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Pháp luật

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Giả 'thầy bùa', lừa người tình hơn 1,2 tỷ đồng và 2 lượng vàng

Tân Châu

TPO - Sau khi quan hệ tình cảm với bà Hồng Phi P., Liêu Tấn Thành dựng chuyện có “thầy bùa” có thể giải hạn khiến nạn nhân tin tưởng và nhiều lần chuyển tiền, vàng. Tổng cộng, Thành chiếm đoạt của nạn nhân hơn 1,2 tỷ đồng và 2 lượng vàng.

Ngày 28/9, TAND TPHCM xét xử và tuyên phạt Liêu Tấn Thành (SN 1989, ngụ TPHCM) 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

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Bị cáo Liêu Tấn Thành tại phiên tòa ngày 28/9.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 3/2022, bà Hồng Phi P. quen biết Thành, khi Thành môi giới cho bà P. mua một số thửa đất tại tỉnh Long An (cũ).

Ngày 14/4/2022, Thành đưa bà P. đi ăn rồi vào khách sạn quan hệ tình dục. Do cả hai đã có gia đình riêng nên sự việc được giấu kín.

Sau khi quan hệ với bà P, Thành cảm thấy có lỗi với vợ con nên nhắn tin cho bà P., tự xưng là vợ của Thành. Tin nhắn hù dọa rằng đã biết việc bà P. và Thành có quan hệ bất chính và sẽ đem chuyện này nói cho chồng bà P. biết. Mục đích nhắn tin của Thành là để bà P. không còn ý định quan hệ tình cảm với mình.

Lo sợ sự việc bị gia đình biết, bà P. đem chuyện bị nhắn tin nói cho Thành để tìm cách giải quyết. Lúc này Thành nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của bà P. nên dựng chuyện mình quen một “thầy bùa” ở An Giang, có thể giúp bà P. giải hạn.

Để thực hiện kế hoạch, Thành mua một điện thoại và lập tài khoản Zalo mang tên “Thích Quảng”, sau đó giả làm “thầy bùa” nhắn tin cho bà P. nếu không làm lễ giải hạn, vợ Thành sẽ làm lớn chuyện. Tin lời "thầy bùa", bà P. đồng ý nhờ “thầy” giúp giải hạn và chuyển 3 triệu đồng vào tài khoản của "thầy" do Thành cung cấp.

Sau khi nhận tiền, Thành tiếp tục giả danh “Thích Quảng”, đưa ra nhiều thông tin gian dối, nói gia đình bà P. sắp gặp tai họa, bản thân bà có “vong theo”... nên phải mua sắm lễ vật để cúng giải hạn.

Từ ngày 25/11/2022 đến 24/4/2023, bà P. nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của Huỳnh Ngọc Kiều, người quen của Thành, với tổng số tiền 1,2 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Thành còn giả danh “thầy” yêu cầu bà P. mang hai lượng vàng SJC đến đường Bà Điểm, huyện Bình Chánh (cũ) để giải hạn.

Tin lời, bà P. làm theo và chôn hai lượng vàng theo hướng dẫn. Sau đó, Thành tìm cách lấy số vàng này lên, đem bán lấy tiền tiêu xài và trả nợ.

Sau nhiều lần chuyển tiền, bà P. nghi ngờ khi phát hiện nhà Huỳnh Ngọc Kiều ở gần nhà Thành chứ không phải ở Long An (cũ) như lời Thành nói. Bà P. đến gặp nhưng Thành từ chối và nói không nhớ nhà bà Kiều.

Từ thông tin có được, bà P. tìm đến nhà bà Kiều và được người này cho biết Thành từng nhờ nhận tiền rồi chuyển lại cho Thành. Biết mình bị lừa, bà P. làm đơn tố giác đến cơ quan công an.

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#Liêu Tấn Thành #Lừa đảo #Giả thầy bùa #14 năm tù #Lừa tình #TAND TPHCM #Vàng SJC

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