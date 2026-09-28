Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Tân Thanh Container: Hành trình 3 kỳ liên tiếp chinh phục thương hiệu quốc gia Việt Nam (2022 – 2028)

P.V

Giữa áp lực ngành cơ khí logistics, việc một doanh nghiệp Việt 3 kỳ liên tiếp đạt Thương hiệu Quốc gia (2022–2028) là kỳ tích biểu tượng khẳng định vị thế dẫn đầu.

Cột mốc này không chỉ là phần thưởng danh giá cho Công ty Cổ phần Thương mại Cơ khí Tân Thanh (Tân Thanh Container), mà còn là minh chứng sống động cho năng lực sản xuất, tư duy đổi mới và khát vọng vươn tầm của ngành cơ khí chế tạo Việt Nam trên bản đồ vận tải toàn cầu.

1. Ý nghĩa của danh hiệu: Thước đo uy tín và bản lĩnh doanh nghiệp

Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam (Vietnam Value) là chương trình xúc tiến thương mại dài hạn và duy nhất của Chính phủ nhằm xây dựng, quảng bá hình ảnh đất nước thông qua thương hiệu sản phẩm. Để được xướng tên, doanh nghiệp phải trải qua quá trình thẩm định nghiêm ngặt từ Hội đồng Thương hiệu Quốc gia cùng các bộ, ban, ngành liên quan, dựa trên bộ ba giá trị cốt lõi: Chất lượng – Đổi mới sáng tạo – Năng lực tiên phong.

Việc Tân Thanh Container bảo vệ thành công danh hiệu qua ba chu kỳ liên tiếp (kéo dài suốt từ năm 2022 đến 2028) khẳng định tính bền vững trong năng lực vận hành. Đây không phải là sự bứt phá mang tính thời điểm, mà là kết quả của một chiến lược dài hạn, kiên trì theo đuổi sự hoàn hảo trong từng mối hàn, từng kết cấu khung sườn và từng giải pháp vận tải bàn giao đến tay đối tác.

2. Trụ cột chất lượng: Nền móng vững chắc từ cơ khí chế tạo chuẩn quốc tế

Khởi đầu từ những xưởng sửa chữa container khiêm tốn của thập niên 1990, Tân Thanh đã từng bước xây dựng tổ hợp nhà máy sản xuất hiện đại với quy mô hàng chục hecta, đầu tư đồng bộ trang thiết bị tiên tiến như máy cắt laser fiber công suất lớn, hệ thống phun bi làm sạch tự động, buồng sơn tĩnh điện đạt chuẩn quốc tế và dây chuyền robot hàn chuyên dụng.

  • Sơmi rơmoóc chịu tải vượt trội: Các dòng sơ mi rơ moóc của Tân Thanh (từ rơmoóc xương, rơmoóc sàn, rơmoóc cổ cò đến rơmoóc ben và rơmoóc chuyên dụng chở ô tô) được thiết kế tối ưu hóa khí động học và phân bổ tải trọng. Sử dụng thép cường lực tiêu chuẩn cao, sản phẩm của Tân Thanh giúp hạn chế tối đa độ võng, chống vặn xoắn và đảm bảo an toàn tuyệt đối khi vận hành trên những cung đường đèo dốc hay hạ tầng phức tạp.
  • Quy chuẩn kiểm định khắt khe: Mọi sản phẩm xuất xưởng đều tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 cùng các chứng nhận đăng kiểm quốc tế (như ABS, BV, Lloyd’s Register tùy dòng sản phẩm). Điều này tạo nên sự khác biệt rõ rệt về tuổi thọ, hệ số an toàn và chi phí bảo dưỡng tối thiểu cho các công ty vận tải.
  • Dịch vụ trọn gói và mạng lưới trạm dịch vụ: Tân Thanh không chỉ bán một thiết bị cơ khí, mà cung cấp một giải pháp vận tải toàn diện. Hệ thống chi nhánh và trạm bảo hành, sửa chữa trải dài từ Bắc chí Nam giúp tối ưu hóa thời gian lăn bánh của phương tiện, hỗ trợ khách hàng 24/7.Tân Thanh Container: Hành trình 3 kỳ liên tiếp chinh phục thương hiệu quốc gia Việt Nam (2022 – 2028) ảnh 2

3. Đổi mới sáng tạo và tinh thần chuyển đổi xanh

Ở chu kỳ 2022–2028, bối cảnh ngành logistics toàn cầu đặt ra bài toán gay gắt về cắt giảm phát thải carbon và số hóa vận tải. Không đứng ngoài xu thế, Tân Thanh đã chọn cách đối mặt bằng việc đẩy mạnh đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D).

