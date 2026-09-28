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Thế giới

Tổng thống Mỹ Trump để ngỏ đàm phán với Iran, không loại trừ các cuộc tấn công mới

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington có thể nối lại đàm phán với Iran ngay trong tuần này, dù vừa bác bỏ đề xuất mới nhất của Tehran. Ông Trump đồng thời nói vẫn cân nhắc khả năng tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran.

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ dự kiến ​​sẽ có thêm các cuộc đàm phán với Iran ngay trong tuần này, nhắc lại tuyên bố của ông rằng Tehran đang rất muốn "đạt được một thỏa thuận". Tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông bác bỏ đề xuất mới nhất của Tehran.

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Axios ngày 27/9, ông Trump nói Iran muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng đề xuất hiện tại không đáp ứng những điều kiện mà Washington mong muốn. Hai bên vẫn còn bất đồng về vấn đề hạt nhân, lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ và việc lưu thông qua eo biển Hormuz.

"Tôi kỳ vọng sẽ có thêm các cuộc đàm phán với Iran. Họ muốn đạt được thỏa thuận, nhưng đó không phải là thỏa thuận mà tôi muốn. Đó là điều mà có lẽ chúng ta đã đồng ý cách đây một năm", ông Trump nói với Axios.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty Images

Đề xuất của Iran được chuyển tới Mỹ thông qua các bên trung gian, trong đó có Qatar. Tehran đề nghị mở lại eo biển Hormuz và nối lại đàm phán hạt nhân nếu Washington dỡ bỏ phong tỏa hải quân, nới lỏng các hạn chế đối với hoạt động bán dầu và khôi phục lệnh ngừng bắn trong khu vực.

Tuy nhiên, ông Trump đồng thời để ngỏ khả năng tiếp tục sử dụng biện pháp quân sự. Khi được hỏi liệu có cân nhắc nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran hay không, Tổng thống Mỹ trả lời rằng ông đã nghĩ về điều đó.

Về tình hình tại eo biển Hormuz, ông Trump cho biết hơn 20 triệu thùng dầu đã được vận chuyển qua tuyến hàng hải chiến lược này cuối tuần qua, với sự hỗ trợ của quân đội Mỹ. Đây là lượng lớn nhất trong nhiều tháng nhưng vẫn thấp hơn mức trước chiến tranh.

Trong khi đó, phía Iran bác bỏ tuyên bố của Washington về khả năng kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz. Một quan chức an ninh Iran cho biết nhiều tàu đã bị chặn trong 48 giờ trước đó.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng khẳng định Tehran vẫn để ngỏ khả năng đàm phán. Ông cho biết Iran muốn các tài sản bị đóng băng được giải phóng, khôi phục khả năng bán dầu và thực hiện một số cam kết mà Washington từng đưa ra trong các thỏa thuận trước đây.

"Chúng tôi muốn tài sản của mình, vốn đang bị đóng băng bất hợp pháp, được giải phóng. Chúng tôi muốn bán dầu của mình. Chúng tôi muốn một số điều mà Mỹ đã cam kết trong các thỏa thuận trước đó", ông Araghchi nói trong một cuộc phỏng vấn với NBC, khi đề cập đến bản ghi nhớ hồi tháng Sáu.

Axios, RT

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#Tổng thống Trump #Mỹ #Iran #đàm phán #tấn công #eo biển Hormuz #hạt nhân #chính trị

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