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Lần đầu đề xuất cấp 'voucher' cho doanh nghiệp: Cơ chế thực hiện ra sao?

Luân Dũng

TPO - Về phiếu hỗ trợ (voucher), Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh đây là điểm mới quy định trong dự thảo luật. Theo đó, voucher là chứng chỉ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm một số chi phí khi thực hiện một số dịch vụ, có ghi rõ thời gian và không được chuyển nhượng.

"Voucher" doanh nghiệp sẽ thực hiện ra sao?

Sáng 28/9, Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận về nhóm dự án thuộc lĩnh vực kinh tế, tài chính, trong đó có dự Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đáng chú ý, dự án luật bổ sung quy định nâng mức doanh thu để doanh nghiệp, cá nhân cư trú được lựa chọn áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản lên 10 tỷ đồng/năm, nhằm tháo gỡ vướng mắc trong tuân thủ thủ tục hành chính về thuế.

Bên cạnh đó, dự án luật lần đầu bổ sung quy định về hình thức "cấp voucher" cho doanh nghiệp nhỏ và vừa để thanh toán phần kinh phí hỗ trợ giảm tiền thuê đất bên cạnh hình thức Nhà nước hoàn trả cho chủ đầu tư.

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Đại biểu Quốc hội phát biểu. Ảnh: QH

Tại phiên thảo luận, đại biểu Lê Thanh Hoàn (Đoàn Thanh Hóa) đánh giá việc cấp voucher trực tiếp cho doanh nghiệp là một giải pháp mới lần đầu tiên xuất hiện. Ông cũng băn khoăn vấn đề này sẽ thực hiện dưới hình thức gì.

“Có phải là giấy tờ có giá được phát hành chung hay sẽ được phát hành riêng cho từng doanh nghiệp dưới dạng văn bản đề nghị?”, nêu vấn đề này, ông Hoàn đề nghị cần giải trình và làm rõ thêm.

Cùng mối quan tâm, đại biểu Quốc hội Trần Văn Lâm (Bắc Ninh) đồng tình với chủ trương miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tuy nhiên, ông đề nghị xem xét lại thời điểm bắt đầu tính miễn thuế. Theo ông, thời gian miễn thuế nên tính từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế, thay vì tính từ năm đầu tiên đăng ký.

Các nước đều hỗ trợ 3 năm đầu khi khởi nghiệp

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Văn Huy (Đoàn Hưng Yên) đề nghị cân nhắc kỹ quy định miễn thuế 3 năm với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bởi theo ông, nếu áp dụng đối tượng rộng với toàn bộ doanh nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập, chính sách có thể tạo ra chi phí ngân sách lớn, nhưng chưa chắc tương xứng với mức độ cần thiết của từng nhóm doanh nghiệp.

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ĐBQH Nguyễn Văn Huy (Hưng Yên).

Theo ông, cần có mức ưu đãi cao hơn, thời gian dài hơn hoặc có điều kiện với những doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực ưu tiên, có hoạt động đổi mới sáng tạo. Đồng thời cần quy định rõ nguyên tắc không để doanh nghiệp lợi dụng chính sách bằng cách chia tách, thành lập doanh nghiệp mới hoặc chuyển hoạt động sang pháp nhân mới chỉ nhằm mục đích tiếp tục hưởng ưu đãi.

"Chúng ta không nên đặt mục tiêu đơn thuần là có thêm nhiều chính sách hỗ trợ. Quan trọng hơn là mỗi đồng ngân sách, mỗi ưu đãi về thuế, đất đai phải thực sự tạo ra thêm năng lực cạnh tranh, thêm việc làm và giá trị để thúc đẩy doanh nghiệp lớn lên", ông Huy cho hay.

Giải trình sau đó, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết dự án luật xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa căn cứ vào số lao động bình quân và nguồn vốn. Theo đó, số lao động bình quân là không quá 300 người, nguồn vốn dưới 150 tỷ đồng hoặc doanh số dưới 400 tỷ đồng. Với tiêu chí này, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 98,4% trên tổng số doanh nghiệp Việt Nam.

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Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn tại hội nghị. (Ảnh: QH)

Về chính sách hỗ trợ về thuế, Bộ trưởng nói, đã tính toán hài hòa với quy định của luật thuế và đảm bảo nguyên tắc hỗ trợ về nghĩa vụ thuế và giảm thiểu chi phí tuân thủ chính sách thuế.

Theo ông, trên thế giới, các nước đều thực hiện hỗ trợ 3 năm đầu khi khởi nghiệp, vì 3 năm đầu là thời gian khó khăn nhất khi bỏ tiền vốn mua sắm thiết bị, tổ chức triển khai và tiếp cận thị trường.

Với mức hỗ trợ 3 năm đầu với quy mô số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện tại thì hàng năm ngân sách chi ra khoảng 10.000 tỷ đồng riêng cho ưu đãi giảm 3 năm thuế thu nhập doanh nghiệp.

Về phiếu hỗ trợ (voucher), ông nhấn mạnh đây là điểm mới quy định trong dự thảo luật. Theo đó, voucher là chứng chỉ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm một số chi phí khi thực hiện một số dịch vụ, có ghi rõ thời gian và không được chuyển nhượng.

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#doanh nghiệp nhỏ #miễn thuế #voucher #chính sách hỗ trợ #phát triển doanh nghiệp #thuế thu nhập #Bộ trưởng Tài chính #Ngô Văn Tuấn

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