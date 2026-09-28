Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Cầu Nhật Tân ùn ứ kéo dài ở làn ô tô sáng đầu tuần

Thanh Hà

TPO - Sáng 28/9, cầu Nhật Tân (Hà Nội) ghi nhận lượng phương tiện tăng cao ở cả hai chiều. Hướng từ trung tâm thành phố đi Nội Bài ùn ứ kéo dài tại làn ô tô.

tp-c_cau-nhat-tan2aobor1hfg9tnjq8tzal7xsmcuco9qsicgnbtpek12.jpg
Ngay từ sáng sớm, dòng phương tiện từ trung tâm thành phố hướng đi Nội Bài tăng cao.
tp-c_cau-nhat-tan2aobor1hffywgv8n2dj2buwqhbb7secetziyejtw11.jpg
Từ khu vực đường Lạc Long Quân, Nghi Tàm, phương tiện lưu thông đông.
tp-c_cau-nhat-tan2aobor1hffe2rbcuif3jxy8nngq1cxht5qrknsks9.jpg
Làn ô tô ùn ứ kéo dài, trong khi làn xe máy vẫn thông thoáng.
tp-c_cau-nhat-tan2aobor1hfeikuywqrnkjdjmjnwvh0tpil1cjbopy3.jpg
Ở hướng ngược lại, lượng phương tiện vào trung tâm thành phố cũng tăng cao.
tp-c_cau-nhat-tan2aobor1hffts3lo8ob3k2xexyq9jnqp5tvc0tnq48.jpg
Trên làn ô tô, các phương tiện di chuyển chậm, nối dài.
tp-c_cau-nhat-tan2aobor1hffkgpv3qbax2vfzhhr3unnqnoeipumjw7.jpg
Dòng ô tô hướng từ trung tâm thành phố đi Nội Bài.
tp-c_cau-nhat-tan2aobor1hffasg5eelg1htp7otkf8kpv0u04isom86.jpg
Khu vực giữa cầu Nhật Tân ùn ứ kéo dài dù không ghi nhận va chạm giao thông.
tp-c_cau-nhat-tan2aobor1hfezvyqwtkk9yxmcqvc3qar9hquo69l1m5.jpg
Làn xe máy vẫn lưu thông bình thường.
tp-c_cau-nhat-tan2aobor1hfeolrix1pqfdf0yhria5yadzghbwcgrm4.jpg
Ngày 27/9, lực lượng chức năng tháo các biển báo khoảng cách. Hiện trên mặt đường chỉ còn các vạch khoảng cách.
tp-c_cau-nhat-tan2aobor1hfgjpaeqdmnulywtvpkj7zn4bmgomdyta13.jpg
Tốc độ tối đa trên cầu Nhật Tân là 80 km/h.
tp-c_cau-nhat-tan2aobor1hffoix5jbcinhzett6b5wbuvzqd0zlhpq10.jpg
Dòng ô tô ùn dài trên cầu Nhật Tân.
tp-c_cau-nhat-tan2aobor1hfem2mhhwxqrnkhrq4r37iynwdct0v8vw1.jpg
Phía dưới đường Lạc Long Quân, dòng phương tiện hướng vào trung tâm thành phố cũng ùn dài tại các nút giao.

Xem thêm

#Ùn tắc cầu Nhật Tân #Lưu lượng phương tiện #Giao thông Hà Nội #Làn ô tô #Giao thông nội đô

Cùng chuyên mục

Cầu vượt rực rỡ sắc màu trong đêm giữa lòng Hà Nội

Cầu vượt Hà Nội khoác 'áo hoa' rực rỡ về đêm

TPO - Những bông hoa nhiều màu sắc được trình chiếu bằng đèn LED lên các trụ cầu vượt Cầu Giấy - Láng (Hà Nội), tạo điểm nhấn giữa nút giao đông đúc, phần nào làm dịu cảm giác căng thẳng của người đi đường sau một ngày làm việc.

Hà Nội tạm gỡ biển báo khoảng cách trên cầu Nhật Tân

Hà Nội tạm gỡ biển báo khoảng cách trên cầu Nhật Tân

TPO - Chiều 27/9, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đơn vị đã tạm thời thu hồi hệ thống biển báo đo khoảng cách an toàn trên cầu Nhật Tân ngay trong ngày đầu triển khai thí điểm phương án tổ chức giao thông mới.

Hà Nội nói gì về các mốc giữ khoảng cách trên cầu Nhật Tân?

Hà Nội nói gì về các mốc giữ khoảng cách trên cầu Nhật Tân?

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định việc bổ sung hệ thống mốc và vạch sơn đo khoảng cách trên cầu Nhật Tân là giải pháp trực quan giúp tài xế chủ động giữ cự ly an toàn, phòng ngừa tai nạn liên hoàn chứ không phải căn cứ đơn thuần để xử phạt vi phạm.

Tuyến đường sở hữu ba 'lá phổi xanh' giữa đô thị cao tầng phía Tây Hà Nội

Tuyến đường sở hữu ba 'lá phổi xanh' giữa đô thị cao tầng phía Tây Hà Nội

TPO - Giữa những khu nhà cao tầng ngày càng dày đặc, đoạn đường Tố Hữu, (từ nút giao với Trung Thư đến ngã tư Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương), chỉ dài hơn 2 km nhưng có tới 3 hồ điều hòa, công viên và không gian xanh quy mô lớn, góp phần tạo cảnh quan, giảm ngập úng, điều hòa không khí và “giải nhiệt” cho khu vực phía Tây Hà Nội.

Hà Nội tổng kiểm tra phòng cháy chữa cháy nhà xưởng, kho bãi

Hà Nội tổng kiểm tra phòng cháy chữa cháy nhà xưởng, kho bãi

TPO - Hà Nội tổ chức đợt cao điểm tổng kiểm tra, rà soát, thống kê, lập danh mục toàn bộ công trình, nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội phê duyệt đề án ‘Sổ đỏ trao tay’: Gỡ khó thủ tục đất đai sau giải phóng mặt bằng

Hà Nội phê duyệt đề án ‘Sổ đỏ trao tay’: Gỡ khó thủ tục đất đai sau giải phóng mặt bằng

TPO - Quy trình mới của TP Hà Nội khắc phục tình trạng "tách rời" giữa khâu giải phóng mặt bằng và thủ tục đăng ký biến động đất đai. Người dân sẽ không phải nộp lại các giấy tờ đã có trong hồ sơ đền bù vừa giúp tiết kiệm chi phí vừa giúp thủ tục được giải quyết nhanh chóng.

Hà Nội: Bí thư, chủ tịch xã phải kiểm điểm công việc để biết ưu tiên việc gì trước, việc gì sau

Hà Nội: Bí thư, chủ tịch xã phải kiểm điểm công việc để biết ưu tiên việc gì trước, việc gì sau

TPO - Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu bí thư đảng ủy xã, chủ tịch UBND xã phải thực sự vào cuộc, kiểm điểm công việc hằng tuần, hằng tháng, từ đó tập trung xác định ưu tiên việc gì trước, việc gì sau và các sở, ngành có liên quan phải hỗ trợ, hướng dẫn các xã thực hiện đúng quy định.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe