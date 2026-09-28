Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

PNJ, NVL nằm sàn, hàng chục triệu cổ phiếu chất đống dư bán

Việt Linh

TPO - Cổ phiếu PNJ của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận và NVL của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) đồng loạt giảm hết biên độ trong phiên 28/9. PNJ có gần 26 triệu đơn vị nằm sàn, trong khi NVL có hơn 46 triệu cổ phiếu dư bán giá sàn.

Phiên giao dịch sáng 28/9 ghi nhận áp lực bán mạnh tại hai cổ phiếu PNJ và NVL. PNJ giảm sàn về mức 30.700 đồng/cổ phiếu, còn NVL là 11.050 đồng/đơn vị.

Diễn biến này thu hút sự chú ý của nhà đầu tư khi PNJ vừa công bố phương án kinh doanh dự kiến lỗ hàng nghìn tỷ đồng trong năm 2026, còn Novaland tiếp tục đối mặt với áp lực huy động vốn và các giao dịch cổ phiếu từ những tổ chức liên quan.

anh-man-hinh-2026-09-28-luc-103203.png
PNJ, NVL giảm sàn, dư bán hàng chục triệu đơn vị.

Áp lực bán tại PNJ xuất hiện sau thông tin doanh nghiệp dự kiến ghi nhận khoản lỗ sau thuế 6.271 tỷ đồng trong năm 2026. Theo phương án dự kiến trình cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/10, PNJ ước đạt doanh thu 39.057 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế chuyển sang âm do khoản dự phòng tổn thất liên quan đến chính sách thu đổi hàng hóa đã bán.

Cụ thể, PNJ dự kiến trích lập 7.071 tỷ đồng dự phòng. Nếu không tính khoản này, lợi nhuận sau thuế năm 2026 của doanh nghiệp ước đạt khoảng 800 tỷ đồng.

Bên cạnh việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, PNJ dự kiến huy động tối đa 8.000 tỷ đồng thông qua nhiều hình thức nhằm bổ sung nguồn lực cho quá trình tái thiết. Các phương án sẽ được trình cổ đông xem xét tại đại hội bất thường.

Thông tin dự kiến thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng cùng kế hoạch huy động vốn quy mô lớn đang đặt ra nhiều vấn đề đối với triển vọng kinh doanh và khả năng phục hồi của doanh nghiệp.

Trong khi đó, tại Novaland, diễn biến NVL giảm sàn diễn ra cùng thời điểm thông tin về giao dịch cổ phiếu của các tổ chức liên quan đến doanh nghiệp được chú ý.

Theo thông tin công bố, Công ty cổ phần Diamond Properties, tổ chức liên quan đến Chủ tịch HĐQT Novaland Bùi Cao Nhật Quân, đăng ký bán 2,7 triệu cổ phiếu NVL trong thời gian từ ngày 29/9-9/10 nhằm cân đối danh mục đầu tư.

Trước giao dịch, Diamond Properties nắm giữ hơn 181 triệu cổ phiếu NVL, tương đương 7,536% vốn điều lệ Novaland. Nếu giao dịch hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của tổ chức này sẽ giảm tương ứng.

Ngoài ra, Công đoàn cơ sở Novaland cũng đăng ký bán 2,5 triệu cổ phiếu NVL, dự kiến thực hiện từ ngày 28/9 đến 26/10 theo phương thức thỏa thuận.

Ở chiều huy động vốn, Novaland dự kiến chào bán gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó có thể thu về hơn 8.000 tỷ đồng. Nguồn tiền dự kiến phục vụ việc thanh toán các nghĩa vụ tài chính và bổ sung nguồn lực cho hoạt động của doanh nghiệp.

Xem thêm

#PNJ #NVL #giảm sàn #cổ phiếu #thị trường chứng khoán #huy động vốn #doanh nghiệp

Cùng chuyên mục

Vì sao càng mua vàng càng lỗ?

Vì sao càng mua vàng càng lỗ?

TPO - Giá vàng thế giới điều chỉnh trong khi chênh lệch mua - bán vàng trong nước vẫn ở mức cao khiến nhà đầu tư có thể chịu khoản lỗ lớn. Chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư cần đặc biệt lưu ý chi phí giao dịch và không nên chạy theo tâm lý bắt đáy.

Những chuyến hàng nối nhịp yêu thương

Những chuyến hàng nối nhịp yêu thương

Vượt lên áp lực hiệu suất và thời tiết khắc nghiệt, những shipper tuyến đầu vẫn ngày ngày giao nhận, trao đi sự tử tế và trách nhiệm trong từng chuyến đi.

'Voucher' cho doanh nghiệp nhỏ và vừa là gì, thực hiện ra sao?

