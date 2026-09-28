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Pháp luật

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Mua bán hơn 36kg ma túy, 2 bị cáo lĩnh án tử hình

Tân Châu

TPO - Đường dây mua bán hơn 36kg ma túy với nhiều loại khác nhau vừa bị TAND TPHCM đưa ra xét xử. Kết thúc phiên tòa, hai bị cáo nhận mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Chiều 28/9, HĐXX TAND TPHCM tuyên án đối với 6 bị cáo ngụ tại TPHCM trong đường dây mua bán trái phép hơn 36kg ma túy do Trần Thanh Tuấn (SN 2001) tổ chức, thực hiện.

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Các bị cáo tại phiên tòa.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Trần Thanh Tuấn và Trần Minh Tâm (SN 1994) cùng mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Cùng tội danh, Đỗ Thị Ngọc Yến (SN 2000) bị tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù; Võ Nữ Minh Thư (SN 2003) 8 năm tù. Đinh Đức Tuấn (SN 1990) và Trần Ngọc Thảo (SN 2000) cùng bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, chiều 4/4/2025, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TPHCM phối hợp Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Công an phường An Lạc kiểm tra hành chính đối với Trần Minh Tâm khi người này đang điều khiển ô tô trên đường số 6, phường An Lạc.

Kiểm tra cốp xe, lực lượng chức năng phát hiện một vali chứa nhiều gói nylon in chữ “Porsche”, bên trong có hơn 13,8kg ma túy MDMA, Ketamine. Một túi đựng máy DJ tiếp tục được phát hiện chứa 21 gói nylon in chữ “TIE GUAN YIN”, bên trong là gần 21kg Ketamine cùng một số loại ma túy khác.

Khám xét nơi ở của Tâm, công an tiếp tục thu giữ hơn 100g ma túy cùng nhiều đồ vật, dụng cụ liên quan đến việc mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Tâm có nhiều liên hệ với Trần Thanh Tuấn. Tuấn khai khoảng tháng 1/2025 có quen với một người tên “Anh Hai” qua các mối quan hệ xã hội. Người này sử dụng tài khoản Telegram và đề nghị Tuấn phụ giúp việc mua bán ma túy.

Theo lời khai của Tuấn, “Anh Hai” đưa ma túy từ Campuchia về Việt Nam, giao cho Tuấn cất giấu và chỉ đạo giao cho khách. Tuấn sau đó thuê Tâm hỗ trợ, trả công từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng cho mỗi lần giao ma túy, tùy số lượng và khoảng cách.

Từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 4/2025, Tuấn khai đã 3 lần nhận ma túy rồi giao cho Tâm cất giữ, mang đi giao cho những người mua chưa rõ lai lịch.

Cáo trạng xác định Tuấn và Tâm phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tổng số ma túy hơn 36kg, gồm hơn 22,7kg Ketamine; hơn 13,8kg MDMA, Ketamine cùng 3,9 gam Methamphetamine và 3,1 gam MDMA.

Ngoài việc giúp Tuấn cất giấu, giao ma túy, Tâm còn trực tiếp bán ma túy cho Đỗ Thị Ngọc Yến, Đinh Đức Tuấn và Trần Ngọc Thảo.

HĐXX xác định hành vi của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành các tội danh như cáo trạng truy tố, từ đó tuyên các mức án tương ứng.

Riêng người tên “Anh Hai” hiện chưa xác định được lai lịch nên cơ quan điều tra chưa có căn cứ xử lý. Các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh các tài khoản Telegram, Signal, số điện thoại và tài khoản ngân hàng liên quan để làm rõ những người đứng sau đường dây ma túy này.

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#Ma túy #Án tử hình #TAND TPHCM #36kg ma túy #Anh Hai #Trần Thanh Tuấn #Trần Minh Tâm

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