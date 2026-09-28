Xe đầu kéo tông hộ lan trên Quốc lộ 49 ở Huế, tài xế tử vong tại chỗ

TPO - Khi lưu thông trên Quốc lộ 49 qua xã Bình Điền (TP. Huế), xe đầu kéo bất ngờ lao sang phần đường đối diện rồi tông vào hệ thống hộ lan. Vụ tai nạn xảy ra rạng sáng 28/9 khiến tài xế tử vong tại chỗ; xe đầu kéo hư hỏng nặng.

Sáng 28/9, thông tin từ UBND xã Bình Điền (TP. Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người tử vong.

Theo cơ quan chức năng, vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng cùng ngày trên tuyến Quốc lộ 49 đoạn qua xã Bình Điền.

Thời điểm trên, anh Phạm Văn C. (SN 1988, trú xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe đầu kéo biển số 74H-004.xx kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 37RM-008.xx lưu thông theo hướng A Lưới về trung tâm TP. Huế.

Khi đến địa điểm trên, phương tiện bất ngờ lao sang phần đường đối diện rồi tông mạnh vào hệ thống hộ lan. Cú va chạm khiến tài xế tử vong tại chỗ, xe đầu kéo bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an, chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng đã có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu hộ, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Lực lượng chức năng tổ chức cứu hộ tại hiện trường vụ tai nạn.

Đáng chú ý, tuyến Quốc lộ 49 từ trung tâm Huế đi miền núi A Lưới hiện áp dụng phương án tổ chức giao thông đối với xe đầu kéo, sơ mi rơ moóc và xe kéo rơ moóc nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Theo thông báo vừa ban hành mới đây của Sở Xây dựng TP. Huế, các phương tiện này chỉ được lưu thông một chiều trên đoạn Quốc lộ 49 từ nút giao đường Hồ Chí Minh (A Lưới) đến đường tránh Huế trong khung giờ từ 19h đến 5h hôm sau. Thời điểm xảy ra tai nạn nằm trong khung giờ phương tiện được phép lưu thông theo quy định.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.