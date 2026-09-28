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Kinh tế

Những chuyến hàng nối nhịp yêu thương

P.V

Vượt lên áp lực hiệu suất và thời tiết khắc nghiệt, những shipper tuyến đầu vẫn ngày ngày giao nhận, trao đi sự tử tế và trách nhiệm trong từng chuyến đi.

Những chuyến giao đáng nhớ hơn thành tích 5 sao

Giữa dòng chảy cuộc sống hối hả, nghề shipper lâu nay vẫn thường gắn liền với những con số KPI: bao nhiêu đơn một ngày, kịp giờ hay trễ hẹn. Thế nhưng, đằng sau chiếc áo đồng phục đẫm mồ hôi là những câu chuyện đời thường dung dị, nơi mỗi chuyến giao hàng đều mang theo sự kết nối và niềm vui cho người nhận.

Shipper Nguyễn Tùng tìm thấy ý nghĩa trong công việc từ niềm vui của khách hàng khi mỗi kiện hàng được trao tận tay.
Shipper Nguyễn Tùng tìm thấy ý nghĩa trong công việc từ niềm vui của khách hàng khi mỗi kiện hàng được trao tận tay.

Anh Nguyễn Tùng, shipper J&T Express tại bưu cục Cát Khánh (Bình Định), người đã giữ vững danh hiệu "shipper 5 sao" năm tháng liên tiếp - thành tích ghi nhận những người giao hàng luôn dẫn đầu về hiệu suất và chất lượng phục vụ cũng trải qua những câu chuyện tương tự. Suốt thời gian làm nghề, anh Tùng vẫn nhớ như in một lần giao món quà đặc biệt từ thành phố về quê. Khi anh đến, thoạt đầu người nhận từ chối nhận vì cho rằng mình không đặt hàng. Thay vì rời đi, anh kiên nhẫn liên hệ lại với người gửi và vỡ lẽ: đó là món quà mua bằng tháng lương đầu tiên của người con gái, được chắt chiu từ gánh rau ngoài chợ của mẹ bao năm nuôi ăn học. Nhìn ánh mắt rưng rưng của người mẹ, lòng anh Tùng dâng lên niềm vui khó tả. "Khách hàng vất vả nuôi con thành tài, nay nhận được món quà báo hiếu, tôi là người trao tận tay nên cũng thấy mừng lây cho họ", anh tâm sự.

Chính những niềm vui trong công việc phần nào khiến anh luôn nỗ lực duy trì hiệu suất công việc qua từng tháng để giữ vững thành tích 5 sao. Thế nhưng, trong tháng vừa qua, khi biết bưu cục ở Đắk Lắk đang thiếu nhân sự và cần người hỗ trợ gấp trong 15 ngày, anh Tùng đã gác lại mục tiêu duy trì thành tích. Đổi địa bàn giao đồng nghĩa với việc số lượng đơn hàng của anh sẽ giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cuối tháng và khả năng cao chuỗi danh hiệu 5 sao liên tiếp sẽ bị đứt quãng. Dù vậy, anh vẫn sẵn lòng lên đường. Khi được hỏi về những khó khăn khi chuyển đến một địa bàn xa lạ, anh thẳng thắn chia sẻ rằng bản thân không hề lo lắng: "Có bản đồ trong tay, không biết đường thì cứ mạnh dạn hỏi thăm người dân, tôi tin mình đều có thể hoàn thành tốt". Với anh Tùng điều quan trọng nhất lúc đó chỉ đơn giản là khách hàng đang ngóng chờ từng kiện hàng được giao đến tay.

Tuyến giao xa và sự giúp đỡ thầm lặng

Cùng chung một chữ "tâm" với nghề, anh Huỳnh Đông Sơn, shipper J&T Express tại bưu cục Mộ Đức (Quảng Ngãi), người cũng đạt danh hiệu 5 sao trong 5 tháng liền, anh luôn chủ động sắp xếp công việc từ sáng sớm để đáp ứng các tuyến giao cách bưu cục khoảng 20km. Sự cẩn trọng và nhiệt thành của anh được thể hiện qua từng chi tiết nhỏ: khi nhận được cuộc gọi khẩn thiết từ một người khách ở thành phố Hồ Chí Minh nhờ ưu tiên giao gấp bưu phẩm là thuốc cho người mẹ sống đơn thân, anh không ngần ngại điều chỉnh ngay lộ trình.

Khi anh mang thuốc đến tận tay, người mẹ đã rất cảm kích. Biết món hàng cấp thiết đã được giao đúng, anh Sơn chỉ cười hiền chia sẻ: "Khách đã nói vậy thì mình phải cố gắng giao trước, vì họ đang cần mà".

Anh Huỳnh Đông Sơn, luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc và chẳng ngại giúp đỡ những người xung quanh
Anh Huỳnh Đông Sơn, luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc và chẳng ngại giúp đỡ những người xung quanh

Tinh thần sẵn lòng vì người khác không chỉ xuất hiện trong phạm vi công việc, mà còn kéo dài qua cả những khoảnh khắc đời thường. Cách đây không lâu, khi tình cờ thấy một phụ nữ dắt xe hết xăng trên đường, dẫu phía sau xe mình còn chở nhiều hàng hóa nhưng anh Sơn vẫn dừng lại giúp chị đưa xe đến chỗ tiếp nhiên liệu. Hành động này vô tình được chị Ngọc Oanh, bưu cục trưởng chứng kiến và ghi lại. Theo nhận xét của chị Oanh, anh Sơn là người chăm chỉ, chân chất và thường sẵn lòng giúp đỡ mọi người.

Khi tinh thần sẻ chia được đặt lên trên thành tích

Làm nghề giao hàng, ai cũng hiểu sự vất vả của nắng gió và áp lực thời gian. Song vượt lên trên áp lực công việc là sự quan tâm giữa những con người xa lạ qua từng món quà con cái gửi cho cha mẹ ở quê, hay những đơn thuốc cần giao gấp cho người lớn tuổi sống đơn chiếc. Những nghĩa cử ấy đôi khi chẳng cần danh hiệu lớn lao để chứng minh. Dù là anh Nguyễn Tùng gác lại mục tiêu cá nhân để lên đường hỗ trợ bưu cục Đắk Lắk, hay anh Huỳnh Đông Sơn sẵn lòng dừng xe giúp người giữa đường dưới trời trưa nắng, tất cả đều chung một tinh thần trách nhiệm và sự tử tế mộc mạc.

Sự tận tâm và trách nhiệm là động lực để shipper J&amp;T Express nỗ lực hoàn thành mỗi chuyến giao hàng
Sự tận tâm và trách nhiệm là động lực để shipper J&T Express nỗ lực hoàn thành mỗi chuyến giao hàng

Chính sự chân thành đã giúp những shipper của J&T Express hoàn thành trọn vẹn công việc mỗi ngày, đưa từng kiện hàng đến tay người nhận đúng lúc và trọn vẹn.

Chương trình "Shipper 5 sao" là một trong những hoạt động của J&T Express nhằm ghi nhận những shipper có kết quả công việc và chất lượng phục vụ nổi bật. Sau 5 tháng triển khai, chương trình đã ghi nhận hơn 4000 shipper đạt danh hiệu, trong đó nhiều người duy trì thành tích trong nhiều tháng liên tiếp. Danh hiệu không chỉ ghi nhận kết quả công việc, mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tích cực được tạo nên trên mỗi hành trình giao nhận.

#shipper #J&T Express #giao hàng #tình người #trách nhiệm #yêu thương #dịch vụ

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