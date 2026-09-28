Cựu Phó phòng hình sự lĩnh 12 năm tù vì chiếm đoạt 140.000 USD 'chạy tội' cho công ty sữa giả

TPO - Với cáo buộc chiếm đoạt 140.000 USD 'chạy tội' cho công ty sản xuất sữa giả, bị cáo Bùi Quốc Hưng (cựu Phó phòng hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũ) bị Tòa án tuyên phạt 12 năm tù.

Chiều 28/9, sau một tuần xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Vũ Mạnh Cường (Giám đốc Công ty Dược Quốc tế, cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood) và Hoàng Mạnh Hà (cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood) mỗi người tổng mức án 30 năm tù về 3 tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Bị cáo Đặng Trung Kiên (Phó Giám đốc Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood) bị phạt tổng 21 năm tù 2 tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo Bùi Đinh Thị Dinh (cựu Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình cũ) bị phạt 12 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Bị cáo Bùi Quốc Hưng (cựu Phó phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũ) bị phạt 12 năm tù tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Gần 20 bị cáo khác cũng bị Tòa phạt các mức án thấp nhất từ 3 - 14 năm tù. Ngoài án tù, các bị cáo phải trả lại tiền hưởng lợi bất chính. Riêng các bị cáo trong công ty sữa còn phải trả lại hơn 100 tỷ đồng (số tiền thuế đã trục lợi qua việc vi phạm quy định kế toán).

Bản án đánh giá, hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, tạo dư luận bất bình gồm nhiều bị cáo xâm phạm nhiều chủ thể ở các lĩnh vực khác nhau nên cần áp dụng mức án nghiêm để răn đe phòng ngừa tội phạm, ổn định dư luận.

Tuy nhiên, Tòa cũng xét các tình tiết giảm nhẹ cho những bị cáo là nhân viên, không hưởng lợi, vai trò thứ yếu và nhân thân tốt.

Các cựu cán bộ phủ nhận cầm tiền của doanh nghiệp

Bản án xác định, từ 2019 - 2025, Vũ Mạnh Cường thông qua Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood, cùng Hoàng Mạnh Hà, Đặng Trung Kiên, chỉ đạo cấp dưới thực hiện chuỗi hành vi sai phạm có hệ thống, từ làm thủ tục đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm đến cắt giảm, thay thế thành phần nguyên liệu để giảm chi phí sản xuất. Từ đó, sản xuất số lượng sản phẩm lớn phân phối, tiêu thụ trên hầu hết các tỉnh, thành phố toàn quốc.

Cụ thể, Công ty Rance Pharma và Hacofood Group… sản xuất tổng cộng hơn 187.000 hộp sữa giả. Sau đó, tiêu thụ gần 170.300 hộp, thu về gần 18 tỷ đồng. Trừ chi phí, nhóm Cường thu lợi bất chính hơn 11 tỷ đồng.

Ở khâu phân phối, các công ty thương mại đã bán ra thị trường gần 160.000 hộp, thu về hơn 44 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính 28 tỷ đồng.

Cũng từ năm 2019-2024, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính về thuế Nhà nước đối với 9 công ty, Vũ Mạnh Cường chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán. Tổng doanh thu thực tế của 9 công ty do Cường chỉ đạo đạt 1.177 tỷ đồng, trong đó doanh thu kê khai thuế là 115,9 tỷ đồng, doanh thu bỏ ngoài sổ sách không kê khai nộp thuế là 1.061 tỷ đồng. Qua đó, gây thiệt hại về thuế cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền 106 tỷ đồng.

Để có được “giấy tờ” phục vụ sản xuất sữa giả, Cường và đồng phạm hối lộ bị cáo Bùi Đinh Thị Dinh và cấp dưới của bà này hơn 2,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, bà Dinh tòa chỉ khai nhận 600 triệu đồng được chứng minh chuyển qua tài khoản, số còn lại bà phủ nhận.

Khi sai phạm bị phát hiện, nhóm Cường và Hà thông qua “môi giới” tìm đến bị cáo Bùi Quốc Hưng (cựu Phó trưởng phòng cảnh sát trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũ) giúp “chạy tội”.

Bị cáo Hưng, được các “môi giới” là bị cáo Nguyễn Văn Hòa (cựu Giám đốc chi nhánh ngân hàng BIDV) và Nguyễn Văn Quân (Chủ tịch Công ty Đầu tư xây dựng Bắc Á) đến gặp, đề nghị giúp cho Công ty Rance Pharma và Hacofood không bị xử lý hình sự.

Sau các cuộc gặp, cơ quan tố tụng xác định Hưng nhận 100 triệu đồng từ Nguyễn Văn Hòa (ngày 02/01/2025) và 140.000 USD (tương đương 3,4 tỷ đồng) từ Nguyễn Văn Quân (ngày 23/01/2025). Sau đó, Hưng không làm như cam kết, bị cáo đã trả 100 triệu đồng cho ông Hòa và khẳng định "không cầm 140.000 USD". Từ các tài liệu thu thập, cơ quan tố tụng đủ cơ sở xác định Hưng lừa đảo.