  • Ứng dụng vật liệu tiên tiến: Đội ngũ kỹ sư của Tân Thanh đã thành công trong việc nghiên cứu kết hợp vật liệu composite, nhôm hợp kim cường độ cao vào thành thùng container và sàn sơmi rơmoóc. Giải pháp này giúp giảm trọng lượng bản thân của phương tiện mà vẫn giữ nguyên khả năng chịu lực, trực tiếp cắt giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ của đầu kéo và giảm phát thải CO₂ trên mỗi tấn hàng hóa vận chuyển.
  • Container lạnh thông minh (Smart Reefer Container): Phục vụ cho chuỗi cung ứng nông sản và dược phẩm, Tân Thanh phát triển các giải pháp container bảo ôn với foam cách nhiệt công nghệ mới, tích hợp hệ thống cảm biến IoT giám sát nhiệt độ, độ ẩm và vị trí theo thời gian thực. Điều này hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam kiểm soát hoàn toàn chất lượng hàng hóa trên các tuyến vận chuyển dài ngày.
  • Mô hình container mô-đun hóa (Container hoán cải): Bên cạnh mảng vận tải, Tân Thanh tiếp tục nâng tầm các dòng container văn phòng, container nhà ở, trạm y tế di động và container nghỉ dưỡng. Giải pháp xây dựng xanh, thi công nhanh và tái sử dụng linh hoạt này đã đóng góp thiết thực cho hàng ngàn dự án hạ tầng, công trường công nghiệp và khu du lịch sinh thái trên cả nước.

4. Năng lực tiên phong và sứ mệnh đưa thương hiệu Việt ra thế giới

Nhắc đến sơmi rơmoóc và container tại thị trường nội địa, Tân Thanh luôn giữ vị trí tiên phong. Nhưng khát vọng của thương hiệu không dừng lại ở đường biên giới quốc gia.

Ba kỳ liên tiếp đạt Thương hiệu Quốc gia là bệ phóng vững chắc để sản phẩm Tân Thanh tự tin thâm nhập sâu vào các thị trường khó tính bậc nhất toàn cầu:

  • Chinh phục thị trường tiêu chuẩn cao: Sản phẩm của Tân Thanh đã hiện diện tại Mỹ, Nhật Bản, Phần Lan, Australia, Philippines, Lào, Campuchia, Myanmar và khu vực Trung Đông, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt như DOT (Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ) hay JIS (Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản).
  • Định vị lại hình ảnh sản phẩm cơ khí Việt: Trước đây, cơ khí nặng và phụ trợ vận tải thường bị thống trị bởi các tập đoàn đa quốc gia hoặc phụ thuộc vào nhập khẩu. Thành công của Tân Thanh đã chứng minh kỹ sư và công nhân cơ khí Việt Nam hoàn toàn làm chủ được công nghệ cao, tạo ra các sản phẩm công nghiệp nặng có chất lượng cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ quốc tế.

Khát vọng chặng đường mới: Vững tay lái, chắc tương lai

Hành trình từ năm 2022 đến 2028 với ba lần liên tiếp được trao biểu trưng Thương hiệu Quốc gia là sự đền đáp xứng đáng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của ban lãnh đạo cùng toàn thể hàng ngàn cán bộ, kỹ sư và công nhân viên Tân Thanh Container. Đây là lời tri ân sâu sắc gửi đến các đối tác, khách hàng đã trao trọn niềm tin cho thương hiệu trong suốt nhiều năm qua.

Đứng trước kỷ nguyên phát triển mới của hạ tầng giao thông và logistics quốc gia, Tân Thanh Container cam kết tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào tự động hóa sản xuất, năng lượng xanh và chuyển đổi số. Doanh nghiệp sẽ kiên định giữ vững tinh thần "Luôn dẫn đầu về chất lượng", xứng đáng là cánh chim đầu đàn của ngành cơ khí vận tải, góp phần khẳng định vị thế và niềm tự hào thương hiệu Việt Nam trên trường quốc tế.

#Tân Thanh Container #Thương hiệu Quốc gia #cơ khí vận tải #logistics Việt Nam #chất lượng #đổi mới sáng tạo #xuất khẩu

Cùng chuyên mục

MGID nâng cấp CPA Tune: Tăng tỷ lệ chuyển đổi chiến dịch lên tới 237% so với tối ưu hóa thủ công

MGID nâng cấp CPA Tune: Tăng tỷ lệ chuyển đổi chiến dịch lên tới 237% so với tối ưu hóa thủ công

Nền tảng quảng cáo toàn cầu MGID hôm nay công bố bản nâng cấp cho CPA Tune – công cụ tối ưu hóa bid tự động. CPA Tune được hỗ trợ bởi dữ liệu từ hơn 30.000 lượt chuyển đổi được ghi nhận trên 13 lĩnh vực và 19 thị trường, hiện mang lại tỷ lệ chuyển đổi trung bình cao hơn tới 237% so với tối ưu hóa thủ công, đồng thời giảm 39% chi phí trên mỗi lượt chuyển đổi (CPA).

Khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tại Hà Nội

Khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tại Hà Nội

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) khuyến khích người dân, doanh nghiệp phát triển điện mặt trời mái nhà phù hợp nhu cầu sử dụng, qua đó chủ động một phần nguồn điện, tiết kiệm chi phí hóa đơn và góp phần xây dựng môi trường xanh, phát triển bền vững.

