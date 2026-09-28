Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa Tập đoàn TTC và Liên danh NIG - Bsquare

P.V

Ngày 28/9/2026 tại TP.HCM, Tập đoàn TTC và Liên danh NIG - Bsquare đã ký kết hợp tác toàn diện, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ giữa các bên.

Giải pháp One-Stop cho các dự án trọng điểm

Theo thỏa thuận, với năng lực chuyên môn và kinh nghiệm quốc tế, Liên danh NIG - Bsquare sẽ cung cấp một giải pháp tích hợp One-Stop toàn diện, dự kiến tham gia các dự án của TTC với vai trò tổng thầu Thiết kế và Thi công (D&B) và hoàn thiện nội thất tại các phân khu thuộc dự án Selavia và từng bước mở rộng sang các dự án phù hợp trong lĩnh vực du lịch, bất động sản, hướng đến nghiên cứu ứng dụng các giải pháp công nghệ, vật liệu tiên tiến và thân thiện với môi trường, phù hợp định hướng phát triển bền vững của các bên.

Nghi thức ký kết giữa Tập đoàn TTC và Liên danh NIG - Bsquare.
Nghi thức ký kết giữa Tập đoàn TTC và Liên danh NIG - Bsquare.

Bên cạnh đó, TTC và Liên danh NIG - Bsquare sẽ phát huy thế mạnh của mỗi bên nhằm thúc đẩy hoạt động xúc tiến đầu tư và tăng cường kết nối quốc tế. Trên cơ sở đó, các bên cùng nghiên cứu, kết nối các nhà đầu tư tiềm năng, mở ra thêm cơ hội trong các lĩnh vực phù hợp, hướng tới sử dụng hiệu quả nguồn lực và gia tăng giá trị trong quá trình triển khai.

Các bên cũng định hướng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khu công nghiệp, khu kho cảng và các mô hình khu công nghiệp vận hành thông minh tại Việt Nam, đồng thời nghiên cứu khả năng kết nối các nguồn lực đầu tư phù hợp, mở rộng mạng lưới đối tác, thúc đẩy ứng dụng công nghệ và tạo thêm dư địa phát triển bền vững cho hệ sinh thái TTC trong dài hạn.

Đồng thuận tầm nhìn, hướng tới giá trị dài hạn

Theo ông Bruce Zhang - Trưởng Đại diện Tập đoàn NIG tại Việt Nam,giải pháp tích hợp One-Stop toàn diện không phải cung ứng rời rạc thiết bị, vật liệu hay nhân công, mà là một gói dịch vụ xuyên suốt gồm tư vấn quy hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm chuỗi cung ứng, triển khai công trình, kết nối đầu tư, vận hành khách sạn và đưa nguồn khách quốc tế vào dự án. “Khi lợi thế nguồn lực công nghiệp của Trung Quốc và năng lực triển khai bản địa của Bsquare được kết hợp sâu với nguồn lực dự án và năng lực vận hành tại Việt Nam của TTC, các bên có thể bổ trợ thế mạnh cho nhau”, ông cho biết.

Ông Bruce Zhang - Trưởng Đại diện Tập đoàn NIG tại Việt Nam khẳng định sẽ tập trung đưa các cam kết thành dự án thực tế, phát huy thế mạnh của các bên.
Ông Bruce Zhang - Trưởng Đại diện Tập đoàn NIG tại Việt Nam khẳng định sẽ tập trung đưa các cam kết thành dự án thực tế, phát huy thế mạnh của các bên.

Về phía Công ty Cổ phần Bsquare, ông Hà Xuân Bách - Chủ tịch Bsquare chia sẻ, điều Bsquare muốn nhấn mạnh không phải là các bên ký được bao nhiêu nội dung, mà là ngay sau lễ ký, các bên đã có việc cụ thể để cùng triển khai. NIG mang tới nguồn lực và kết nối quốc tế, Bsquare mang tới sự am hiểu thị trường và khả năng triển khai tại Việt Nam, kết hợp với nền tảng dự án vững chắc, năng lực vận hành bản địa và uy tín thương hiệu trên thị trường của TTC, ông tin “sự hợp tác sẽ đủ thành tâm, đủ thành tín, để cùng nhau đi tới thành công”.

Ông Hà Xuân Bách - Chủ tịch Bsquare tin tưởng vào sự thành công của việc hợp tác và được chứng minh bằng những kết quả cụ thể trong quá trình triển khai.
Ông Hà Xuân Bách - Chủ tịch Bsquare tin tưởng vào sự thành công của việc hợp tác và được chứng minh bằng những kết quả cụ thể trong quá trình triển khai.

Đánh giá tầm quan trọng của buổi ký kết, ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch Tập đoàn TTC nhấn mạnh: Nội dung ký kết giữa Tập đoàn TTC và Liên danh NIG - Bsquare mang yếu tố chiến lược, thể hiện sự đồng thuận về tầm nhìn, niềm tin và định hướng phát triển dài hạn giữa các bên. Ông hy vọng đây sẽ là tiền đề để các bên cùng khai thác cơ hội, tiềm năng phát triển hợp tác trong thời gian tới, trên cơ sở hài hòa lợi ích, phát triển xanh và đóng góp tích cực cho kinh tế - xã hội, qua đó đồng hành cùng mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050 của Việt Nam.

Ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch Tập đoàn TTC đánh giá tầm quan trọng của buổi ký kết và chia sẻ về tầm nhìn, định hướng 2026 - 2030 của Tập đoàn TTC.
Ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch Tập đoàn TTC đánh giá tầm quan trọng của buổi ký kết và chia sẻ về tầm nhìn, định hướng 2026 - 2030 của Tập đoàn TTC.

Kết nối nguồn lực, mở rộng hợp tác

Trải qua gần 50 năm hình thành và phát triển, TTC là tập đoàn đầu tư đa ngành hoạt động trong 6 lĩnh vực chính: (1) Nông nghiệp (HOSE: SBT), (2) Năng lượng (HOSE: GEG; GHC), (3) Bất động sản (HOSE: SCR), (4) Bất động sản công nghiệp, (5) Du lịch (HOSE: VNG), (6) Giáo dục, cùng nhiều ngành nghề khác như thương mại, logistics, xây dựng, kết cấu thép, y tế,…

Giai đoạn 2026 - 2030 mở ra một chu kỳ phát triển mới của TTC, với trọng tâm củng cố nội lực, tối ưu hiệu quả vận hành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và mở rộng hợp tác quốc tế. Song hành với mục tiêu tăng trưởng, Tập đoàn TTC tiếp tục thúc đẩy chiến lược xanh và các chuẩn mực ESG theo hướng thực chất, nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn vốn chất lượng cao trong nước và quốc tế, kiến tạo giá trị dài hạn cho cổ đông, đối tác, khách hàng, người lao động và cộng đồng.

Tập đoàn TTC và Liên danh NIG - Bsquare sẽ thúc đẩy hoạt động xúc tiến đầu tư và tăng cường kết nối quốc tế.
Tập đoàn TTC và Liên danh NIG - Bsquare sẽ thúc đẩy hoạt động xúc tiến đầu tư và tăng cường kết nối quốc tế.

NIG (Northern International Group - Tập đoàn Quốc tế Phương Bắc) là tập đoàn ngoại thương nhà nước quy mô lớn do chính quyền thành phố Thiên Tân, Trung Quốc quản lý. Tập đoàn được hình thành từ các doanh nghiệp thương mại lâu đời, trong đó đơn vị có lịch sử lâu nhất hơn 70 năm. Tập đoàn hiện có hơn 140 doanh nghiệp thành viên, với mạng lưới thương mại phủ hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ, với thế mạnh về thương mại quốc tế, tích hợp chuỗi cung ứng, kết nối nguồn hàng cùng các giải pháp vật liệu xây dựng, sản phẩm công nghệ cao và EPC.

Bsquare là doanh nghiệp cung cấp giải pháp tổng thể cho ngành bất động sản tại Việt Nam, tích hợp từ quy hoạch, thiết kế, cung ứng sản phẩm, thi công, hoàn thiện nội thất đến bàn giao. Nhờ đội ngũ am hiểu thị trường và mạng lưới đối tác Việt Nam - Trung Quốc, Bsquare hướng đến hỗ trợ chủ đầu tư kiểm soát chất lượng, tiến độ, hiệu quả đầu tư và giảm thiểu rủi ro trong quá trình phối hợp triển khai.

Trên cơ sở đã ký kết, Tập đoàn TTC và Liên danh NIG - Bsquare sẽ từng bước cụ thể hóa các nội dung phù hợp thông qua các chương trình, dự án triển khai trong từng giai đoạn. Qua đó, các bên kỳ vọng nâng cao hiệu quả đầu tư và đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.

#Tập đoàn TTC #Liên danh NIG - Bsquare

Cùng chuyên mục

MGID nâng cấp CPA Tune: Tăng tỷ lệ chuyển đổi chiến dịch lên tới 237% so với tối ưu hóa thủ công

MGID nâng cấp CPA Tune: Tăng tỷ lệ chuyển đổi chiến dịch lên tới 237% so với tối ưu hóa thủ công

Nền tảng quảng cáo toàn cầu MGID hôm nay công bố bản nâng cấp cho CPA Tune – công cụ tối ưu hóa bid tự động. CPA Tune được hỗ trợ bởi dữ liệu từ hơn 30.000 lượt chuyển đổi được ghi nhận trên 13 lĩnh vực và 19 thị trường, hiện mang lại tỷ lệ chuyển đổi trung bình cao hơn tới 237% so với tối ưu hóa thủ công, đồng thời giảm 39% chi phí trên mỗi lượt chuyển đổi (CPA).

Khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tại Hà Nội

Khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tại Hà Nội

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) khuyến khích người dân, doanh nghiệp phát triển điện mặt trời mái nhà phù hợp nhu cầu sử dụng, qua đó chủ động một phần nguồn điện, tiết kiệm chi phí hóa đơn và góp phần xây dựng môi trường xanh, phát triển bền vững.

MSB khẳng định vị thế tiên phong trên hành trình kiến tạo tương lai số

MSB khẳng định vị thế tiên phong trên hành trình kiến tạo tương lai số

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) chính thức tổ chức sự kiện ra mắt và đánh dấu mốc vận hành chính thức của MSB Digital Bank và MSB Business Banking. Sự kiện khẳng định bước tiến chiến lược của MSB trong hành trình hoàn thiện hệ sinh thái số, mang đến trải nghiệm liền mạch và nhất quán cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Vì sao càng mua vàng càng lỗ?

Vì sao càng mua vàng càng lỗ?

TPO - Giá vàng thế giới điều chỉnh trong khi chênh lệch mua - bán vàng trong nước vẫn ở mức cao khiến nhà đầu tư có thể chịu khoản lỗ lớn. Chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư cần đặc biệt lưu ý chi phí giao dịch và không nên chạy theo tâm lý bắt đáy.

Việt Nam lần đầu chế tạo thiết bị điện 500 kV thay thế hàng nhập khẩu

Việt Nam lần đầu chế tạo thiết bị điện 500 kV thay thế hàng nhập khẩu

Từ chỗ phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu, Việt Nam đang triển khai nghiên cứu, chế tạo cuộn kháng bù ngang 500 kV phục vụ hệ thống truyền tải điện quốc gia. Dự án có tổng kinh phí hơn 82 tỷ đồng, hướng tới làm chủ công nghệ lõi và hình thành năng lực sản xuất thiết bị điện siêu cao áp trong nước.

PNJ, NVL nằm sàn, hàng chục triệu cổ phiếu chất đống dư bán

PNJ, NVL nằm sàn, hàng chục triệu cổ phiếu chất đống dư bán

TPO - Cổ phiếu PNJ của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận và NVL của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) đồng loạt giảm hết biên độ trong phiên 28/9. PNJ có gần 26 triệu đơn vị nằm sàn, trong khi NVL có hơn 46 triệu cổ phiếu dư bán giá sàn.

Những chuyến hàng nối nhịp yêu thương

Những chuyến hàng nối nhịp yêu thương

Vượt lên áp lực hiệu suất và thời tiết khắc nghiệt, những shipper tuyến đầu vẫn ngày ngày giao nhận, trao đi sự tử tế và trách nhiệm trong từng chuyến đi.

Lần đầu đề xuất cấp 'voucher' cho doanh nghiệp: Cơ chế thực hiện ra sao?

Lần đầu đề xuất cấp 'voucher' cho doanh nghiệp: Cơ chế thực hiện ra sao?

TPO - Về phiếu hỗ trợ (voucher), Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh đây là điểm mới quy định trong dự thảo luật. Theo đó, voucher là chứng chỉ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm một số chi phí khi thực hiện một số dịch vụ, có ghi rõ thời gian và không được chuyển nhượng.

SeABank: Từ hành trình kiến tạo đến khát vọng vươn mình cùng đất nước

SeABank: Từ hành trình kiến tạo đến khát vọng vươn mình cùng đất nước

Từ chiếc bình Gốm Chu Đậu bừng sáng giữa không gian 3D Mapping bao phủ khán phòng, những “chậu cây Hạnh phúc” được trao tặng bằng đôi tay trẻ thơ, đến đại cảnh cờ đỏ sao vàng rực rỡ trong khúc hát về Tổ quốc, Lễ kỷ niệm 50 năm hành trình kiến tạo phát triển và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động, Huân chương Lao động hạng Nhất, Bằng khen Bộ Công an đã tái hiện một hành trình lớn bằng ngôn ngữ của nghệ thuật, niềm tự hào và khát vọng. Trong hành trình ấy, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) hiện lên không chỉ bằng tầm vóc của một định chế tài chính, mà bằng những giá trị đã kiến tạo cho khách hàng, cộng đồng và đất nước.

TikTok Food Fest 2026: Khi Nestle Việt Nam cùng nền tảng số mở ra không gian kết nối triệu trái tim yêu ẩm thực

TikTok Food Fest 2026: Khi Nestle Việt Nam cùng nền tảng số mở ra không gian kết nối triệu trái tim yêu ẩm thực

Trở lại với chủ đề “Food as a Love Language” tại Công viên Bờ Sông Sài Gòn, TikTok Food Fest 2026 không chỉ quy tụ hàng chục thương hiệu lớn như Nestle Việt Nam mà còn kiến tạo một hệ sinh thái kết nối toàn diện giữa nhà sáng tạo nội dung, thương hiệu và cộng đồng yêu ẩm thực bằng ngôn ngữ của sự sẻ chia.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe