Agribank đồng hành thúc đẩy kinh tế xanh, lan tỏa giá trị bền vững

Tại Đà Nẵng, Hội thảo “Bảo tồn đa dạng sinh học và Phát triển bền vững ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên lần thứ VII” đã tập trung thúc đẩy hợp tác đa bên vì kinh tế xanh và bảo tồn đa dạng sinh học. Agribank tham gia với vai trò đồng hành, góp phần kết nối nguồn lực tài chính cho các sáng kiến bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Hội thảo do Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) phối hợp với Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức, quy tụ gần 160 đại biểu trong nước và quốc tế đến từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức bảo tồn, hợp tác xã và cộng đồng.

Trong bối cảnh miền Trung và Tây Nguyên sở hữu hệ sinh thái đa dạng nhưng đang chịu nhiều sức ép từ biến đổi khí hậu, thiên tai cực đoan và suy giảm tài nguyên, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn gắn với bảo tồn thiên nhiên được xác định là hướng đi quan trọng.

Quang cảnh Hội thảo “Bảo tồn đa dạng sinh học và Phát triển bền vững ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Hội thảo đặt mục tiêu tăng cường hợp tác giữa chính quyền, giới khoa học, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và cộng đồng, đưa các sáng kiến, kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Điểm nhấn của chương trình là phiên “Diễn đàn kiến tạo hợp tác từ sáng kiến đến hành động để hình thành hệ sinh thái hợp tác đa bên cho kinh tế xanh và bảo tồn đa dạng sinh học”. Agribank tham gia với vai trò diễn giả, cùng đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp, trường đại học và cộng đồng trao đổi về vai trò của ngân hàng trong cung cấp nguồn lực tài chính cho các mô hình, dự án hướng tới phát triển bền vững.

Tại diễn đàn, vấn đề nguồn vốn cho các sáng kiến xanh được đặt trong mối liên hệ với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, địa phương và cộng đồng. Những trao đổi đa chiều góp phần làm rõ yêu cầu về cơ chế, phương thức kết nối nguồn lực tài chính với các dự án bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và phát triển sinh kế bền vững.

Theo ông Đặng Văn Hùng, Phó Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung, với vai trò là ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Agribank xác định phát triển tài chính xanh, tín dụng xanh và gia tăng nguồn vốn cho các lĩnh vực thân thiện với môi trường là một trong những hướng đi quan trọng.

Sự đồng hành của Agribank không chỉ thể hiện ở việc cung ứng nguồn lực tài chính, mà còn ở việc kết nối các bên, lắng nghe nhu cầu thực tế và cùng tìm kiếm những giải pháp có khả năng tạo tác động tích cực lâu dài.

Các đại biểu chia sẻ những giải pháp thực tiễn trong bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững.

Thông qua các hoạt động kết nối, chia sẻ và đồng hành cùng cộng đồng, Agribank góp phần đưa những giá trị của phát triển bền vững trở thành hành động cụ thể, từ thúc đẩy nông nghiệp xanh, bảo vệ hệ sinh thái đến nâng cao ý thức sử dụng hiệu quả tài nguyên.

“Sự tham gia của Agribank tại Hội thảo vì thế mang ý nghĩa thiết thực trong hành trình lan tỏa tinh thần sống xanh, sản xuất xanh và phát triển có trách nhiệm. Qua đó, Agribank tiếp tục khẳng định vai trò của một định chế tài chính gắn với cộng đồng, đồng hành cùng các sáng kiến bảo vệ môi trường và góp phần kiến tạo những giá trị đích thực, bền vững cho hôm nay và mai sau”, ông Đặng Văn Hùng chia sẻ.