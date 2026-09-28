Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chân dung Dũng trọc Hà Đông

Thanh Hà

TPO - Nguyễn Văn Dũng (biệt danh Dũng trọc Hà Đông) vừa bị Cơ quan CSĐT điều tra Bộ Công an khởi tố cùng 16 bị can khác liên quan về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

dung-troc-5003.jpg
Dũng trọc Hà Đông trong video Chạm mặt giang hồ.

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa phối hợp với Công an Hà Nội, Hưng Yên và Hải Phòng đấu tranh, xử lý các nhóm đối tượng chuyên đăng tải video, phim ngắn có nội dung cổ xúy bạo lực, ma túy, đánh bạc và thanh toán kiểu "xã hội đen" trên YouTube, Facebook.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can liên quan đến Kênh YouTube "Đời TV" về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Trong số các bị can bị khởi tố có Nguyễn Văn Dũng (Dũng trọc Hà Đông, SN 1968, Hà Nội – đối tượng cộm cán có 2 tiền án), bị cáo buộc là 1 trong 3 đối tượng cầm đầu ổ nhóm.

Các đối tượng lập kênh YouTube "Đời TV", thuê ê-kíp sản xuất phim drama bạo lực. Trong đó Dũng trọc Hà Đông cùng người thân, người theo dõi tham gia diễn xuất để tăng tương tác và nổi tiếng.

Cụ thể, là các bộ phim ngắn đậm màu sắc "xã hội đen" như “Kẻ phản bội”, “Cuộc chơi sắp đặt”, “Phi vụ cuối cùng” có hình ảnh sinh hoạt băng nhóm, dùng dao súng thanh toán, cổ xúy bạo lực và tệ nạn xã hội.

dung-troc-3275.jpg
Dũng trọc Hà Đông.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trước đây Dũng từng hoạt động bảo kê nhà hàng, quán karaoke, khách sạn, cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê.

Khi mạng xã hội phát triển, Dũng trọc Hà Đông trở nên nổi tiếng trên Facebook và YouTube thông qua các video livestream bàn luận về “luật lệ giang hồ”.

Người này cũng từng xuất hiện trong phim “Chạm mặt giang hồ” cùng Phú Lê và Đường “Nhuệ”, đồng thời tham gia MV “Đời là thế thôi”, thu hút sự chú ý của nhiều người xem.

Dũng trọc Hà Đông có mối quan hệ thân thiết với nhiều nhân vật được biết đến là “giang hồ mạng” như Phú Lê, Huấn Hoa Hồng và Ngô Bá Khá (Khá Bảnh).

Trong đó, Dũng trọc Hà Đông từng nhận Khá Bảnh làm con nuôi, còn Huấn Hoa Hồng gọi người này là “thầy”. Tuy nhiên, sau đó mối quan hệ giữa Dũng và Huấn Hoa Hồng bị rạn nứt.

cac-bi-can.jpg
Dũng trọc Hà Đông cùng 2 đối tượng cầm đầu ổ nhóm bị khởi tố.

Thời gian qua, nhiều nhân vật trong nhóm “giang hồ mạng” có mối quan hệ với Dũng “trọc” lần lượt vướng vòng lao lý như Phú Lê, Huấn Hoa Hồng và Khá "Bảnh.

Bản thân Dũng trọc Hà Đông từng bị Công an bắt giữ, khởi tố liên quan đến hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke. Đối tượng này cũng từng bị tuyên phạt tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Xem thêm

#Dũng Trọc Hà Đông #Giang hồ mạng #Phú Lê #Ngô Bá Khá #Hành vi phạm pháp

Cùng chuyên mục

Các bị cáo tại phiên tòa.

Mua bán hơn 36kg ma túy, 2 bị cáo lĩnh án tử hình

TPO - Đường dây mua bán hơn 36kg ma túy với nhiều loại khác nhau vừa bị TAND TPHCM đưa ra xét xử. Kết thúc phiên tòa, hai bị cáo nhận mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hai anh em đi đánh ghen bị tình địch đâm thương vong

Hai anh em đi đánh ghen bị tình địch đâm thương vong

TPO - Do nghi ngờ Danh Hưởng có quan hệ tình cảm với người vợ đang ly thân, ông D.C rủ em trai mang dao đến nhà tìm đánh ghen. Trong lúc xô xát, Hưởng cướp được dao tấn công ngược lại khiến 2 anh em một người tử vong, một người bị thương.

Khởi tố Dũng trọc Hà Đông và 16 bị can

Khởi tố Dũng trọc Hà Đông và 16 bị can

TPO - Dũng trọc Hà Đông cùng nhóm đối tượng chuyên đăng tải video, phim ngắn có nội dung cổ xúy bạo lực, ma túy, đánh bạc và thanh toán kiểu "xã hội đen" trên YouTube, Facebook bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố.

Cựu Viện trưởng 'biến tội phạm thành bệnh nhân tâm thần' bị dẫn giải đến tòa

Cựu Viện trưởng 'biến tội phạm thành bệnh nhân tâm thần' bị dẫn giải đến tòa

TPO - Cựu Viện trưởng Trung ương Trần Văn Trường bị cáo buộc chủ mưu cầm đầu nhận hối lộ, 'biến tội phạm thành bệnh nhân tâm thần' bị cảnh sát dẫn giải đến tòa phục vụ công tác xét xử. Hầu tòa cùng ông Trường còn 48 bị cáo là bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và 16 người khác.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe