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Pháp luật

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Nữ nhân viên ngân hàng lừa đồng nghiệp, chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng

Tân Châu

TPO - Dựng chuyện cần tiền làm thủ tục đáo hạn ngân hàng cho khách, Nguyễn Giang Vũ Vi khiến nhiều đồng nghiệp tin tưởng chuyển tiền, rồi chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng.

Ngày 28/9, TAND TPHCM tuyên phạt Nguyễn Giang Vũ Vi (35 tuổi, cựu nhân viên ngân hàng) 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

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Bị cáo Nguyễn Giang Vũ Vi.

Trước đó vào ngày 10/3, TAND TPHCM từng đưa vụ án ra xét xử. Sau phần xét hỏi, HĐXX hội ý và quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung do nhận thấy còn một số tình tiết cần được làm rõ.

Tại phiên tòa lần này, HĐXX đánh giá hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, đồng thời gây ảnh hưởng đến niềm tin trong quan hệ đồng nghiệp.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết liên quan, HĐXX quyết định tuyên phạt Nguyễn Giang Vũ Vi với mức án như trên.

Theo hồ sơ vụ án, Vi cùng bà Lê Thị Tuyết Nhung là đồng nghiệp, cùng làm việc tại một ngân hàng thương mại có chi nhánh tại Bình Dương (cũ).

Từ tháng 1/2022 đến ngày 31/8/2023, Vi đưa ra thông tin gian dối, rằng cần vay tiền để thực hiện thủ tục đáo hạn ngân hàng cho khách hàng. Vi hứa nếu đồng nghiệp cho vay, họ sẽ được hưởng tiền hoa hồng theo từng khoản đáo hạn.

Tin tưởng Vi, một số đồng nghiệp đã chuyển cho Vi hơn 100 tỷ đồng. Sau khi chuyển trả một phần, Vi đã chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng của các bị hại. Trong đó, bà Lê Thị Tuyết Nhung là người chuyển số tiền lớn nhất (hơn 75 tỷ đồng) và bị chiếm đoạt 13,3 tỷ đồng.

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#Nguyễn Giang Vũ Vi #Lừa đảo #Ngân hàng #Đồng nghiệp TAND TPHCM #16 năm tù

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