LivinGro®: Xây nền tảng khoa học cho canh tác cà phê bền vững tại Việt Nam

Sau chín tháng triển khai tại Lâm Đồng, dự án LivinGro® do Syngenta Việt Nam phối hợp cùng ACOM thực hiện bước đầu ghi nhận những tín hiệu tích cực trong quản lý dịch hại, cải thiện thực hành canh tác và xây dựng dữ liệu khoa học về sức khỏe đất, đa dạng sinh học trên vườn cà phê.

Ông Lê Minh Đức - Quản lý kỹ thuật phát triển thị trường của Syngenta đang chia sẻ với bà con nông dân về các giải pháp được áp dụng tại Mô hình LivinGro®

Ngày 28/9, Syngenta và ACOM đã tổ chức hội thảo đầu bờ với sự tham gia của 60 nông dân trồng cà phê tại Lâm Đồng. Tại đây, bà con nông dân được trực tiếp tham quan mô hình LivinGro®, quan sát kết quả thực địa, trao đổi cùng đội ngũ chuyên gia để tìm hiểu các giải pháp canh tác bền vững được thiết kế riêng theo mùa vụ và từng giai đoạn sinh trưởng của cây.

Hội thảo không chỉ giới thiệu quy trình kỹ thuật mới mà còn là cầu nối gắn kết kết quả quan sát thực tế với kinh nghiệm sản xuất lâu năm của bà con. Qua đó, dự án tiếp tục đánh giá, hoàn thiện các giải pháp phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng tại Lâm Đồng, hướng tới mục tiêu sử dụng hiệu quả tài nguyên đầu vào, bảo vệ sức khỏe đất, duy trì đa dạng sinh học và nâng cao sức đề kháng cho vườn cây trước biến đổi khí hậu.

Đo lường tính bền vững ngay trên đồng ruộng

Ngành sản xuất cà phê hiện đang phải đối mặt với nhiều áp lực từ biến đổi khí hậu, suy giảm chất lượng đất, áp lực dịch hại cùng những yêu cầu ngày càng khắt khe của chuỗi cung ứng toàn cầu về minh bạch và trách nhiệm môi trường. Trong bối cảnh đó, các mô hình canh tác bền vững không thể chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu hay cam kết chung chung. Mọi giải pháp cần phải được thử nghiệm trực tiếp trong điều kiện thực tế, được định lượng bằng các bộ dữ liệu khoa học và phải mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho người trực tiếp sản xuất.

Cây cà phê canh tác theo Mô hình LivinGro® ghi nhận năng suất và chất lượng tích cực, đồng thời hướng tới cải thiện sức khỏe đất và hệ sinh thái vườn

Đó chính là triết lý cốt lõi của LivinGro® - sáng kiến nông nghiệp tiên tiến dựa trên nền tảng khoa học do Syngenta khởi xướng. Khác với các mô hình trình diễn thông thường vốn chỉ tập trung vào năng suất hay đơn lẻ từng loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, LivinGro® tiếp cận tổng thể toàn bộ nông trại như một hệ sinh thái sống. Chương trình tiến hành đánh giá đến 61 chỉ tiêu toàn diện xoay quanh đa dạng sinh học, sức khỏe đất và chất lượng nông sản. Được đúc kết từ trí tuệ của hơn 140 nhà khoa học thuộc 42 tổ chức uy tín toàn cầu, dự án đã triển khai thành công tại 15 quốc gia trên 24 loại cây trồng khác nhau, khẳng định vị thế là một dự án phát triển bền vững (ESG) kiểu mẫu.

Mô hình chuyên biệt cho thổ nhưỡng Việt Nam

Tại thị trường Việt Nam, dự án LivinGro® chuyên canh trên cây cà phê do Syngenta phối hợp cùng ACOM triển khai từ cuối năm 2025 tại vùng đất trọng điểm Lâm Đồng. Các mục tiêu trọng tâm bao gồm quản lý chặt chẽ các nhóm dịch hại cốt lõi, hướng dẫn nông dân sử dụng vật tư nông nghiệp an toàn, gia tăng độ che phủ cho đất và liên tục phân tích các đặc tính sinh-lý-hóa học của đất đai.

Sự tham gia đồng bộ của các bên trong hệ sinh thái nông nghiệp đã tạo nên sức mạnh tổng hợp cho dự án. Trong đó, ACOM (thành viên Tập đoàn ECOM toàn cầu) đóng vai trò then chốt trong việc kết nối trực tiếp với vùng nguyên liệu và chuẩn hóa chất lượng chuỗi cung ứng. Song song với đó, Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường (RIBE) thuộc Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM chịu trách nhiệm phân tích chuyên sâu các chỉ số sinh học và đất đai. Nhờ vậy, mọi tác động từ quy trình canh tác đều được theo dõi bằng hệ thống số liệu khoa học xác thực theo thời gian.

Những tín hiệu tích cực từ thực tế sản xuất

Qua quá trình theo dõi sát sao trên đồng ruộng, mô hình đã mang lại những kết quả rất đáng khích lệ trong việc kiểm soát các dịch hại nguy hiểm thường trực trên cây cà phê như rệp sáp, hiện tượng vàng lá thối rễ hay bệnh thán thư. Thay vì cách chữa cháy truyền thống là đợi dịch bùng phát mới xử lý, quy trình chăm sóc được quy hoạch bài bản theo từng giai đoạn phát triển của cây, giúp nhà nông chủ động phòng ngừa từ gốc.

Thảm cỏ được duy trì có kiểm soát trong vườn cà phê LivinGro®, góp phần che phủ và bảo vệ đất, duy trì độ ẩm và tạo môi trường cho đa dạng sinh học.

Bên cạnh đó, việc duy trì các thảm cỏ có ích trong vườn cà phê đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong việc chống xói mòn, giữ ẩm cho đất và tạo sinh cảnh an toàn cho các loài sinh vật có lợi phát triển. Tính đến nay, dự án đã tổ chức đào tạo, tập huấn kỹ thuật cho gần 1.000 lượt nông dân, giúp thay đổi nhận thức và hành vi theo hướng canh tác có trách nhiệm hơn.

Hướng tới giá trị dài hạn cho ngành hàng cà phê

Bước sang giai đoạn tiếp theo, sự phối hợp chặt chẽ giữa Syngenta, ACOM và RIBE sẽ tiếp tục được đẩy mạnh nhằm hoàn thiện bộ dữ liệu chuẩn, đánh giá độ thích ứng dài hạn của mô hình tại Lâm Đồng. Sự kết hợp hoàn hảo giữa giải pháp kỹ thuật thông minh, nghiên cứu bài bản và sự đồng lòng của người nông dân chính là chìa khóa vàng giúp ngành cà phê Việt Nam vượt qua thử thách, khẳng định chất lượng vững chắc trên bản đồ nông nghiệp thế giới.