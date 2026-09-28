Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Những lưu ý cần nằm lòng để an tâm mua sắm trực tuyến mùa cao điểm

P.V

Mùa cao điểm mua sắm cũng kéo theo nhiều rủi ro trên không gian mạng. Người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác để tự bảo vệ bản thân và mua sắm trực tuyến an toàn.

Theo Chỉ thị số 30/CT-TTg ban hành tháng 7/2026, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu tăng cường cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến và nâng cao kỹ năng nhận diện, phòng ngừa cho người dân.

Trong quá trình mua sắm trực tuyến, việc chủ động nhận diện các dấu hiệu bất thường và có kỹ năng phòng ngừa thủ đoạn lừa đảo cũng là cách để người tiêu dùng tự bảo vệ bản thân, có thể bắt đầu từ những thói quen đơn giản như kiểm tra thông tin đơn hàng và xác minh các yêu cầu trước khi thực hiện.

Mua sắm đúng kênh chính thức, kiểm tra thông tin sản phẩm và quy trình thanh toán

Người tiêu dùng nên truy cập đúng ứng dụng hoặc website chính thức của các sàn thương mại điện tử (TMĐT). Với Shopee, người dùng cần mua sắm và thanh toán đơn hàng qua ứng dụng chính thức của Shopee có thông tin nhà phát triển là Shopee Company Limited hoặc có thể tìm kiếm các thông tin về sản phẩm trên website shopee.vn.

Người dùng chỉ nên mua sắm tại ứng dụng chính thức của sàn TMĐT.
Người dùng chỉ nên mua sắm tại ứng dụng chính thức của sàn TMĐT.

Giá bán và ưu đãi không nên là căn cứ duy nhất khi lựa chọn sản phẩm. Bên cạnh việc xem xét thông tin sản phẩm và gian hàng, người mua có thể tham khảo đánh giá từ những khách hàng trước. Việc ưu tiên các gian hàng chính hãng như Shopee Mall hoặc những nhà bán có lịch sử giao dịch và phản hồi tích cực cũng giúp người tiêu dùng có thêm cơ sở để đưa ra quyết định mua sắm phù hợp.

Từng mua máy xông tinh dầu không chính hãng, có chất lượng kém từ một website bán hàng lạ chỉ vì mức giá hấp dẫn, Yến Nhi (25 tuổi, Hà Nội) nay đã cẩn trọng hơn khi chọn kênh mua sắm trực tuyến và sản phẩm: “Giờ tôi luôn xem kỹ mô tả, đánh giá của người mua trước và thông tin gian hàng trước khi đặt hàng. Nếu muốn mua sản phẩm chính hãng, tôi thường tìm gian hàng Shopee Mall để có thêm cơ sở lựa chọn, thay vì quyết định chỉ vì giá ưu đãi”.

Cùng với đó, người dùng cũng phải chú ý nắm rõ các thông tin liên quan đến đơn hàng và số tiền cần thanh toán. Như theo thông tin cảnh báo từ Shopee, sàn không yêu cầu và không thu thêm bất kỳ khoản phí nào ngoài số tiền Tổng thanh toán được hiển thị trên trang Thanh toán hoặc Thông tin đơn hàng.

Shopee không thu thêm bất kỳ khoản phí nào ngoài số tiền Tổng thanh toán được hiển thị trên trang Thanh toán hoặc Thông tin đơn hàng.
Shopee không thu thêm bất kỳ khoản phí nào ngoài số tiền Tổng thanh toán được hiển thị trên trang Thanh toán hoặc Thông tin đơn hàng.

Vì vậy, người dùng không thực hiện bất kỳ yêu cầu thanh toán bổ sung từ cá nhân như nhà bán, người giao hàng… với các lý do như đóng thêm phí để đẩy nhanh thời gian giao nhận, phí đóng gói hay các khoản phát sinh khác.

Cẩn trọng trong khâu nhận hàng và báo cáo khi gặp sự cố

Người dùng cần cẩn trọng cả trong quá trình nhận hàng từ đơn mua sắm trực tuyến. Kẻ lừa đảo có thể giả danh nhân viên giao hàng hoặc đại diện sàn TMĐT thông báo đơn hàng gặp sự cố, yêu cầu người mua chuyển tiền, truy cập đường dẫn hoặc cung cấp thông tin bảo mật của tài khoản thanh toán. Do đó, theo dõi trạng thái vận chuyển của đơn hàng trên ứng dụng và cập nhật cảnh báo từ các kênh chính thức của Shopee sẽ giúp người mua có thêm căn cứ để kiểm tra những yêu cầu, tình huống bất thường.

Với đơn thanh toán khi nhận hàng, người mua nên đối chiếu mã vận đơn trên kiện hàng và số tiền cần trả với thông tin đơn hàng trong ứng dụng. Người mua cũng phải cảnh giác trước các tình huống thúc giục chuyển tiền thanh toán đơn hàng từ những người có mối quan hệ thân thiết, bởi đối tượng xấu có thể tận dụng AI hay deepfake để tạo hình ảnh, video hoặc giọng nói giả, mạo danh người thân nhằm tạo lòng tin và thực hiện thủ đoạn lừa đảo.

