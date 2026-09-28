Cầu Nhật Tân ùn ứ kéo dài ở làn ô tô sáng đầu tuần

TPO - Sáng 28/9, cầu Nhật Tân (Hà Nội) ghi nhận lượng phương tiện tăng cao ở cả hai chiều. Hướng từ trung tâm thành phố đi Nội Bài ùn ứ kéo dài tại làn ô tô.
TPO - Những bông hoa nhiều màu sắc được trình chiếu bằng đèn LED lên các trụ cầu vượt Cầu Giấy - Láng (Hà Nội), tạo điểm nhấn giữa nút giao đông đúc, phần nào làm dịu cảm giác căng thẳng của người đi đường sau một ngày làm việc.
TPO - Trong tháng 10 và 11/2026, Ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội sẽ tổ chức khảo sát công tác tổ chức giao thông và xử lý các điểm ùn tắc trên địa bàn nhằm xác định nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm và đề xuất giải pháp xử lý.
TPO - Chiều 27/9, Sở Xây dựng Hà Nội tạm thu hồi các biển báo khoảng cách an toàn trên cầu Nhật Tân, ngay trong ngày đầu thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông. Sau khi các biển được tháo dỡ, dòng phương tiện qua cầu thông thoáng hơn.
TPO - Chiều 27/9, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đơn vị đã tạm thời thu hồi hệ thống biển báo đo khoảng cách an toàn trên cầu Nhật Tân ngay trong ngày đầu triển khai thí điểm phương án tổ chức giao thông mới.
TPO - Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định việc bổ sung hệ thống mốc và vạch sơn đo khoảng cách trên cầu Nhật Tân là giải pháp trực quan giúp tài xế chủ động giữ cự ly an toàn, phòng ngừa tai nạn liên hoàn chứ không phải căn cứ đơn thuần để xử phạt vi phạm.
TPO - Quy hoạch sông Hồng muốn nhìn đến tầm nhìn 100 năm phải nhìn hiểu và nhìn lại lịch sử 1.000 năm trước. “Văn hóa không đứng yên hay đóng băng mà phát triển theo con đường riêng”, chuyên gia nhấn mạnh.
TPO - Giữa những khu nhà cao tầng ngày càng dày đặc, đoạn đường Tố Hữu, (từ nút giao với Trung Thư đến ngã tư Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương), chỉ dài hơn 2 km nhưng có tới 3 hồ điều hòa, công viên và không gian xanh quy mô lớn, góp phần tạo cảnh quan, giảm ngập úng, điều hòa không khí và “giải nhiệt” cho khu vực phía Tây Hà Nội.
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hình thái thời tiết chủ đạo tại Khu vực Thủ đô Hà Nội trong 48 giờ tới duy trì hửng nắng. Nền nhiệt dịu nhẹ kèm gió mát trong ngày, tiết trời thu đặc trưng cho cảm nhận tương đối dễ chịu.
TPO - Từ chiều đến tối 26/9, cầu Nhật Tân và khu vực đường dẫn xảy ra ùn tắc kéo dài, hàng dài ô tô nối đuôi nhau, di chuyển chậm.
TPO - Trước ngày thí điểm phương án giao thông mới, cầu Nhật Tân ghi nhận lượng xe dồn ứ kéo dài giữa giờ thấp điểm, khi các tài xế chủ động tuân thủ vạch đo khoảng cách trên mặt cầu.
TPO - Hà Nội tổ chức đợt cao điểm tổng kiểm tra, rà soát, thống kê, lập danh mục toàn bộ công trình, nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố.
TPO - Những tòa nhà cao tầng quen thuộc ở phía Tây Hà Nội biến thành những “hòn đảo” giữa biển mây, khi lớp sương mỏng phủ ngang đường chân trời.
TPO - Từ ngày 27/9, Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số điểm mở dải phân cách trên đường Cổ Linh (phường Long Biên) nhằm phục vụ thi công hầm chui nút giao Cổ Linh, bảo đảm an toàn và hạn chế ùn tắc.
TPO - Quy trình mới của TP Hà Nội khắc phục tình trạng "tách rời" giữa khâu giải phóng mặt bằng và thủ tục đăng ký biến động đất đai. Người dân sẽ không phải nộp lại các giấy tờ đã có trong hồ sơ đền bù vừa giúp tiết kiệm chi phí vừa giúp thủ tục được giải quyết nhanh chóng.
TPO - Đường đê Long Biên - Xuân Quan đoạn qua hồ Lâm Du sẽ tạm đóng từ 23h đến 4h sáng hôm sau, bắt đầu từ ngày 25/9/2026 đến ngày 25/2/2027, nhằm phục vụ vận chuyển kết cấu thép thi công cầu Trần Hưng Đạo.
TPO - Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu bí thư đảng ủy xã, chủ tịch UBND xã phải thực sự vào cuộc, kiểm điểm công việc hằng tuần, hằng tháng, từ đó tập trung xác định ưu tiên việc gì trước, việc gì sau và các sở, ngành có liên quan phải hỗ trợ, hướng dẫn các xã thực hiện đúng quy định.