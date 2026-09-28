TikTok Food Fest 2026: Khi Nestle Việt Nam cùng nền tảng số mở ra không gian kết nối triệu trái tim yêu ẩm thực

Trở lại với chủ đề “Food as a Love Language” tại Công viên Bờ Sông Sài Gòn, TikTok Food Fest 2026 không chỉ quy tụ hàng chục thương hiệu lớn như Nestle Việt Nam mà còn kiến tạo một hệ sinh thái kết nối toàn diện giữa nhà sáng tạo nội dung, thương hiệu và cộng đồng yêu ẩm thực bằng ngôn ngữ của sự sẻ chia.

Khách tham quan hào hứng tham gia các hoạt động mini game tương tác và nhận về nhiều phần quà hấp dẫn tại gian hàng Néstle Milo.

Ẩm thực - Ngôn ngữ của tình yêu thương và sự gắn kết

Cuối tuần qua, không khí tại Công viên Bờ Sông Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh) đã trở nên nóng hơn bao giờ hết với sự kiện TikTok Food Fest 2026. Lấy cảm hứng từ câu hỏi quen thuộc của người Việt như "Ăn cơm chưa?" hay "Ăn uống có đầy đủ không?", chiến dịch năm nay chọn thông điệp “Food as a Love Language” (Mỹ vị yêu thương) để tôn vinh giá trị của ẩm thực trong đời sống hiện đại.

Không chỉ dừng lại ở các video ngắn trên không gian mạng, hành trình kết nối đã được hiện thực hóa qua chuỗi hoạt động trải nghiệm đa chiều. Trước thềm sự kiện chính, chuỗi University Tour tại 5 trường đại học cùng hoạt động trắc nghiệm tính cách Taste Match đã thu hút hàng trăm nghìn bạn trẻ tham gia tìm kiếm “đồng ăn” cùng gu. Đến với sự kiện trực tiếp, người tham dự được hòa mình vào không gian trải nghiệm của hơn 40 thương hiệu, trong đó sự góp mặt của các tên tuổi lớn như Nestle Việt Nam đã mang đến những điểm nhấn phong phú, đáp ứng thị hiếu thưởng thức đa dạng của cộng đồng.

Khách tham quan hào hứng tham gia mini game và trải nghiệm các hoạt động tương tác sôi động tại gian hàng Maggi

Dấu ấn thương hiệu và chuỗi trải nghiệm đa giác quan

Điểm nhấn làm nên thành công của TikTok Food Fest 2026 chính là sự kết hợp liền mạch giữa trải nghiệm trực tiếp (O2O) và mua sắm trực tuyến. Phiên Mega LIVE kéo dài 12 giờ kết hợp cùng nhà sáng tạo Khuyến Dương đã đưa không khí lễ hội tại bờ sông Sài Gòn lan tỏa mạnh mẽ đến hàng triệu người dùng trực tuyến, giúp các nhãn hàng F&B tiếp cận khách hàng tối ưu.

Bên cạnh các gian hàng trưng bày sản phẩm đầy màu sắc từ Nestle Việt Nam và các đối tác đồng hành, sự kiện còn ghi dấu ấn sâu đậm bởi các đêm nhạc hội hoành tráng. Nếu đêm nhạc 25/09 mang âm hưởng nhẹ nhàng, sâu lắng của indie với sự góp mặt của Suboi, Da LAB thì tối 26/09 lại bùng nổ năng lượng cùng Đàm Vĩnh Hưng, Quang Hùng MasterD và nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác. Sự hiện diện của Á hậu Miss Cosmo 2024 Mook Karnruethai Tassabut trong vai trò Đại sứ chiến dịch cũng góp phần lan tỏa thông điệp văn hóa ẩm thực Việt Nam vươn xa tầm quốc tế.

Đông đảo khách tham dự khám phá và tương tác tại gian hàng Kit Kat trong khuôn khổ sự kiện TikTok Food Fest 2026

Hệ sinh thái nội dung ẩm thực trên TikTok tiếp tục bứt phá

Sức hút của TikTok Food Fest 2026 là minh chứng rõ nét cho sự tăng trưởng mạnh mẽ của nội dung ẩm thực trên nền tảng. Theo thống kê, trong năm 2025, nền tảng đã ghi nhận hơn 9,3 triệu nội dung liên quan đến ẩm thực được đăng tải, tăng 9% so với năm trước. Các xu hướng từ mukbang, ASMR, review quán xá cho đến nấu ăn kết hợp kể chuyện hay khám phá ẩm thực đường phố đều thu hút lượng tương tác khổng lồ.

Ông Hưng Huỳnh, Giám đốc Quốc gia, Giải pháp Quảng cáo Toàn cầu, TikTok Việt Nam chia sẻ: "Với TikTok Food Fest 2026, chúng tôi mong muốn nối dài những kết nối từ không gian số ra đời thực, để người dùng gặp gỡ những người cùng sở thích, tương tác với nhà sáng tạo và trực tiếp trải nghiệm các thương hiệu trong một hành trình liền mạch."

Sự thành công của chiến dịch năm nay một lần nữa khẳng định vai trò cầu nối hiệu quả của TikTok, nơi các thương hiệu hàng đầu như Nestle Việt Nam có thể lắng nghe, thấu hiểu và chạm đến cảm xúc của hàng triệu người tiêu dùng trẻ bằng sự chân thành và sáng tạo.