Cô Ngọc Loan (65 tuổi, Đắk Lắk) cho biết cô thường tự tìm đọc và cập nhật các cảnh báo mới nhất về hành vi giả danh người thân hay nhân viên giao hàng. “Đọc trước các cảnh báo giúp tôi bình tĩnh hơn khi có người gọi hối thúc chuyển tiền hàng, đồng thời tôi cũng biết cách kiểm tra, xác minh lại thông tin đơn hàng. Tôi còn quay video lúc mở hàng để lưu lại thông tin và trao đổi với nhà bán, sàn TMĐT nếu có vấn đề phát sinh”.

Không chỉ dừng ở việc cảnh giác và cẩn trọng, người dùng Shopee cũng có thể chủ động báo cáo nhà bán có dấu hiệu vi phạm, bằng việc chọn mục có ký hiệu ba dấu chấm ở bên phải trên cùng trang của nhà bán, sau đó chọn “Tố cáo người dùng này” và cung cấp lý do cùng bằng chứng liên quan.

Khi cần hỗ trợ, người dùng hãy liên hệ trực tiếp với kênh Chăm sóc khách hàng của Shopee qua mục “Trò chuyện với Shopee” thuộc phần “Tôi” trên ứng dụng.

Shopee có các tính năng cho phép người dùng báo cáo nhà bán vi phạm và liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng.
Shopee có các tính năng cho phép người dùng báo cáo nhà bán vi phạm và liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng.

Bên cạnh công nghệ và các biện pháp kiểm soát của sàn TMĐT, sự cẩn trọng của người tiêu dùng vẫn là yếu tố quan trọng nhằm hạn chế rủi ro khi mua sắm trực tuyến. Kiểm tra kỹ các thông tin, thực hiện giao dịch trên kênh chính thức và xác minh yêu cầu bất thường là những bước đơn giản giúp hành trình mua sắm trực tuyến trở nên an tâm hơn.

#mua sắm trực tuyến #an toàn #rủi ro #kênh chính thức #Shopee #bảo vệ người tiêu dùng #lừa đảo

Cùng chuyên mục

Giá xăng dầu giảm từ chiều nay.

Đề xuất chuyển tiền Quỹ bình ổn xăng dầu về Kho bạc Nhà nước

TPO - Bộ Công Thương đề xuất đưa số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu đang nằm tại các doanh nghiệp đầu mối về tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. Đề xuất được đưa ra sau giai đoạn quỹ phải sử dụng thêm nguồn tạm ứng từ ngân sách để ứng phó với biến động giá xăng dầu.

Yếu tố bất lợi đối với vàng

Yếu tố bất lợi đối với vàng

TPO - Giá năng lượng tăng có thể làm gia tăng chi phí trên toàn nền kinh tế, qua đó tạo thêm áp lực đối với lạm phát. Đây là yếu tố bất lợi đối với vàng trong bối cảnh thị trường đang theo dõi sát lập trường chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

VietinBank lần thứ 5 bán cổ phiếu Cảng Sài Gòn

VietinBank lần thứ 5 bán cổ phiếu Cảng Sài Gòn

TPO - Trong 4 lần trước đó, VietinBank mới bán được tổng cộng 26.500 cổ phiếu Cảng Sài Gòn. Lần này, VietinBank tiếp tục đăng ký bán toàn bộ 19,3 triệu cổ phiếu, tương ứng 8,93% vốn tại Công ty CP Cảng Sài Gòn.

Agribank đồng hành thúc đẩy kinh tế xanh, lan tỏa giá trị bền vững

Agribank đồng hành thúc đẩy kinh tế xanh, lan tỏa giá trị bền vững

Tại Đà Nẵng, Hội thảo “Bảo tồn đa dạng sinh học và Phát triển bền vững ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên lần thứ VII” đã tập trung thúc đẩy hợp tác đa bên vì kinh tế xanh và bảo tồn đa dạng sinh học. Agribank tham gia với vai trò đồng hành, góp phần kết nối nguồn lực tài chính cho các sáng kiến bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Bất động sản cho thuê hiện ra sao?

Bất động sản cho thuê hiện ra sao?

TPO - Giá bất động sản tăng nhanh nhiều năm vừa qua, trong khi giá thuê không tăng tương ứng đang khiến bài toán đầu tư cho thuê trở nên kém hấp dẫn hơn. Nhà đầu tư hiện phải tính kỹ chi phí vốn, khả năng lấp đầy và áp lực tài chính nếu sử dụng đòn bẩy.

Đề xuất cho xe chạy miễn phí 62 km cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh dịp Tết

Đề xuất cho xe chạy miễn phí 62 km cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh dịp Tết

TPO - Sáng 27/9, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc kiểm tra công trường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, yêu cầu tập trung nhân lực, thiết bị thi công đồng bộ, không để xảy ra tình trạng “xôi đỗ”, phấn đấu hoàn thành giai đoạn 1 vào tháng 4/2027. Doanh nghiệp dự án đề xuất cho phép tạm đưa đoạn Tân Thanh - Đồng Khê dài 62 km vào khai thác miễn phí trong dịp Tết Nguyên đán 2027.

Mua vàng đầu tuần, cuối tuần lỗ lớn

Mua vàng đầu tuần, cuối tuần lỗ lớn

TPO - Sáng nay (27/9), giá bán vàng miếng SJC ở mức 144,4 triệu đồng/lượng. Người mua vàng từ đầu tuần bán ra hôm nay lỗ kép, vì giá giảm và chênh lệch mua - bán lên tới hơn 6 triệu đồng/lượng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe