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Miền Bắc sẽ đón không khí lạnh liên tiếp

Nguyễn Hoài

TPO - Dự báo khoảng đêm 30/9, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh yếu gây mưa dông rải rác, nhiệt độ giảm 2-4 độ, chấm dứt thời tiết oi nóng. Sau đó từ đêm 4/10, không khí lạnh tăng cường, mưa to hơn, nền nhiệt giảm sâu hơn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/9, miền Bắc tiếp tục trải qua thời tiết khá oi nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ. Hình thái thời tiết này dự báo kéo dài đến ngày 30/9.

Từ đêm 30/9, miền Bắc sẽ đón không đợt không khí lạnh yếu và lệch đông. Vì vậy, trời chuyển mưa rào và dông rải rác. Mưa xuất hiện theo cơn với cường độ không mạnh, đồng thời nền nhiệt giảm 2-4 độ so với những ngày trước đó. Nhiệt độ cao nhất trong các ngày 1-4/10 ở miền Bắc là 30-32 độ, vùng núi cao có thể se lạnh.

Dự báo sau đó, từ đêm 4/10, không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khoảng thời gian từ đêm 4/10 đến ngày 5/10, miền Bắc xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Nhiệt độ tiếp tục giảm sâu so với những ngày trước đó.

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Miền Bắc có thể cảm nhận rõ không khí lạnh từ ngày 5/10.

Đợt không khí lạnh tăng cường từ cũng gây mưa dông rải rác cho khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh từ đêm 4/10 đến ngày 5/10. Từ khoảng đêm 5/10, mưa mở rộng ra khu vực Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi.

Thủ đô Hà Nội trong hai ngày 29-30/9 tiếp tục không mưa, trời oi nóng với mức nhiệt cao nhất 36 độ. Từ ngày 1/10, trời chuyển nhiều mây, có mưa dông rải rác với nhiệt độ trong ngày dao động từ 26-32 độ.

Trong hai ngày 1-2/10, Hà Nội ít khả năng xảy ra mưa dông, nền nhiệt dễ chịu, từ 26-32 độ. Sau đó từ đêm 4/10 đến ngày 5/10, Hà Nội chuyển nhiều mây, có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ ngày 5/10, nhiệt độ dao động trong ngày chỉ từ 23-27 độ.

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong các ngày 29-30/9, trời tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ ngày 1/10, Nam Bộ, Tây Nguyên bước vào chuỗi ngày ít mưa, trời nắng nhẹ.

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