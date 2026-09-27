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Nhịp sống Thủ đô

Giao thông cầu Nhật Tân trước và sau khi tạm dỡ biển khoảng cách

Hoàng Tuyên

TPO - Chiều 27/9, Sở Xây dựng Hà Nội tạm thu hồi các biển báo khoảng cách an toàn trên cầu Nhật Tân, ngay trong ngày đầu thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông. Sau khi các biển được tháo dỡ, dòng phương tiện qua cầu thông thoáng hơn.

Video: Cầu Nhật Tân ngày đầu thí điểm giới hạn tốc độ 80 km/h trên cả 3 làn ô tô
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Từ ngày 27/9, Hà Nội bắt đầu thí điểm phương án tổ chức giao thông mới trên cầu Nhật Tân. Trong đó, tốc độ tối đa tại làn ô tô sát dải phân cách được giảm từ 90 km/h xuống 80 km/h.
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Sau điều chỉnh, cả ba làn ô tô trên cầu Nhật Tân có tốc độ tối đa 80 km/h. Phương án được thí điểm trong 6 tháng, từ ngày 27/9/2026 đến hết ngày 27/3/2027.
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Cùng với điều chỉnh tốc độ, các mốc 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m cùng vạch sơn tương ứng được bổ sung trên cầu, giúp tài xế ước lượng khoảng cách với phương tiện phía trước. Ảnh: Thanh Hà
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Trong ngày đầu áp dụng, lượng phương tiện qua cầu Nhật Tân có thời điểm tăng cao nhưng dòng xe vẫn duy trì di chuyển. Trước đó, chiều 26/9, khu vực đường Võ Chí Công hướng lên cầu từng xảy ra ùn ứ kéo dài (Hình ảnh ghi nhận lúc 15h và 20h ngày 26/9)
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Tại một số thời điểm mật độ phương tiện tăng cao cả 2 chiều, dòng xe qua cầu phải giảm tốc, nối đuôi nhau di chuyển.
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Nhiều tài xế cho biết việc giữ khoảng cách khó hơn khi mật độ xe lớn, tốc độ giữa các phương tiện không đồng đều.
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Đến chiều 27/9, ngay trong ngày đầu thực hiện phương án thí điểm, Sở Xây dựng Hà Nội tạm thu hồi các biển báo khoảng cách an toàn trên cầu Nhật Tân..
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Sau khi các biển được tháo dỡ, dòng phương tiện di chuyển thông thoáng hơn, tình trạng ùn ứ trên cầu cũng giảm rõ rệt.
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Lý giải việc tạm thu hồi, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết cần tiếp tục tuyên truyền để người tham gia giao thông hiểu rõ mục đích của hệ thống biển, do một bộ phận người dân lo ngại có thể bị xử phạt.
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Theo Sở Xây dựng Hà Nội, các biển khoảng cách nhằm hỗ trợ tài xế ước lượng cự ly với phương tiện phía trước, không phải căn cứ để xử phạt. Lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi, điều tiết giao thông và hoàn thiện hệ thống biển báo để bảo đảm an toàn trên toàn tuyến.

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#cầu Nhật Tân #giao thông Hà Nội #biển báo khoảng cách #tốc độ xe #thí điểm giao thông #điều chỉnh tổ chức giao thông

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