phối hợp tổ chức chương trình này.

Trong chương trình năm 2023, có 230 trẻ em được khám sàng lọc, trong đó 103 trường hợp đủ điều kiện được phẫu thuật. Năm 2025, chương trình tiếp tục khám sàng lọc cho 220 trẻ em và phẫu thuật cho 94 trường hợp. Qua hai chương trình trước, tổng cộng 450 trẻ em được khám sàng lọc và 197 trường hợp được phẫu thuật.

Gần 200 trường hợp được bác sĩ thăm khám, đánh giá tình trạng dị tật và sức khỏe tổng quát

BSCKII. Võ Minh Thành – Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột chia sẻ, chương trình phẫu thuật nụ cười không chỉ mang đến cơ hội điều trị cho người bệnh có dị tật bẩm sinh mà còn góp phần giúp các em cải thiện sức khỏe, chức năng và tự tin hơn trong cuộc sống. Việc tiếp tục đồng hành cùng chương trình thể hiện trách nhiệm của bệnh viện trong việc đồng hành đưa các hoạt động chăm sóc sức khỏe thiết thực đến gần hơn với người dân. Bên cạnh phát triển chuyên môn, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức, đơn vị để triển khai những chương trình có ý nghĩa cho cộng đồng.

Để chương trình diễn ra thuận lợi, bệnh viện đã bố trí đội ngũ nhân viên y tế, phòng khám, phòng phẫu thuật và khu vực theo dõi hậu phẫu; đồng thời huy động các tình nguyện viên của Quỹ Hạnh phúc Y Dược Buôn Ma Thuột và nhân viên bệnh viện hỗ trợ người bệnh, gia đình trong suốt quá trình tham gia chương trình. Sự chuẩn bị đồng bộ này góp phần bảo đảm các hoạt động được triển khai an toàn, hiệu quả và thuận tiện cho người bệnh.