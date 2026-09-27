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Tiệm kim cương mở cửa, khách bán chờ cả năm mới được nhận tiền

Uyên Phương

TPO - Nhiều tiệm kim cương ở TPHCM đã mở cửa trở lại sau thời gian tạm nghỉ, nhưng người mua vẫn dè chừng. Có nơi tiếp nhận nhu cầu bán kim cương nhưng thời gian thanh toán kéo dài đến năm sau.

Tiệm mở lại, khách dè chừng

Từ giữa tháng 9, nhiều cửa hàng kim cương tại TPHCM mở cửa trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động. Gần khu vực chợ Bến Thành, tiệm kim cương Hoàng Thứ Jewelry trên đường Lê Thánh Tôn mở cửa trở lại sau một thời gian tạm dừng kinh doanh. Trong thời gian đóng cửa, thương hiệu này vẫn duy trì giới thiệu và bán sản phẩm trên fanpage chính thức.

Cũng trên tuyến đường này, một số cửa hàng kim cương như Quế Jewelry, Thiên Thiên Ngọc cũng đã mở cửa đón khách. Trên fanpage của các tiệm này, một số sản phẩm được giới thiệu là hàng “cũ người mới ta” với mức ưu đãi lên tới 20%.

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Tiệm kim cương Hoàng Thứ mở cửa trở lại (ảnh chụp trưa 27/9)

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, lượng khách đến mua kim cương vẫn khá thưa thớt. Không chỉ sức mua chậm, chính sách thu mua tại một số cửa hàng cũng trở nên thận trọng hơn. Có tiệm kéo dài thời gian thanh toán hơn một năm.

Một nhân viên ở tiệm kim cương khu chợ Bến Thành cho biết, khách đăng ký bán sản phẩm vào thời điểm này có thể phải chờ đến tháng 11 hoặc 12/2027 mới đến hạn thanh toán. Trong thời gian chờ, khách vẫn giữ sản phẩm; cửa hàng chỉ ghi nhận trước nhu cầu bán.

Cashion cũng mở cửa trở lại từ ngày 19/9. Tuy nhiên, cùng với việc quay lại thị trường, thương hiệu này đưa ra chính sách thu mua chặt chẽ hơn, chia thành hai nhóm hóa đơn.

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Quế Jewelry sau thời gian tạm ngưng hoạt động cũng đã mở cửa đón khách.

Với hóa đơn trước ngày 19/7, điều kiện và tỷ lệ thu mua được giữ nguyên như thời điểm mua, nhưng tiền thanh toán được chia thành 5 đợt trong 120 ngày. Với hóa đơn từ ngày 19/7, sản phẩm sẽ được xem xét thu mua hoặc đổi theo giá thỏa thuận sau khi kiểm tra.

Chính sách thu đổi cũng yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin giao dịch nếu không còn hóa đơn. Việc thu đổi chỉ thực hiện sau khi xác minh thành công.

Đối với kim cương sử dụng giấy kiểm định PNJ Lab (P-Lab) hoặc giấy kiểm định không thuộc GIA/IGI, Cashion áp dụng phí 100.000 đồng/giấy, không phân biệt kích thước. Với giấy kiểm định GIA/IGI, phí được tính theo kích thước kim cương, dao động từ 1,5-18,2 triệu đồng.

Trong chợ An Đông (phường An Đông), nơi tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý và gia công nữ trang, hầu hết các cửa hàng kim cương cũng hoạt động trở lại.

Không nên kỳ vọng “lướt sóng”

Trao đổi với PV Tiền Phong, chuyên gia vàng Trần Duy Phương nhìn nhận việc nhiều tiệm kim cương mở cửa trở lại là một trong những dấu hiệu cho thấy thị trường đã có phần ổn định hơn. Trước đó, nhiều cửa hàng tạm đóng để theo dõi diễn biến. Sau vài tháng, thị trường khả quan hơn nên họ bắt đầu hoạt động lại.

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Loạt tiệm vàng, kim cương ở chợ An Đông đã thắp đèn sáng trưng, nhưng người bán nhiều hơn người mua.

Tuy nhiên, ông Phương cho rằng người tiêu dùng hiện vẫn chưa thực sự mặn mà với kim cương. Tâm lý dè chừng còn khá rõ, lượng khách tìm mua có nhưng không nhiều như trước. “Các cửa hàng mở trở lại chủ yếu để tiếp tục phục vụ nhóm khách hàng vẫn còn nhu cầu”, ông Phương nói.

Ở chiều ngược lại, các cửa hàng vẫn tiếp nhận kim cương khách bán lại. Tùy tình hình tài chính và chính sách, có nơi thanh toán ngay, có nơi hẹn trả sau.

Theo ông Phương, những cửa hàng mở cửa trở lại thời điểm này phần lớn là những đơn vị cơ bản vẫn làm ăn tốt, có khả năng tiếp tục hoạt động. Việc mở cửa cũng là cách để doanh nghiệp cho khách hàng thấy họ vẫn hoạt động ổn định và sẵn sàng phục vụ.

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Tiệm cương mở lại nhưng hầu như rất vắng khách

“Dù vậy, thị trường kim cương chưa thể nói đã ổn định hoàn toàn. Người mua vẫn thận trọng, còn các cửa hàng muốn duy trì hoạt động phải đặc biệt chú trọng chính sách, giá cả và chất lượng sản phẩm” - ông Phương chia sẻ.

Vị chuyên gia cũng nhấn mạnh, chất lượng và kiểm định đang là vấn đề đáng lưu ý khi thị trường kim cương hoạt động trở lại. Bởi hiện tại, những loại kim cương nhân tạo có hình thức giống kim cương tự nhiên, mắt thường rất khó phân biệt và phải sử dụng máy kiểm tra mới nhận biết được. Vì vậy, các cửa hàng cần bảo đảm chất lượng sản phẩm và giấy kiểm định rõ ràng.

Về mục đích mua kim cương để tích sản, ông Phương khuyến nghị người mua cần xác định đây không phải kênh có thể kỳ vọng lợi nhuận trong vài tháng.

“Mặc dù giá kim cương hiện nay có thể thấp hơn khoảng 30-40% so với trước. Đây có thể là thời điểm tốt để người muốn mua trang sức kim cương hoặc tích lũy cân nhắc. Nếu thị trường ổn định trở lại trong vài năm tới và giá tăng, người mua ở thời điểm hiện tại có thể có cơ hội bán bằng hoặc cao hơn giá mua” - ông Phương nói.

Tuy nhiên, người mua không nên kỳ vọng lợi nhuận trong thời gian ngắn. Khác với vàng, việc mua kim cương và chờ tăng giá cần tính trong khoảng thời gian vài năm chứ không phải vài tháng.

Bên cạnh đó, khách hàng cần lựa chọn cửa hàng có thương hiệu đáng tin cậy, sản phẩm có giấy tờ bảo đảm và kiểm định rõ ràng. Đơn vị kiểm định cũng cần có uy tín.

Theo ông Nguyễn Văn Dưng - Chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn TPHCM, dù nhiều tiệm kim cương đã mở cửa trở lại nhưng giao dịch mua mới vẫn chậm. Theo ông, thị trường kim cương cũng như thị trường vàng tại TPHCM hiện chưa có dấu hiệu hồi phục.

Cú sốc pháp lý cộng hưởng với tâm lý hoang mang của người tiêu dùng đã đẩy thị trường vào trạng thái tê liệt. Thống kê từ Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý TPHCM cho thấy chỉ từ đầu tháng 7, đã có hơn 30 doanh nghiệp kinh doanh kim cương phải treo biển tạm ngưng hoạt động. Nguyên nhân sâu xa nằm ở sự cạn kiệt dòng tiền khi nguồn cung hàng hóa bị thắt chặt, trong khi áp lực từ những người muốn bán tháo kim cương lại tăng vọt.

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#kim cương #đóng cửa #PNJ #bán tháo #TPHCM #mở lại #buôn lậu

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