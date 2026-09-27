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Kinh tế

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Việt Nam có 8 tỷ phú USD, ông Nguyễn Đăng Quang trở lại danh sách Forbes

Việt Linh

TPO - Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang trở lại danh sách tỷ phú USD của Forbes với khối tài sản ước tính 1 tỷ USD, đưa tổng số tỷ phú USD của Việt Nam lên 8 người. Ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục dẫn đầu với 36,2 tỷ USD.

Theo bảng xếp hạng tỷ phú thời gian thực của Forbes cập nhật ngày 27/9, Việt Nam có 8 tỷ phú USD. Người vừa trở lại danh sách là ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Masan, với tài sản ước tính 1 tỷ USD, đứng thứ 3.328.

Việc ông Quang trở lại danh sách diễn ra sau giai đoạn giá trị tài sản giảm xuống dưới ngưỡng 1 tỷ USD. Diễn biến của cổ phiếu Masan (mã chứng khoán: MSN) là một trong những yếu tố tác động trực tiếp đến giá trị tài sản của doanh nhân này.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/9, cổ phiếu MSN trở lại mức 70.000 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh diễn biến cổ phiếu, hoạt động kinh doanh và các giao dịch đầu tư của Masan cũng thu hút sự chú ý. Ngày 24/9, Masan công bố thỏa thuận bán gần 5% cổ phần tại Masan High-Tech Materials (MSR) cho đối tác Mỹ, với giá trị giao dịch lên tới 124,75 triệu USD, tương đương hơn 3.200 tỷ đồng.

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Thống kê tài sản của 8 tỷ phú Việt theo danh sách Forbes.

Trong danh sách tỷ phú USD Việt Nam, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup - tiếp tục đứng đầu với khối tài sản ước tính 36,2 tỷ USD. Theo bảng xếp hạng Forbes, ông Vượng xếp hạng 64 thế giới.

Đứng thứ hai là bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Vietjet Air - với tài sản 4,2 tỷ USD. Bà Phạm Thu Hương - Phó Chủ tịch Vingroup, đứng tiếp theo với 4,1 tỷ USD; bà Hương là vợ ông Phạm Nhật Vượng.

Bà Phạm Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Vingroup và em gái bà Phạm Thu Hương, sở hữu tài sản ước tính 2,9 tỷ USD.

Hai doanh nhân cùng có tài sản 2,3 tỷ USD là ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát, và ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank.

Ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch VPBank - đứng tiếp theo với 1,2 tỷ USD.

Ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan - xếp thứ 8 trong nhóm tỷ phú USD Việt Nam, với tài sản 1 tỷ USD.

Tài sản của các tỷ phú trong danh sách Forbes được ước tính dựa trên nhiều nguồn thông tin, trong đó có giá cổ phiếu và tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp. Do đó, giá trị tài sản và thứ hạng có thể biến động theo diễn biến thị trường.

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#tỷ phú #Việt Nam #Forbes #Nguyễn Đăng Quang #tài sản #doanh nhân #bảng xếp hạng

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