'Voucher' cho doanh nghiệp nhỏ và vừa là gì, thực hiện ra sao?

TPO - Về phiếu hỗ trợ (voucher), Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh đây là điểm mới quy định trong dự thảo luật. Theo đó, voucher là chứng chỉ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm một số chi phí khi thực hiện một số dịch vụ, có ghi rõ thời gian và không được chuyển nhượng.

SeABank: Từ hành trình kiến tạo đến khát vọng vươn mình cùng đất nước

SeABank: Từ hành trình kiến tạo đến khát vọng vươn mình cùng đất nước

Từ chiếc bình Gốm Chu Đậu bừng sáng giữa không gian 3D Mapping bao phủ khán phòng, những “chậu cây Hạnh phúc” được trao tặng bằng đôi tay trẻ thơ, đến đại cảnh cờ đỏ sao vàng rực rỡ trong khúc hát về Tổ quốc, Lễ kỷ niệm 50 năm hành trình kiến tạo phát triển và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động, Huân chương Lao động hạng Nhất, Bằng khen Bộ Công an đã tái hiện một hành trình lớn bằng ngôn ngữ của nghệ thuật, niềm tự hào và khát vọng. Trong hành trình ấy, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) hiện lên không chỉ bằng tầm vóc của một định chế tài chính, mà bằng những giá trị đã kiến tạo cho khách hàng, cộng đồng và đất nước.

TikTok Food Fest 2026: Khi Nestle Việt Nam cùng nền tảng số mở ra không gian kết nối triệu trái tim yêu ẩm thực

TikTok Food Fest 2026: Khi Nestle Việt Nam cùng nền tảng số mở ra không gian kết nối triệu trái tim yêu ẩm thực

Trở lại với chủ đề “Food as a Love Language” tại Công viên Bờ Sông Sài Gòn, TikTok Food Fest 2026 không chỉ quy tụ hàng chục thương hiệu lớn như Nestle Việt Nam mà còn kiến tạo một hệ sinh thái kết nối toàn diện giữa nhà sáng tạo nội dung, thương hiệu và cộng đồng yêu ẩm thực bằng ngôn ngữ của sự sẻ chia.

MB tiên phong triển khai Nền tảng Tài trợ chuỗi cung ứng đa tầng, khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp

MB tiên phong triển khai Nền tảng Tài trợ chuỗi cung ứng đa tầng, khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) chính thức tiên phong triển khai Gói giải pháp Tài trợ chuỗi cung ứng đa tầng (SCF đa tầng) trên nền tảng số, hướng tới mục tiêu khơi thông nguồn vốn doanh nghiệp, kết nối dòng tiền xuyên suốt chuỗi cung ứng và đồng hành cùng doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực cạnh tranh trong nước cũng như trên thị trường toàn cầu.

Giá xăng dầu giảm từ chiều nay.

Đề xuất chuyển tiền Quỹ bình ổn xăng dầu về Kho bạc Nhà nước

TPO - Bộ Công Thương đề xuất đưa số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu đang nằm tại các doanh nghiệp đầu mối về tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. Đề xuất được đưa ra sau giai đoạn quỹ phải sử dụng thêm nguồn tạm ứng từ ngân sách để ứng phó với biến động giá xăng dầu.

Yếu tố bất lợi đối với vàng

Yếu tố bất lợi đối với vàng

TPO - Giá năng lượng tăng có thể làm gia tăng chi phí trên toàn nền kinh tế, qua đó tạo thêm áp lực đối với lạm phát. Đây là yếu tố bất lợi đối với vàng trong bối cảnh thị trường đang theo dõi sát lập trường chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

VietinBank lần thứ 5 bán cổ phiếu Cảng Sài Gòn

VietinBank lần thứ 5 bán cổ phiếu Cảng Sài Gòn

TPO - Trong 4 lần trước đó, VietinBank mới bán được tổng cộng 26.500 cổ phiếu Cảng Sài Gòn. Lần này, VietinBank tiếp tục đăng ký bán toàn bộ 19,3 triệu cổ phiếu, tương ứng 8,93% vốn tại Công ty CP Cảng Sài Gòn.

Agribank đồng hành thúc đẩy kinh tế xanh, lan tỏa giá trị bền vững

Agribank đồng hành thúc đẩy kinh tế xanh, lan tỏa giá trị bền vững

Tại Đà Nẵng, Hội thảo “Bảo tồn đa dạng sinh học và Phát triển bền vững ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên lần thứ VII” đã tập trung thúc đẩy hợp tác đa bên vì kinh tế xanh và bảo tồn đa dạng sinh học. Agribank tham gia với vai trò đồng hành, góp phần kết nối nguồn lực tài chính cho các sáng kiến bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe