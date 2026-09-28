Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Rà soát Nghị định 178: Một số đơn vị thuộc Bộ Xây dựng làm sai quy định

Ngọc Mai

TPO - Bộ Xây dựng cho biết đã hoàn tất rà soát việc thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP, đồng thời đã gửi báo cáo tới Bộ Nội vụ đúng thời hạn.

Chiều 28/9, trong thông tin gửi báo chí, Bộ Xây dựng cho biết thực hiện yêu cầu của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ sau kết luận của Kiểm toán nhà nước, Bộ đã có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc rà soát việc thực hiện chính sách theo Nghị định 178.

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, Bộ Xây dựng đã tổng hợp và gửi báo cáo tới Bộ Nội vụ theo yêu cầu.

Tại Báo cáo số 1212 ngày 31/7/2026, Kiểm toán nhà nước nêu một nội dung liên quan đến Bộ Xây dựng là việc “lập dự toán kinh phí chưa sát, dẫn đến không phân bổ được số kinh phí 140,211 tỷ đồng”.

bxd.jpg
Bộ Xây dựng phát hiện một số đơn vị thực hiện chưa đúng theo quy định về thực hiện chính sách theo Nghị định 178.

Bộ Xây dựng cho biết, để bảo đảm chi trả kịp thời cho cán bộ nghỉ theo chính sách, Bộ đã tổng hợp nhu cầu kinh phí trên cơ sở dự toán do các cơ quan, đơn vị lập và đăng ký, sau đó gửi Bộ Tài chính.

Theo số liệu được Bộ Xây dựng cung cấp, Thủ tướng Chính phủ đã giao dự toán thực hiện chính sách cho Bộ với tổng số tiền 749,669 tỷ đồng. Bộ Xây dựng đã phân bổ số kinh phí này tại 11 quyết định, với tổng số tiền 609,458 tỷ đồng. Phần kinh phí còn lại chưa phân bổ là 140,211 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng cho rằng việc lập dự toán chưa sát xuất phát từ nguyên nhân khách quan do chính sách, điều kiện áp dụng được điều chỉnh theo hướng chặt chẽ hơn sau đó.

Đáng chú ý, theo kết quả kiểm toán, qua kiểm tra, chọn mẫu, việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tại Bộ Xây dựng được đánh giá phù hợp với quy định tại Nghị định 178 và Nghị định 67.

Bộ Xây dựng thông tin, việc xây dựng dự toán kịp thời đã góp phần bảo đảm thực hiện chính sách theo chỉ đạo của Đảng và Chính phủ. Bộ đã hoàn thành chi trả chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trước ngày 10/10/2025, không có trường hợp bị nợ hoặc chậm trả.

Đối với câu hỏi về các trường hợp xác định sai đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục hoặc mức hưởng chính sách, Bộ Xây dựng khẳng định Báo cáo số 1212 không nêu các trường hợp này tại Bộ.

Tuy nhiên, trong quá trình rà soát sau đó, Bộ Xây dựng cho biết một số nội dung chưa đúng quy định đã được các cơ quan, đơn vị chủ động xử lý.

Cụ thể, tại Ban Quản lý dự án 3, nay là Ban Quản lý dự án đường bộ Miền Bắc thuộc Cục Đường bộ Việt Nam, đơn vị chưa thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định của Nghị định 178 và hướng dẫn của Bộ Nội vụ khi quyết định cho một số viên chức nghỉ việc hưởng chế độ theo Nghị định 178.

Các trường hợp này được chi trả từ nguồn phát triển sự nghiệp của đơn vị, không sử dụng nguồn ngân sách nhà nước. Bộ Xây dựng cho biết Cục Đường bộ Việt Nam đang triển khai xử lý theo quy định.

Tại Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, trong quá trình chi trả, đơn vị đã chủ động rà soát và thu hồi các khoản tính sai thời gian đóng bảo hiểm xã hội tại một số đơn vị cấp cơ sở để nộp ngân sách nhà nước.

Bộ Xây dựng cho biết sau rà soát, cơ bản không phát sinh các trường hợp sai phạm như những nội dung được Kiểm toán nhà nước chỉ ra. Một số nội dung chưa đúng quy định đã được các cơ quan, đơn vị chủ động khắc phục.

Việc xử lý cụ thể đối với những trường hợp còn tồn tại được thực hiện theo quy định hiện hành.

Xem thêm

#Bộ Xây dựng #Nghị định 178 #chính sách #kiểm toán #quy định #báo cáo #chi trả

Cùng chuyên mục

LivinGro®: Xây nền tảng khoa học cho canh tác cà phê bền vững tại Việt Nam

LivinGro®: Xây nền tảng khoa học cho canh tác cà phê bền vững tại Việt Nam

Sau chín tháng triển khai tại Lâm Đồng, dự án LivinGro® do Syngenta Việt Nam phối hợp cùng ACOM thực hiện bước đầu ghi nhận những tín hiệu tích cực trong quản lý dịch hại, cải thiện thực hành canh tác và xây dựng dữ liệu khoa học về sức khỏe đất, đa dạng sinh học trên vườn cà phê.

MGID nâng cấp CPA Tune: Tăng tỷ lệ chuyển đổi chiến dịch lên tới 237% so với tối ưu hóa thủ công

MGID nâng cấp CPA Tune: Tăng tỷ lệ chuyển đổi chiến dịch lên tới 237% so với tối ưu hóa thủ công

Nền tảng quảng cáo toàn cầu MGID hôm nay công bố bản nâng cấp cho CPA Tune – công cụ tối ưu hóa bid tự động. CPA Tune được hỗ trợ bởi dữ liệu từ hơn 30.000 lượt chuyển đổi được ghi nhận trên 13 lĩnh vực và 19 thị trường, hiện mang lại tỷ lệ chuyển đổi trung bình cao hơn tới 237% so với tối ưu hóa thủ công, đồng thời giảm 39% chi phí trên mỗi lượt chuyển đổi (CPA).

Khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tại Hà Nội

Khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tại Hà Nội

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) khuyến khích người dân, doanh nghiệp phát triển điện mặt trời mái nhà phù hợp nhu cầu sử dụng, qua đó chủ động một phần nguồn điện, tiết kiệm chi phí hóa đơn và góp phần xây dựng môi trường xanh, phát triển bền vững.

MSB khẳng định vị thế tiên phong trên hành trình kiến tạo tương lai số

MSB khẳng định vị thế tiên phong trên hành trình kiến tạo tương lai số

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) chính thức tổ chức sự kiện ra mắt và đánh dấu mốc vận hành chính thức của MSB Digital Bank và MSB Business Banking. Sự kiện khẳng định bước tiến chiến lược của MSB trong hành trình hoàn thiện hệ sinh thái số, mang đến trải nghiệm liền mạch và nhất quán cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Vì sao càng mua vàng càng lỗ?

Vì sao càng mua vàng càng lỗ?

TPO - Giá vàng thế giới điều chỉnh trong khi chênh lệch mua - bán vàng trong nước vẫn ở mức cao khiến nhà đầu tư có thể chịu khoản lỗ lớn. Chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư cần đặc biệt lưu ý chi phí giao dịch và không nên chạy theo tâm lý bắt đáy.

Việt Nam lần đầu chế tạo thiết bị điện 500 kV thay thế hàng nhập khẩu

Việt Nam lần đầu chế tạo thiết bị điện 500 kV thay thế hàng nhập khẩu

Từ chỗ phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu, Việt Nam đang triển khai nghiên cứu, chế tạo cuộn kháng bù ngang 500 kV phục vụ hệ thống truyền tải điện quốc gia. Dự án có tổng kinh phí hơn 82 tỷ đồng, hướng tới làm chủ công nghệ lõi và hình thành năng lực sản xuất thiết bị điện siêu cao áp trong nước.

PNJ, NVL nằm sàn, hàng chục triệu cổ phiếu chất đống dư bán

PNJ, NVL nằm sàn, hàng chục triệu cổ phiếu chất đống dư bán

TPO - Cổ phiếu PNJ của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận và NVL của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) đồng loạt giảm hết biên độ trong phiên 28/9. PNJ có gần 26 triệu đơn vị nằm sàn, trong khi NVL có hơn 46 triệu cổ phiếu dư bán giá sàn.

Những chuyến hàng nối nhịp yêu thương

Những chuyến hàng nối nhịp yêu thương

Vượt lên áp lực hiệu suất và thời tiết khắc nghiệt, những shipper tuyến đầu vẫn ngày ngày giao nhận, trao đi sự tử tế và trách nhiệm trong từng chuyến đi.

Lần đầu đề xuất cấp 'voucher' cho doanh nghiệp: Cơ chế thực hiện ra sao?

Lần đầu đề xuất cấp 'voucher' cho doanh nghiệp: Cơ chế thực hiện ra sao?

TPO - Về phiếu hỗ trợ (voucher), Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh đây là điểm mới quy định trong dự thảo luật. Theo đó, voucher là chứng chỉ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm một số chi phí khi thực hiện một số dịch vụ, có ghi rõ thời gian và không được chuyển nhượng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe