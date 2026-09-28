Thái Nguyên: Hướng dẫn cách thu thập chứng cứ gián tiếp khi bị quấy rối tại nơi làm việc

TPO - Với những vụ việc QRTD thiếu chứng cứ trực tiếp, chuyên gia khuyến nghị cán bộ công đoàn có thể xem xét các yếu tố gián tiếp như: mốc thời gian sự việc, lịch sử tin nhắn, cuộc gọi, dữ liệu camera, lịch làm việc...

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức chương trình tọa đàm, truyền thông phòng, chống quấy rối tình dục (QRTD) nơi làm việc cho cán bộ công đoàn cơ sở tại Khu công nghiệp Điềm Thụy (tỉnh Thái Nguyên).

Bà Đỗ Thị Hiền, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cho biết, môi trường làm việc an toàn, văn minh và tôn trọng không chỉ giúp người lao động phát huy năng lực, gắn bó lâu dài mà còn là nền tảng xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ.

Bà Đỗ Thị Hiền, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại chương trình

Theo bà Hiền, phòng, chống QRTD không dừng lại ở việc tuân thủ pháp luật, mà là trách nhiệm chung của doanh nghiệp, Công đoàn và từng cá nhân. Trong đó, Công đoàn tăng cường tuyên truyền để người lao động nhận diện đúng, chủ động phòng ngừa và mạnh dạn tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp nguy cơ.

Tại buổi tọa đàm, bác sĩ Đỗ Việt Dũng (chuyên gia đào tạo MSI Việt Nam) đã chia sẻ những kiến thức liên quan đến hành vi QRTD. Ví như khái niệm, biểu hiện, hình thức, nguyên nhân và hậu quả của hành vi này.

Bác sĩ Đỗ Việt Dũng cũng đã làm rõ ranh giới giữa “tương tác trêu đùa” và QRTD dựa trên yếu tố sự đồng thuận và cảm nhận của người tiếp nhận.

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Đối với những vụ việc thiếu chứng cứ trực tiếp, chuyên gia khuyến nghị cán bộ công đoàn có thể xem xét các yếu tố gián tiếp như: mốc thời gian sự việc, lịch sử tin nhắn/cuộc gọi, dữ liệu camera, lịch làm việc... Mọi khâu xử lý phải đảm bảo tính khách quan, tôn trọng quyền trình bày của các bên và tuyệt đối giữ bí mật thông tin.

Theo Ban tổ chức, chương trình không chỉ giúp đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở nâng cao kỹ năng tư vấn, xử lý tình huống thực tế mà còn lan tỏa thông điệp phòng ngừa từ sớm, hướng tới xây dựng văn hóa công sở an toàn, bình đẳng.