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Kinh tế

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Vì sao càng mua vàng càng lỗ?

Ngọc Mai

TPO - Giá vàng thế giới điều chỉnh trong khi chênh lệch mua - bán vàng trong nước vẫn ở mức cao khiến nhà đầu tư có thể chịu khoản lỗ lớn. Chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư cần đặc biệt lưu ý chi phí giao dịch và không nên chạy theo tâm lý bắt đáy.

Nhiều rủi ro

Báo cáo của Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý ngày 28/9 cho thấy, giá vàng thế giới điều chỉnh mạnh trong tuần qua dưới tác động của đồng USD tăng, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao và lập trường cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Chủ tịch Fed New York John Williams cho rằng việc tăng lãi suất thêm một lần nữa trong năm nay là kịch bản hợp lý. Một số quan chức Fed cũng nhấn mạnh lạm phát vẫn ở mức cao, cho thấy chính sách tiền tệ có thể tiếp tục được duy trì ở trạng thái thắt chặt.

Trong khi đó, PMI tổng hợp sơ bộ của Mỹ tháng 9 tăng lên 58,4 điểm, mức cao nhất trong hơn 5 năm. Hoạt động kinh tế tích cực củng cố kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài, qua đó hỗ trợ đồng USD và lợi suất trái phiếu, đồng thời làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng.

Theo Phú Quý, giá vàng đã phá xuống dưới vùng hỗ trợ gần 4.298 USD/ounce. Nếu tiếp tục duy trì dưới vùng này, giá vàng có thể mở rộng nhịp điều chỉnh về vùng 4.204 USD/ounce. Trường hợp vùng hỗ trợ này bị phá vỡ, giá có thể hướng tới vùng 4.065 USD/ounce.

Không chỉ chịu tác động từ giá thế giới, người mua vàng trong nước còn phải đối mặt với một rủi ro khác là chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra.

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Người mua vàng càng "bắt đáy" càng lỗ (ảnh: Như Ý).

Trao đổi với PV Tiền Phong, PGS.TS Nguyễn Văn Phương - Giảng viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội - cho rằng, nhà đầu tư cá nhân thường tập trung vào câu hỏi giá vàng sẽ tăng hay giảm, nhưng đôi khi rủi ro thực tế nằm ở chính khoảng cách giữa giá mua và giá bán.

Ngày 28/9, vàng miếng SJC có mức chênh mua - bán khoảng 3 triệu đồng/lượng, trong khi một số thương hiệu vàng nhẫn có mức chênh lệch lên tới 4 triệu đồng/lượng.

“Điều này có nghĩa nếu mua vàng miếng ở mức đầu tuần 147,6 triệu đồng/lượng rồi bán ra hôm nay, nhà đầu tư có thể lỗ tới 7,2 triệu đồng/lượng”, ông Phương phân tích.

Theo vị chuyên gia, với những người mua để lướt sóng trong ngày hoặc vài ngày, mức chênh lệch này là rào cản rất lớn. Nhà đầu tư có thể dự báo đúng xu hướng vàng thế giới nhưng vẫn chịu lỗ nếu giá trong nước giảm hoặc không tăng đủ để bù chi phí chênh lệch mua - bán.

Do đó, khi đầu tư vàng, không thể chỉ theo dõi giá quốc tế mà cần tính đến “rủi ro nội địa”, gồm chênh lệch giữa các thương hiệu, khoảng cách mua - bán và khả năng giá trong nước biến động khác nhịp với thế giới.

Không nên “bắt đáy” bằng tiền vay

Theo chuyên gia Nguyễn Văn Phương, giá vàng trong nước cần phản ánh biến động của thị trường thế giới, nhưng cơ chế hình thành giá cũng cần giảm những yếu tố gây méo mó, đồng thời bảo đảm người dân được tiếp cận thông tin đầy đủ.

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Nhà đầu tư không mua theo đám đông với tâm lý ngắn hạn (ảnh: Ngọc Mai).

Một trong những giải pháp quan trọng là mở rộng nguồn cung vàng miếng và vàng nguyên liệu có kiểm soát. Việc Ngân hàng Nhà nước xem xét các hồ sơ xin phép sản xuất vàng miếng và nhập khẩu nguyên liệu được kỳ vọng góp phần tăng cạnh tranh, hạn chế tình trạng khan hiếm nguồn cung và hỗ trợ thu hẹp chênh lệch giá.

Cùng với đó, doanh nghiệp kinh doanh vàng cần công bố rõ ràng, cập nhật giá mua - bán, mức chênh lệch, điều kiện giao nhận, số lượng được mua bán và các khoản phí phát sinh. Khi thị trường biến động mạnh, người mua cần biết chính xác sản phẩm mình mua, khả năng bán lại, mức chênh lệch và điều kiện giao dịch.

Với nhà đầu tư cá nhân, ông Phương khuyến nghị, trước khi mua vàng cần xác định rõ mục tiêu là tích trữ dài hạn hay đầu tư ngắn hạn. Vàng có thể đóng vai trò phân tán rủi ro, nhưng không tạo ra dòng tiền như tiền gửi, trái phiếu hay hoạt động kinh doanh; lợi nhuận phụ thuộc hoàn toàn vào biến động giá.

Đặc biệt, không nên sử dụng tiền vay, thẻ tín dụng hoặc đòn bẩy tài chính để mua vàng. Khi giá giảm, nhà đầu tư vừa chịu khoản lỗ trên tài sản, vừa phải trả chi phí vốn.

Nhà đầu tư cũng không nên dồn toàn bộ tiền nhàn rỗi vào một lần mua ở vùng giá cao. Nếu lựa chọn nắm giữ dài hạn, có thể phân bổ vốn từng phần, ưu tiên sản phẩm có thanh khoản tốt và kiểm tra chênh lệch mua - bán tại nhiều đơn vị trước khi giao dịch.

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