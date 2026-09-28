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Đề xuất hỗ trợ tối thiểu 160.000 đồng/tháng cho con công nhân theo học mầm non tư thục

Văn Kiên

TPO - Bộ GD&ĐT đề xuất, trẻ em là con người lao động làm việc tại khu công nghiệp khi theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định trẻ được hỗ trợ tối thiểu 160.000 đồng/trẻ/tháng.

Đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của con công nhân, người lao động

Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ GD&ĐT đề xuất nhiều chính sách liên quan đến con công nhân theo học mầm non.

Theo đó, dự thảo đề xuất, trẻ theo học mầm non là con người lao động làm việc tại khu công nghiệp sẽ được được hỗ trợ tối thiểu 160.000 đồng/trẻ/tháng, tính theo số tháng học thực tế nhưng không quá 9 tháng/năm học. Mức hỗ trợ cụ thể do UBND cấp tỉnh xây dựng, căn cứ khả năng ngân sách địa phương, trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định.

Đối tượng hưởng chính sách là trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định. Cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ là người lao động đang làm việc tại khu công nghiệp hoặc nơi có nhiều lao động và được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định.

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Đề xuất hỗ trợ cho trẻ là con công nhân theo học tại các trường mầm non tư thục.
﻿Ảnh minh họa

Về trình tự thực hiện, đầu năm học, cơ sở giáo dục mầm non phổ biến, thông báo và hướng dẫn cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ thuộc diện hưởng chính sách làm đơn đề nghị trợ cấp theo mẫu quy định, kèm số định danh cá nhân của trẻ và giấy xác nhận của đơn vị sử dụng lao động nơi cha, mẹ trẻ đang làm việc hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương. Giấy xác nhận có thể được nộp dưới dạng bản giấy hoặc bản điện tử theo quy định.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ sở giáo dục mầm non thông báo, cha mẹ trẻ nộp 1 bộ hồ sơ trực tiếp tại cơ sở giáo dục mầm non, qua bưu điện hoặc qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Ngoài ra, Dự thảo đề xuất sửa đổi chính sách hỗ trợ cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục tại nơi có nhiều lao động. Theo đó, cơ sở đã được cấp phép, có từ 30% trẻ em là con người lao động tại khu công nghiệp hoặc nơi có nhiều lao động được hỗ trợ. Chính sách gồm hỗ trợ một lần để trang bị đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học và hỗ trợ kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

Mức hỗ trợ tối thiểu đề xuất là 20 triệu đồng/cơ sở. UBND cấp tỉnh xác định địa bàn cấp xã nơi có nhiều lao động làm căn cứ thực hiện.

Tổng hợp báo cáo từ các địa phương, Bộ GD&ĐT cho biết, từ năm 2021 đến nay, có hơn 2.600 cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục được hưởng hỗ trợ; khoảng 471.000 lượt trẻ em là con công nhân, người lao động và 14.600 giáo viên mầm non ngoài công lập được hưởng chính sách.

Theo đánh giá của các địa phương, chính sách có ý nghĩa thiết thực, giúp cha mẹ là công nhân có thêm kinh phí lựa chọn cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập bảo đảm chất lượng, an toàn cho trẻ. Chính sách cũng góp phần phát triển hệ thống giáo dục mầm non ngoài công lập, đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của con công nhân, người lao động tại các địa phương có khu công nghiệp, nơi tập trung đông lao động, qua đó giảm áp lực huy động trẻ vào các trường mầm non công lập.

Đề nghị nghiên cứu tăng mức hỗ trợ

Góp ý vào các nội dung trên, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam cho rằng, mức hỗ trợ 160.000 đồng/trẻ/tháng đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động quy định tại khoản 2 Điều 8 được áp dụng từ năm 2020. Đến nay, mức hỗ trợ này không còn phù hợp với biến động chi phí sinh hoạt và chênh lệch đáng kể so với mức hỗ trợ ăn trưa 360.000 đồng/trẻ/tháng quy định tại Điều 7 của dự thảo.

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Công nhân lao động tại nhà máy. Ảnh minh họa

Để bảo đảm chính sách hỗ trợ thiết thực hơn, đồng thời tránh duy trì mức hỗ trợ tối thiểu trong thời gian dài, Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị nghiên cứu điều chỉnh tăng mức hỗ trợ tại Điều 8 trên cơ sở cập nhật biến động chỉ số giá và chi phí chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em.

“Mức hỗ trợ cần bảo đảm hỗ trợ thực chất cho gia đình công nhân, người lao động, nhất là lao động di cư và người có thu nhập còn khó khăn, đồng thời tạo cơ sở để các địa phương quyết định mức hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng cân đối ngân sách”, Tổng LĐLĐ Việt Nam góp ý.

Về điều kiện hưởng chính sách, Tổng LĐLĐ Việt Nam cho rằng, dự thảo quy định cơ sở giáo dục mầm non có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động được áp dụng đồng thời tại Điều 5 và Điều 10 có thể dẫn đến trường hợp cơ sở có số lượng lớn trẻ là con công nhân nhưng không đạt tỷ lệ 30% do quy mô nhóm, lớp hoặc cơ cấu trẻ em. Khi đó, cơ sở và giáo viên có thể không được hưởng chính sách hỗ trợ, đồng thời phát sinh sự thiếu công bằng giữa các giáo viên trong cùng một cơ sở giáo dục mầm non.

Do đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị cơ quan soạn thảo đánh giá thêm tác động của tiêu chí này; làm rõ cách xác định tỷ lệ, thời điểm chốt số liệu và phương án xử lý biến động trong năm học. Đồng thời, cân nhắc áp dụng một trong hai tiêu chí: từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động hoặc từ một số lượng trẻ em tối thiểu cụ thể, nhằm bảo đảm chính sách hỗ trợ đúng đối tượng, nhất là những cơ sở đang có nhu cầu lớn về chăm sóc con của người lao động.

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#Chính sách hỗ trợ trẻ mầm non #Con công nhân #Giáo dục mầm non tư thục #Hỗ trợ ngân sách địa phương #Chính sách dành cho lao động

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