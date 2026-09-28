Lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa Tập đoàn TTC và Liên danh NIG - Bsquare

Ngày 28/9/2026 tại TP.HCM, Tập đoàn TTC và Liên danh NIG - Bsquare đã ký kết hợp tác toàn diện, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ giữa các bên.

Giải pháp One-Stop cho các dự án trọng điểm

Theo thỏa thuận, với năng lực chuyên môn và kinh nghiệm quốc tế, Liên danh NIG - Bsquare sẽ cung cấp một giải pháp tích hợp One-Stop toàn diện, dự kiến tham gia các dự án của TTC với vai trò tổng thầu Thiết kế và Thi công (D&B) và hoàn thiện nội thất tại các phân khu thuộc dự án Selavia và từng bước mở rộng sang các dự án phù hợp trong lĩnh vực du lịch, bất động sản, hướng đến nghiên cứu ứng dụng các giải pháp công nghệ, vật liệu tiên tiến và thân thiện với môi trường, phù hợp định hướng phát triển bền vững của các bên.

Nghi thức ký kết giữa Tập đoàn TTC và Liên danh NIG - Bsquare.

Bên cạnh đó, TTC và Liên danh NIG - Bsquare sẽ phát huy thế mạnh của mỗi bên nhằm thúc đẩy hoạt động xúc tiến đầu tư và tăng cường kết nối quốc tế. Trên cơ sở đó, các bên cùng nghiên cứu, kết nối các nhà đầu tư tiềm năng, mở ra thêm cơ hội trong các lĩnh vực phù hợp, hướng tới sử dụng hiệu quả nguồn lực và gia tăng giá trị trong quá trình triển khai.

Các bên cũng định hướng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khu công nghiệp, khu kho cảng và các mô hình khu công nghiệp vận hành thông minh tại Việt Nam, đồng thời nghiên cứu khả năng kết nối các nguồn lực đầu tư phù hợp, mở rộng mạng lưới đối tác, thúc đẩy ứng dụng công nghệ và tạo thêm dư địa phát triển bền vững cho hệ sinh thái TTC trong dài hạn.

Đồng thuận tầm nhìn, hướng tới giá trị dài hạn

Theo ông Bruce Zhang - Trưởng Đại diện Tập đoàn NIG tại Việt Nam,giải pháp tích hợp One-Stop toàn diện không phải cung ứng rời rạc thiết bị, vật liệu hay nhân công, mà là một gói dịch vụ xuyên suốt gồm tư vấn quy hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm chuỗi cung ứng, triển khai công trình, kết nối đầu tư, vận hành khách sạn và đưa nguồn khách quốc tế vào dự án. “Khi lợi thế nguồn lực công nghiệp của Trung Quốc và năng lực triển khai bản địa của Bsquare được kết hợp sâu với nguồn lực dự án và năng lực vận hành tại Việt Nam của TTC, các bên có thể bổ trợ thế mạnh cho nhau”, ông cho biết.

Ông Bruce Zhang - Trưởng Đại diện Tập đoàn NIG tại Việt Nam khẳng định sẽ tập trung đưa các cam kết thành dự án thực tế, phát huy thế mạnh của các bên.

Về phía Công ty Cổ phần Bsquare, ông Hà Xuân Bách - Chủ tịch Bsquare chia sẻ, điều Bsquare muốn nhấn mạnh không phải là các bên ký được bao nhiêu nội dung, mà là ngay sau lễ ký, các bên đã có việc cụ thể để cùng triển khai. NIG mang tới nguồn lực và kết nối quốc tế, Bsquare mang tới sự am hiểu thị trường và khả năng triển khai tại Việt Nam, kết hợp với nền tảng dự án vững chắc, năng lực vận hành bản địa và uy tín thương hiệu trên thị trường của TTC, ông tin “sự hợp tác sẽ đủ thành tâm, đủ thành tín, để cùng nhau đi tới thành công”.

Ông Hà Xuân Bách - Chủ tịch Bsquare tin tưởng vào sự thành công của việc hợp tác và được chứng minh bằng những kết quả cụ thể trong quá trình triển khai.

Đánh giá tầm quan trọng của buổi ký kết, ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch Tập đoàn TTC nhấn mạnh: Nội dung ký kết giữa Tập đoàn TTC và Liên danh NIG - Bsquare mang yếu tố chiến lược, thể hiện sự đồng thuận về tầm nhìn, niềm tin và định hướng phát triển dài hạn giữa các bên. Ông hy vọng đây sẽ là tiền đề để các bên cùng khai thác cơ hội, tiềm năng phát triển hợp tác trong thời gian tới, trên cơ sở hài hòa lợi ích, phát triển xanh và đóng góp tích cực cho kinh tế - xã hội, qua đó đồng hành cùng mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050 của Việt Nam.

Ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch Tập đoàn TTC đánh giá tầm quan trọng của buổi ký kết và chia sẻ về tầm nhìn, định hướng 2026 - 2030 của Tập đoàn TTC.

Kết nối nguồn lực, mở rộng hợp tác

Trải qua gần 50 năm hình thành và phát triển, TTC là tập đoàn đầu tư đa ngành hoạt động trong 6 lĩnh vực chính: (1) Nông nghiệp (HOSE: SBT), (2) Năng lượng (HOSE: GEG; GHC), (3) Bất động sản (HOSE: SCR), (4) Bất động sản công nghiệp, (5) Du lịch (HOSE: VNG), (6) Giáo dục, cùng nhiều ngành nghề khác như thương mại, logistics, xây dựng, kết cấu thép, y tế,…

Giai đoạn 2026 - 2030 mở ra một chu kỳ phát triển mới của TTC, với trọng tâm củng cố nội lực, tối ưu hiệu quả vận hành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và mở rộng hợp tác quốc tế. Song hành với mục tiêu tăng trưởng, Tập đoàn TTC tiếp tục thúc đẩy chiến lược xanh và các chuẩn mực ESG theo hướng thực chất, nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn vốn chất lượng cao trong nước và quốc tế, kiến tạo giá trị dài hạn cho cổ đông, đối tác, khách hàng, người lao động và cộng đồng.

Tập đoàn TTC và Liên danh NIG - Bsquare sẽ thúc đẩy hoạt động xúc tiến đầu tư và tăng cường kết nối quốc tế.

NIG (Northern International Group - Tập đoàn Quốc tế Phương Bắc) là tập đoàn ngoại thương nhà nước quy mô lớn do chính quyền thành phố Thiên Tân, Trung Quốc quản lý. Tập đoàn được hình thành từ các doanh nghiệp thương mại lâu đời, trong đó đơn vị có lịch sử lâu nhất hơn 70 năm. Tập đoàn hiện có hơn 140 doanh nghiệp thành viên, với mạng lưới thương mại phủ hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ, với thế mạnh về thương mại quốc tế, tích hợp chuỗi cung ứng, kết nối nguồn hàng cùng các giải pháp vật liệu xây dựng, sản phẩm công nghệ cao và EPC.

Bsquare là doanh nghiệp cung cấp giải pháp tổng thể cho ngành bất động sản tại Việt Nam, tích hợp từ quy hoạch, thiết kế, cung ứng sản phẩm, thi công, hoàn thiện nội thất đến bàn giao. Nhờ đội ngũ am hiểu thị trường và mạng lưới đối tác Việt Nam - Trung Quốc, Bsquare hướng đến hỗ trợ chủ đầu tư kiểm soát chất lượng, tiến độ, hiệu quả đầu tư và giảm thiểu rủi ro trong quá trình phối hợp triển khai.

Trên cơ sở đã ký kết, Tập đoàn TTC và Liên danh NIG - Bsquare sẽ từng bước cụ thể hóa các nội dung phù hợp thông qua các chương trình, dự án triển khai trong từng giai đoạn. Qua đó, các bên kỳ vọng nâng cao hiệu quả đầu tư và đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.