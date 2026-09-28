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Kinh tế

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VietinBank lần thứ 5 bán cổ phiếu Cảng Sài Gòn

Duy Quang

TPO - Trong 4 lần trước đó, VietinBank mới bán được tổng cộng 26.500 cổ phiếu Cảng Sài Gòn. Lần này, VietinBank tiếp tục đăng ký bán toàn bộ 19,3 triệu cổ phiếu, tương ứng 8,93% vốn tại Công ty CP Cảng Sài Gòn.

Tuần này, có 24 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức, trong đó có 21 công ty trả cổ tức bằng tiền với mức cao nhất là 50% và thấp nhất là 1,5%, còn lại là chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Thoái vốn toàn bộ

Từ ngày 28/9-27/10, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - mã chứng khoán: CTG) tiếp tục đăng ký bán toàn bộ 19,3 triệu cổ phiếu, tương ứng 8,93% vốn tại Công ty CP Cảng Sài Gòn (mã chứng khoán: SGP). Ước tính, số cổ phiếu SGP mà VietinBank đăng ký bán trị giá khoảng 384 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đây là lần thứ 5 kể từ tháng 3/2026, VietinBank đăng ký bán toàn bộ phần vốn đang nắm giữ tại Cảng Sài Gòn. Trong đợt đầu tiên, diễn ra từ 2-31/3, VietinBank đăng ký bán hơn 19,34 triệu cổ phiếu SGP. Tuy nhiên, kết thúc thời gian giao dịch, ngân hàng chỉ bán được 26.500 cổ phiếu, tương đương khoảng 0,14% lượng đăng ký.

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VietinBank tiếp tục đăng ký bán toàn bộ 19,3 triệu cổ phiếu SGP. Ảnh: Phạm Nguyễn.

VietinBank cho biết nguyên nhân không hoàn tất giao dịch là điều kiện thị trường không phù hợp. Sau đợt bán này, lượng cổ phần SGP do VietinBank sở hữu giảm xuống còn hơn 19,3 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 8,93% vốn.

Ngay sau đó, VietinBank tiếp tục đăng ký bán toàn bộ số cổ phiếu còn lại trong khoảng thời gian 13/4-12/5. Kết quả, không có cổ phiếu nào được bán ra. Tiếp đó, từ 25/5-23/6, VietinBank tiếp tục đăng ký bán hơn 19,3 cổ phiếu SGP. Tuy nhiên, kế hoạch này cũng không thành công khi không có cổ phiếu nào được chuyển nhượng.

Đến giai đoạn 17/8-15/9, VietinBank tiếp tục đăng ký bán toàn bộ hơn 19,3 triệu cổ phiếu SGP. Kết thúc thời gian giao dịch, VietinBank vẫn không bán được cổ phiếu nào.

Như vậy, trong 4 đợt giao dịch kể từ tháng 3, VietinBank mới bán được tổng cộng 26.500 cổ phiếu, trong khi phần lớn lượng cổ phiếu đăng ký bán vẫn chưa thể chuyển nhượng.

Đáng chú ý, Cảng Sài Gòn gửi văn bản tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc công ty không đáp ứng điều kiện đại chúng từ ngày 27/7 do không có đủ tối thiểu 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Tại thời điểm 30/6, Cảng Sài Gòn có 4 cổ đông lớn gồm Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (mã chứng khoán: MVN) sở hữu 65,45% vốn điều lệ, VietinBank sở hữu 9,07% vốn, VPBank (mã chứng khoán: VPB) sở hữu 7,44% vốn, Công ty TNHH Phát triển Dịch vụ Thương mại Toàn Thắng sở hữu 9,83% vốn và còn lại 8,21% vốn điều lệ thuộc về các cổ đông nhỏ lẻ.

Nửa đầu năm nay, Cảng Sài Gòn đạt hơn 579 tỷ đồng doanh thu (tăng gần 8% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế đạt hơn 275 tỷ đồng (tăng 27% so với cùng kỳ).

Đồng loạt bán ra

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank Capital) bán ra 7,25 triệu cổ phiếu PET của Tổng công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco) để giảm sở hữu về 14,31% vốn điều lệ.

Trước đó, vào ngày 4/6, VietinBank Capital đã bỏ ra khoảng 495 tỷ đồng để mua vào 9,35 triệu cổ phiếu PET, nâng sở hữu lên 13,45% và trở thành cổ đông lớn của PET. Tiếp đó, ngày 22/7, VietinBank Capital tiếp tục mua thêm 5,9 triệu cổ phiếu PET để nâng sở hữu lên 17,26% vốn điều lệ.

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VietinBank Capital bán ra 7,25 triệu cổ phiếu PET.

Ngày 29/7, VietinBank Capital mua tiếp 2,69 triệu cổ phiếu PET, nâng sở hữu lên 19% vốn. Về cổ phiếu, tính từ ngày 12/6-24/9, giá cổ phiếu PET tăng 33%, từ 33.720 đồng lên 45.000 đồng/cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, VietinBank Capital mua thêm 15 triệu cổ phiếu Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã chứng khoán: HAH) để nâng sở hữu lên 17,2% vốn điều lệ tại Hải An. Ước tính, VietinBank Capital đã bỏ ra khoảng 706 tỷ đồng để mua vào 15 triệu cổ phiếu HAH. Trước đó, VietinBank Capital đã mua 10,37 triệu cổ phiếu HAH.

Công ty CP Tập đoàn GELEX (mã chứng khoán: GEX) đã bán ra hơn 9,7 triệu cổ phiếu HAH để giảm sở hữu về 0% vốn điều lệ. Trước đó, vào ngày 21/8, GELEX đã mua thêm 413.600 cổ phiếu HAH, nâng số lượng sở hữu lên hơn 9,7 triệu cổ phần, tương ứng 5,16% vốn và trở thành cổ đông lớn của Xếp dỡ Hải An.

Như vậy, chỉ hơn một tháng sau khi trở thành cổ đông lớn, GELEX đã thực hiện thoái toàn bộ vốn tại HAH. Ước tính, số cổ phiếu GELEX bán ra có giá trị khoảng 475 tỷ đồng.

Tại thời điểm ngày 30/6, Xếp dỡ Hải An có hai cổ đông lớn là Công ty CP Container Việt Nam (Viconship - mã chứng khoán: VSC) sở hữu gần 29,9 triệu cổ phần, tương ứng 15,85% vốn và Công ty CP Đầu tư và Vận tải Hải Hà sở hữu hơn 26,5 triệu cổ phần, tương ứng gần 14% vốn.

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