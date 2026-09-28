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Giá vàng hôm nay (28/9): Đồng loạt giảm mạnh

Ngọc Mai

TPO - Sáng nay, giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh. Theo đó, vàng miếng SJC lùi về quanh mốc 143 triệu đồng/lượng. Giá vàng được dự báo khó bứt phá trong tuần này.

Lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 140,4 - 143,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Tập đoàn DOJI, Phú Quý, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giảm mạnh giá vàng miếng về mốc 143,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn có mức giảm khác nhau giữa các thương hiệu. Cụ thể, vàng nhẫn DOJI 140,2 - 144,2 triệu đồng/lượng, giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với sáng qua. Giá vàng Phú Quý 140,4 - 143,4 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 140,2 - 144,2 triệu đồng/lượng…

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Giá vàng giảm mạnh ngày đầu tuần (ảnh: Như Ý).

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.215 USD/ounce, giảm 70 USD so với sáng qua.

Tuần này, đa phần chuyên gia dự báo giá vàng khó có thể bứt phá. Trong cuộc khảo sát của Kitco News với 14 nhà phân tích phố Wall, 5 chuyên gia dự đoán giá đi lên. Có 4 người nhận định vàng có thể tiếp tục giảm, số còn lại tin giá đi ngang. Giá vàng trong nước bám sát diễn biến giá vàng thế giới nhưng vẫn duy trì mức chênh từ 9-10 triệu đồng/lượng tùy từng thời điểm.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.632 đồng/USD, giảm 9 đồng so với sáng qua.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 25.790 - 26.170 đồng/USD (mua vào - bán ra).

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