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Kinh tế

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Công ty liên quan Chủ tịch Novaland bán mạnh cổ phiếu NVL

Duy Quang

TPO - Công ty CP Diamond Properties - doanh nghiệp có liên quan đến ông Bùi Cao Nhật Quân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Novaland - thông báo đăng ký bán 2,7 triệu cổ phiếu NVL nhằm cân đối danh mục đầu tư. Từ đầu năm đến nay, đây là lần thứ 4 Diamond Properties bán ra cổ phiếu NVL.

Tuần qua, VN-Index giảm 30,55 điểm xuống 1.785,11 điểm. Khối lượng khớp lệnh bình quân trên sàn HoSE đạt 631 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch bình quân đạt 16.054 tỷ đồng/phiên. Tương tự, HNX-Index cũng mất 3,08 điểm xuống còn 272,21 điểm.

Trên sàn HoSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 90,1 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 2.868 tỷ đồng. Với sàn HNX, khối ngoại bán ròng 0,44 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 12 tỷ đồng.

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua ròng 5 phiên liên tiếp với 2,75 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương hơn 112 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 21-25/9 trên toàn thị trường, khối ngoại bán ròng 87,8 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 2.768 tỷ đồng.

4 lần bán cổ phiếu NVL trong 9 tháng

Công ty CP Diamond Properties - doanh nghiệp có liên quan đến ông Bùi Cao Nhật Quân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) - thông báo đăng ký bán 2,7 triệu cổ phiếu NVL nhằm cân đối danh mục đầu tư. Phương thức thực hiện là khớp lệnh hoặc thoả thuận, trong thời gian từ ngày 29/9 - 9/10.

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Doanh nghiệp có liên quan đến ông Bùi Cao Nhật Quân liên tục bán ra cổ phiếu NVL.

Hiện Diamond Properties đang sở hữu hơn 181 triệu cổ phiếu NVL, tương đương 7,536% vốn điều lệ Novaland. Nếu hoàn tất giao dịch, lượng cổ phiếu Diamond Properties nắm giữ sẽ giảm xuống 178 triệu đơn vị, tương ứng 7,42% vốn tại Novaland.

Đáng chú ý, ông Bùi Cao Nhật Quân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Novaland cũng đang là Người quản lý doanh nghiệp của Diamond Properties.

Đáng chú ý, đây là lần bán ra thứ 4 của Diamond Properties, tính từ đầu năm 2026. Trước đó trong giai đoạn tháng 3 - 4, Diamond Properties có hai lần chủ động bán NVL và một lần bị công ty chứng khoán bán giải chấp. Tổng khối lượng khoảng 3 triệu đơn vị.

Tương tự, Công đoàn cơ sở Tập đoàn Novaland cũng đăng ký bán 2,5 triệu cổ phiếu NVL nhằm phục vụ hoạt động của công đoàn. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận từ ngày 28/9 - 26/10.

Trước khi giao dịch, Công đoàn cơ sở Novaland đang nắm giữ 4,23 triệu cổ phiếu NVL, tỷ lệ 0,17% vốn tại Novaland. Nếu giao dịch thành công, Công đoàn cơ sở Novaland sẽ giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 1,73 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,072 vốn điều lệ Novaland. Tính từ đầu tháng 5 đến ngày 25/9, cổ phiếu NVL đã giảm khoảng 40%.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em - thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG) vừa bán thêm 1 triệu cổ phiếu MWG để giảm sở hữu về 0,09% vốn điều lệ.

Trước đó, ông Hiểu Em đã bán 2 triệu cổ phiếu MWG. Đến ngày 7/7, ông Đoàn Văn Hiểu Em mua 721.899 cổ phiếu ESOP của MWG phát hành cho nhân viên với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Về cổ phiếu, từ ngày 26/2 - 24/9, cổ phiếu MWG đã giảm 21%, từ 92.160 đồng về 72.900 đồng/cổ phiếu.

BVBank tăng vốn điều lệ

BVBank (mã: BVB) đang triển khai phương án tăng vốn điều lệ từ mức hơn 6.400 tỷ đồng lên gần 10.000 tỷ đồng, thông qua hình thức chào bán 320 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Theo BVBank, việc tăng vốn không chỉ nhằm củng cố bộ đệm an toàn vốn, tạo dư địa vốn để tiếp tục tăng trưởng tín dụng, mà còn là nền tảng để BVBank sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

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Becamex IDC phát hành thành công lô trái phiếu 710 tỷ đồng, có kỳ hạn 3 năm.

Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex (Becamex IDC - mã chứng khoán: BCM) phát hành thành công lô trái phiếu 710 tỷ đồng, có kỳ hạn 3 năm, mã trái phiếu BCML12601, đáo hạn ngày 28/8/2029. Trái phiếu mã BCML12601 có lãi suất 11%/năm.

Số tiền huy động được, Becamex IDC dự kiến dùng 600 tỷ đồng cơ cấu lại nợ tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Đồng Nai, 110 tỷ đồng cơ cấu nợ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bình Dương.

Tính tới cuối quý II/2026, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Becamex IDC đã tăng 10% so với đầu năm, lên mức 26.333 tỷ đồng và bằng 117% tổng vốn chủ sở hữu.

Kết thúc đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, Công ty CP Dược phẩm Trung ương Vidipha (mã chứng khoán: VDP) phân phối thành công gần 9,94 triệu cổ phiếu cho 130 cổ đông. Số cổ phiếu không phân phối hết là hơn 4.540 cổ phiếu. Sau khi trừ đi tổng chi phí hơn 282 triệu đồng, tổng thu ròng từ đợt chào bán hơn 99 tỷ đồng.

Sau hoàn tất đợt chào bán, số cổ phiếu lưu hành của VDP tăng từ hơn 22 triệu đơn vị lên hơn 32 triệu cổ phiếu. Tương ứng, vốn điều lệ được nâng từ hơn 220 tỷ lên hơn 320 tỷ đồng.

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