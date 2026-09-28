Chân dung Dũng trọc Hà Đông

TPO - Nguyễn Văn Dũng (biệt danh Dũng trọc Hà Đông) vừa bị Cơ quan CSĐT điều tra Bộ Công an khởi tố cùng 16 bị can khác liên quan về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Dũng trọc Hà Đông trong video Chạm mặt giang hồ.

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa phối hợp với Công an Hà Nội, Hưng Yên và Hải Phòng đấu tranh, xử lý các nhóm đối tượng chuyên đăng tải video, phim ngắn có nội dung cổ xúy bạo lực, ma túy, đánh bạc và thanh toán kiểu "xã hội đen" trên YouTube, Facebook.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can liên quan đến Kênh YouTube "Đời TV" về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Trong số các bị can bị khởi tố có Nguyễn Văn Dũng (Dũng trọc Hà Đông, SN 1968, Hà Nội – đối tượng cộm cán có 2 tiền án), bị cáo buộc là 1 trong 3 đối tượng cầm đầu ổ nhóm.

Các đối tượng lập kênh YouTube "Đời TV", thuê ê-kíp sản xuất phim drama bạo lực. Trong đó Dũng trọc Hà Đông cùng người thân, người theo dõi tham gia diễn xuất để tăng tương tác và nổi tiếng.

Cụ thể, là các bộ phim ngắn đậm màu sắc "xã hội đen" như “Kẻ phản bội”, “Cuộc chơi sắp đặt”, “Phi vụ cuối cùng” có hình ảnh sinh hoạt băng nhóm, dùng dao súng thanh toán, cổ xúy bạo lực và tệ nạn xã hội.

Dũng trọc Hà Đông.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trước đây Dũng từng hoạt động bảo kê nhà hàng, quán karaoke, khách sạn, cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê.

Khi mạng xã hội phát triển, Dũng trọc Hà Đông trở nên nổi tiếng trên Facebook và YouTube thông qua các video livestream bàn luận về “luật lệ giang hồ”.

Người này cũng từng xuất hiện trong phim “Chạm mặt giang hồ” cùng Phú Lê và Đường “Nhuệ”, đồng thời tham gia MV “Đời là thế thôi”, thu hút sự chú ý của nhiều người xem.

Dũng trọc Hà Đông có mối quan hệ thân thiết với nhiều nhân vật được biết đến là “giang hồ mạng” như Phú Lê, Huấn Hoa Hồng và Ngô Bá Khá (Khá Bảnh).

Trong đó, Dũng trọc Hà Đông từng nhận Khá Bảnh làm con nuôi, còn Huấn Hoa Hồng gọi người này là “thầy”. Tuy nhiên, sau đó mối quan hệ giữa Dũng và Huấn Hoa Hồng bị rạn nứt.

Dũng trọc Hà Đông cùng 2 đối tượng cầm đầu ổ nhóm bị khởi tố.

Thời gian qua, nhiều nhân vật trong nhóm “giang hồ mạng” có mối quan hệ với Dũng “trọc” lần lượt vướng vòng lao lý như Phú Lê, Huấn Hoa Hồng và Khá "Bảnh.

Bản thân Dũng trọc Hà Đông từng bị Công an bắt giữ, khởi tố liên quan đến hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke. Đối tượng này cũng từng bị tuyên phạt tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.