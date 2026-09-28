PNJ, NVL nằm sàn, hàng chục triệu cổ phiếu chất đống dư bán

TPO - Cổ phiếu PNJ của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận và NVL của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) đồng loạt giảm hết biên độ trong phiên 28/9. PNJ có gần 26 triệu đơn vị nằm sàn, trong khi NVL có hơn 46 triệu cổ phiếu dư bán giá sàn.

Phiên giao dịch sáng 28/9 ghi nhận áp lực bán mạnh tại hai cổ phiếu PNJ và NVL. PNJ giảm sàn về mức 30.700 đồng/cổ phiếu, còn NVL là 11.050 đồng/đơn vị.

Diễn biến này thu hút sự chú ý của nhà đầu tư khi PNJ vừa công bố phương án kinh doanh dự kiến lỗ hàng nghìn tỷ đồng trong năm 2026, còn Novaland tiếp tục đối mặt với áp lực huy động vốn và các giao dịch cổ phiếu từ những tổ chức liên quan.

PNJ, NVL giảm sàn, dư bán hàng chục triệu đơn vị.

Áp lực bán tại PNJ xuất hiện sau thông tin doanh nghiệp dự kiến ghi nhận khoản lỗ sau thuế 6.271 tỷ đồng trong năm 2026. Theo phương án dự kiến trình cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/10, PNJ ước đạt doanh thu 39.057 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế chuyển sang âm do khoản dự phòng tổn thất liên quan đến chính sách thu đổi hàng hóa đã bán.

Cụ thể, PNJ dự kiến trích lập 7.071 tỷ đồng dự phòng. Nếu không tính khoản này, lợi nhuận sau thuế năm 2026 của doanh nghiệp ước đạt khoảng 800 tỷ đồng.

Bên cạnh việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, PNJ dự kiến huy động tối đa 8.000 tỷ đồng thông qua nhiều hình thức nhằm bổ sung nguồn lực cho quá trình tái thiết. Các phương án sẽ được trình cổ đông xem xét tại đại hội bất thường.

Thông tin dự kiến thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng cùng kế hoạch huy động vốn quy mô lớn đang đặt ra nhiều vấn đề đối với triển vọng kinh doanh và khả năng phục hồi của doanh nghiệp.

Trong khi đó, tại Novaland, diễn biến NVL giảm sàn diễn ra cùng thời điểm thông tin về giao dịch cổ phiếu của các tổ chức liên quan đến doanh nghiệp được chú ý.

Theo thông tin công bố, Công ty cổ phần Diamond Properties, tổ chức liên quan đến Chủ tịch HĐQT Novaland Bùi Cao Nhật Quân, đăng ký bán 2,7 triệu cổ phiếu NVL trong thời gian từ ngày 29/9-9/10 nhằm cân đối danh mục đầu tư.

Trước giao dịch, Diamond Properties nắm giữ hơn 181 triệu cổ phiếu NVL, tương đương 7,536% vốn điều lệ Novaland. Nếu giao dịch hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của tổ chức này sẽ giảm tương ứng.

Ngoài ra, Công đoàn cơ sở Novaland cũng đăng ký bán 2,5 triệu cổ phiếu NVL, dự kiến thực hiện từ ngày 28/9 đến 26/10 theo phương thức thỏa thuận.

Ở chiều huy động vốn, Novaland dự kiến chào bán gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó có thể thu về hơn 8.000 tỷ đồng. Nguồn tiền dự kiến phục vụ việc thanh toán các nghĩa vụ tài chính và bổ sung nguồn lực cho hoạt động của doanh nghiệp.