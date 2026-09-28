MSB khẳng định vị thế tiên phong trên hành trình kiến tạo tương lai số

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) chính thức tổ chức sự kiện ra mắt và đánh dấu mốc vận hành chính thức của MSB Digital Bank và MSB Business Banking. Sự kiện khẳng định bước tiến chiến lược của MSB trong hành trình hoàn thiện hệ sinh thái số, mang đến trải nghiệm liền mạch và nhất quán cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Trải nghiệm “MSB Digital Universe”

Được thiết kế như một hành trình tương lai tại sảnh Hội sở mới, không gian “MSB Digital Universe” đã đưa khách mời bước vào thế giới công nghệ sống động. Tại đây, thông qua màn hình tương tác hiện đại cùng các hiệu ứng thị giác ấn tượng, khách mời đã trực tiếp cảm nhận cách MSB chuyển hóa những nhu cầu thực tế thành giải pháp số toàn diện.

Các khách mời đang theo dõi phần giới thiệu về sản phẩm dịch vụ MSB

Bên cạnh không gian công nghệ độc đáo, tại sân khấu sự kiện, đại diện Ban Lãnh đạo MSB đã trực tiếp trình diễn và giới thiệu sâu hơn về bức tranh toàn cảnh của MSB Digital Bank cùng MSB Business Banking. Qua những chia sẻ trực quan này, câu chuyện về hành trình tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng được truyền tải sinh động, khẳng định tầm nhìn dài hạn của ngân hàng trong kỷ nguyên số.

Sự kiện cũng là dịp để MSB tri ân khách hàng và nhìn lại hành trình nỗ lực trong việc tối ưu hóa trải nghiệm tài chính suốt thời gian qua.

Đại diện Ban Lãnh đạo MSB cùng các đối tác chiến lược công nghệ Backbase và SmartOSC chính thức kích hoạt vận hành 2 nền tảng số

Hai nền tảng, một định hướng trải nghiệm

Thay vì phát triển đơn lẻ, việc MSB đồng thời đưa hai nền tảng số vào vận hành chính thức thể hiện tư duy chiến lược toàn diện, giải quyết triệt để bài toán tài chính cho cả hai phân khúc trọng điểm. Quá trình này là kết quả của việc ngân hàng đã tái thiết kế gần 40 hành trình khách hàng khép kín và số hóa 70% quy trình nội bộ, qua đó mang lại những giá trị vượt trội.

Sự kiện được tổ chức tại chính Hội sở mới của MSB tại Hà Nội

Đối với phân khúc cá nhân, MSB Digital Bank được định hình là “trợ thủ” tài chính thông minh, hợp nhất toàn diện mọi nhu cầu từ giao dịch hàng ngày, quản lý thẻ, tín dụng, bảo hiểm cho đến hệ sinh thái mua sắm Marketplace và tích điểm đổi quà MSB Rewards. Được xây dựng trên nền tảng Backbase và tích hợp các lớp bảo mật tiên tiến hàng đầu như FIDO, xác thực khuôn mặt cùng Bshield, nền tảng này mang lại sự an tâm và trải nghiệm cá nhân hóa cho từng người dùng.

Song song với đó, MSB Business Banking ra đời nhằm giải mã bài toán vận hành phức tạp của cộng đồng doanh nghiệp – từ hộ kinh doanh siêu nhỏ, SME đến các tập đoàn lớn và doanh nghiệp FDI. Nền tảng này hợp nhất các nhu cầu tín dụng và phi tín dụng, cho phép doanh nghiệp dễ dàng xử lý xuyên suốt mọi tác vụ từ mở tài khoản, cấp tín dụng, thanh toán, giải ngân đến quản lý dòng tiền ngay trên môi trường số, với sự hậu thuẫn của các công nghệ xác thực tối tân như FIDO, sinh trắc học ePay, OCR và SmartCA.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Vũ Ngọc Bồng Lai, Giám đốc Khối Chiến lược và Đổi mới sáng tạo MSB, cho biết: “Việc đưa MSB Digital Bank và MSB Business Banking vận hành chính thức không chỉ đơn thuần là dấu ấn công nghệ, mà là minh chứng cho cam kết của chúng tôi trong việc đặt khách hàng làm trọng tâm. Dù là cá nhân hay doanh nghiệp, mỗi khách hàng khi đến với MSB đều sẽ trải nghiệm một hành trình tài chính liền mạch, thông minh và an toàn nhất.”

Sự kiện ra mắt hai nền tảng số là cột mốc chiến lược giúp MSB đón đầu xu hướng công nghệ toàn cầu và khẳng định năng lực dẫn dắt thị trường. Bước đi này hiện thực hóa tầm nhìn dài hạn của MSB trong việc kiến tạo hệ sinh thái tài chính thông minh và nâng tầm trải nghiệm số cho khách hàng.

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