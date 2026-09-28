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Kinh tế

Yếu tố bất lợi đối với vàng

Hồng Nhung

TPO - Giá năng lượng tăng có thể làm gia tăng chi phí trên toàn nền kinh tế, qua đó tạo thêm áp lực đối với lạm phát. Đây là yếu tố bất lợi đối với vàng trong bối cảnh thị trường đang theo dõi sát lập trường chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Sáng 28/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 1,5%, xuống 4.223,95 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn Mỹ cũng mất 1,5%, còn 4.257,90 USD/ounce.

Giá vàng chịu áp lực khi giá dầu tăng trở lại hơn 1%, trong bối cảnh những diễn biến liên quan đến nguồn cung và dòng chảy dầu làm dấy lên lo ngại lạm phát.

“Lợi suất trái phiếu cao cùng giá dầu tăng tiếp tục gây sức ép lên vàng. Giá dầu tăng trong bối cảnh xuất hiện những tín hiệu trái chiều về dòng chảy dầu, khiến lạm phát tiếp tục trở thành mối quan tâm hàng đầu của giới đầu tư”, ông Tim Waterer - trưởng bộ phận phân tích thị trường tại KCM Trade - nhận định.

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Giá vàng thế giới giảm hơn 1% khi giá dầu tăng và kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất gia tăng. Ảnh: CNBC.

Diễn biến trên thị trường năng lượng tiếp tục thu hút sự chú ý của giới đầu tư sau khi Iran khẳng định chỉ có giải pháp ngoại giao mới có thể giải quyết xung đột với Mỹ và Israel.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã bác đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh. Những diễn biến này góp phần đẩy giá dầu tăng hơn 1% trong phiên.

Giá năng lượng tăng có thể làm gia tăng chi phí trên toàn nền kinh tế, qua đó tạo thêm áp lực đối với lạm phát. Đây là yếu tố bất lợi đối với vàng trong bối cảnh thị trường đang theo dõi sát lập trường chính sách tiền tệ của Fed.

Đầu tháng này, Fed đã tăng lãi suất, nâng biên độ lãi suất mục tiêu thêm 0,25 điểm phần trăm lên 3,75-4%. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện định giá 66% khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 10.

Vàng thường được xem là tài sản phòng ngừa lạm phát. Tuy nhiên, kim loại quý này không tạo ra lợi suất, do đó sức hấp dẫn của vàng có thể suy giảm khi lãi suất và lợi suất trái phiếu tăng. Nhà đầu tư khi đó có xu hướng cân nhắc chuyển dòng tiền sang các tài sản có khả năng sinh lời từ lãi suất.

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Giá dầu tăng hơn 1% trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị làm dấy lên lo ngại về nguồn cung và lạm phát. Ảnh: Reuters.

Trong tuần này, giới đầu tư sẽ tập trung vào loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, bao gồm số lượng việc làm còn trống, báo cáo việc làm ADP, chỉ số giá Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) và báo cáo việc làm phi nông nghiệp.

Những số liệu này có thể cung cấp thêm tín hiệu về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ cũng như định hướng chính sách tiền tệ của Fed trong thời gian tới.

Theo ông Tim Waterer, nếu dữ liệu lạm phát hoặc việc làm mạnh hơn dự kiến, lợi suất trái phiếu Mỹ có thể tiếp tục tăng và gây thêm áp lực lên giá vàng.

Trong một phát biểu ngày 25/9, bà Beth Hammack - Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland - bày tỏ lo ngại tình trạng lạm phát kéo dài có thể khiến người dân Mỹ dần coi mặt bằng giá cao là bình thường. Bà nhấn mạnh Fed không thể để kịch bản này xảy ra.

Diễn biến của lạm phát vì vậy tiếp tục là yếu tố quan trọng đối với triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ và thị trường kim loại quý.

Không chỉ vàng, các kim loại quý khác cũng đồng loạt giảm trong phiên. Giá bạc giao ngay mất 2,6%, xuống 62,64 USD/ounce. Bạch kim giảm 2,1%, còn 1.741,45 USD/ounce và palladium giảm 2,1%, xuống 1.239,95 USD/ounce.

Reuters

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