MSB khẳng định vị thế tiên phong trên hành trình kiến tạo tương lai số

MSB khẳng định vị thế tiên phong trên hành trình kiến tạo tương lai số

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) chính thức tổ chức sự kiện ra mắt và đánh dấu mốc vận hành chính thức của MSB Digital Bank và MSB Business Banking. Sự kiện khẳng định bước tiến chiến lược của MSB trong hành trình hoàn thiện hệ sinh thái số, mang đến trải nghiệm liền mạch và nhất quán cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Vì sao càng mua vàng càng lỗ?

Vì sao càng mua vàng càng lỗ?

TPO - Giá vàng thế giới điều chỉnh trong khi chênh lệch mua - bán vàng trong nước vẫn ở mức cao khiến nhà đầu tư có thể chịu khoản lỗ lớn. Chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư cần đặc biệt lưu ý chi phí giao dịch và không nên chạy theo tâm lý bắt đáy.

Việt Nam lần đầu chế tạo thiết bị điện 500 kV thay thế hàng nhập khẩu

Việt Nam lần đầu chế tạo thiết bị điện 500 kV thay thế hàng nhập khẩu

Từ chỗ phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu, Việt Nam đang triển khai nghiên cứu, chế tạo cuộn kháng bù ngang 500 kV phục vụ hệ thống truyền tải điện quốc gia. Dự án có tổng kinh phí hơn 82 tỷ đồng, hướng tới làm chủ công nghệ lõi và hình thành năng lực sản xuất thiết bị điện siêu cao áp trong nước.

PNJ, NVL nằm sàn, hàng chục triệu cổ phiếu chất đống dư bán

PNJ, NVL nằm sàn, hàng chục triệu cổ phiếu chất đống dư bán

TPO - Cổ phiếu PNJ của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận và NVL của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) đồng loạt giảm hết biên độ trong phiên 28/9. PNJ có gần 26 triệu đơn vị nằm sàn, trong khi NVL có hơn 46 triệu cổ phiếu dư bán giá sàn.

Những chuyến hàng nối nhịp yêu thương

Những chuyến hàng nối nhịp yêu thương

Vượt lên áp lực hiệu suất và thời tiết khắc nghiệt, những shipper tuyến đầu vẫn ngày ngày giao nhận, trao đi sự tử tế và trách nhiệm trong từng chuyến đi.

Lần đầu đề xuất cấp 'voucher' cho doanh nghiệp: Cơ chế thực hiện ra sao?

Lần đầu đề xuất cấp 'voucher' cho doanh nghiệp: Cơ chế thực hiện ra sao?

TPO - Về phiếu hỗ trợ (voucher), Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh đây là điểm mới quy định trong dự thảo luật. Theo đó, voucher là chứng chỉ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm một số chi phí khi thực hiện một số dịch vụ, có ghi rõ thời gian và không được chuyển nhượng.

SeABank: Từ hành trình kiến tạo đến khát vọng vươn mình cùng đất nước

SeABank: Từ hành trình kiến tạo đến khát vọng vươn mình cùng đất nước

Từ chiếc bình Gốm Chu Đậu bừng sáng giữa không gian 3D Mapping bao phủ khán phòng, những “chậu cây Hạnh phúc” được trao tặng bằng đôi tay trẻ thơ, đến đại cảnh cờ đỏ sao vàng rực rỡ trong khúc hát về Tổ quốc, Lễ kỷ niệm 50 năm hành trình kiến tạo phát triển và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động, Huân chương Lao động hạng Nhất, Bằng khen Bộ Công an đã tái hiện một hành trình lớn bằng ngôn ngữ của nghệ thuật, niềm tự hào và khát vọng. Trong hành trình ấy, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) hiện lên không chỉ bằng tầm vóc của một định chế tài chính, mà bằng những giá trị đã kiến tạo cho khách hàng, cộng đồng và đất nước.

TikTok Food Fest 2026: Khi Nestle Việt Nam cùng nền tảng số mở ra không gian kết nối triệu trái tim yêu ẩm thực

TikTok Food Fest 2026: Khi Nestle Việt Nam cùng nền tảng số mở ra không gian kết nối triệu trái tim yêu ẩm thực

Trở lại với chủ đề “Food as a Love Language” tại Công viên Bờ Sông Sài Gòn, TikTok Food Fest 2026 không chỉ quy tụ hàng chục thương hiệu lớn như Nestle Việt Nam mà còn kiến tạo một hệ sinh thái kết nối toàn diện giữa nhà sáng tạo nội dung, thương hiệu và cộng đồng yêu ẩm thực bằng ngôn ngữ của sự sẻ chia.

MB tiên phong triển khai Nền tảng Tài trợ chuỗi cung ứng đa tầng, khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp

MB tiên phong triển khai Nền tảng Tài trợ chuỗi cung ứng đa tầng, khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) chính thức tiên phong triển khai Gói giải pháp Tài trợ chuỗi cung ứng đa tầng (SCF đa tầng) trên nền tảng số, hướng tới mục tiêu khơi thông nguồn vốn doanh nghiệp, kết nối dòng tiền xuyên suốt chuỗi cung ứng và đồng hành cùng doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực cạnh tranh trong nước cũng như trên thị trường toàn cầu.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe