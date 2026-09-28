Giảm trừ chi phí giáo dục: Phụ huynh loay hoay tìm hóa đơn học phí

TPO - Chính sách lần đầu cho phép giảm trừ chi phí giáo dục khi tính thuế thu nhập cá nhân đang được phụ huynh quan tâm khi bước vào năm học mới. Tuy nhiên, không ít người vẫn lúng túng vì nhà trường chưa chủ động thông tin việc xuất hóa đơn.

Nhiều phụ huynh bỏ lỡ hóa đơn học phí

Năm 2026 là năm đầu tiên người nộp thuế được tính giảm trừ một số khoản chi phí giáo dục - đào tạo khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Theo Nghị định 253/2026/NĐ-CP, khoản chi cho giáo dục - đào tạo tại cơ sở giáo dục - đào tạo trong nước được giảm trừ tối đa 24 triệu đồng/năm, trong đó có học phí giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học cùng một số khoản chi cho kỹ năng chuyên môn.

Điều kiện là khoản chi phải có hóa đơn, chứng từ theo quy định và thể hiện được thông tin của người nộp thuế hoặc người phụ thuộc. Vì vậy, hóa đơn học phí trở thành mối quan tâm của nhiều phụ huynh trong năm đầu thực hiện chính sách.

Chị Hải Yến - phụ huynh có con học tại một trường mầm non tư thục ở Hà Nội - cho biết trước đây gia đình không có thói quen lấy hóa đơn học phí. Tháng 5 vừa qua, chị đóng hơn 50 triệu đồng tiền học cho con nhưng chỉ lưu phiếu thu và email xác nhận của nhà trường.

Đến khi biết chính sách giảm trừ mới và hỏi lại thì nhà trường cho biết hóa đơn được xuất ngay trong ngày nhận học phí. Tuy nhiên, do không yêu cầu hóa đơn tại thời điểm thanh toán, hóa đơn không thể hiện đầy đủ thông tin cá nhân mà chị cần để sử dụng cho mục đích giảm trừ thuế.

“Rút kinh nghiệm, đến kỳ 2 tôi sẽ chủ động yêu cầu nhà trường xuất và gửi hóa đơn để có thể lưu lại, phục vụ việc giảm trừ cho năm sau”, chị Yến nói.

Tương tự, anh Lê Minh - phụ huynh có hai con học tại một trường liên cấp tư thục ở Hà Nội - cho biết khi biết về chính sách mới và quay lại hỏi nhà trường thì thời hạn xuất hóa đơn đã qua. Theo anh Minh, nhà trường thông báo hóa đơn chỉ được xuất trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm đóng học phí. Trước khi chính sách giảm trừ được áp dụng, anh Minh không có thói quen lấy hóa đơn.

Phụ huynh nhận được hoá đơn qua ứng dụng kết nối với nhà trường. Ảnh: Việt Linh.

Trong khi đó, một số trường đã chủ động gửi hóa đơn qua ứng dụng kết nối với phụ huynh.

Chị Diệu Linh - phụ huynh có con học tiểu học tại phường Nguyễn Du, Hà Nội, - cho biết các khoản chi cho thời gian học sau 15h30 và các câu lạc bộ đều được nhà trường thông báo và gửi hóa đơn qua ứng dụng.

Theo chị Linh, cách làm này giúp phụ huynh dễ theo dõi, lưu giữ và tra cứu lại các khoản đã thanh toán mà không phải chủ động hỏi từng lần về hóa đơn.

Không thể dùng chứng từ khác thay hóa đơn

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lê Văn Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH Kế toán thuế Keytas - cho rằng việc xuất hóa đơn điện tử đối với hoạt động giáo dục không phải đến khi có chính sách giảm trừ chi phí giáo dục mới phát sinh.

Theo quy định, với dịch vụ, trường hợp cơ sở giáo dục thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền. Do đó, với học phí được thu theo năm học, học kỳ hoặc tháng, thời điểm lập hóa đơn tương ứng là khi cơ sở giáo dục thu tiền.

Người lao động được giảm trừ tối đa 24 triệu đồng chi phí giáo dục. Ảnh: VGP.

Nghị định 253 ban hành ngày 30/6 nhưng chính sách giảm trừ được áp dụng đối với các khoản chi phát sinh trong năm 2026. Theo ông Tuấn, điều này giúp người nộp thuế có cơ sở xem xét quyền lợi đối với những khoản học phí đã thanh toán từ đầu năm.

Với trường hợp hóa đơn đã được lập, người nộp thuế nên liên hệ cơ sở giáo dục để nhận file điện tử. “Nếu cơ sở giáo dục đã xuất hóa đơn điện tử cho người học, người nộp thuế chỉ cần yêu cầu cơ sở giáo dục kết xuất file mềm và gửi cho mình. Việc truy xuất thông tin và kết xuất file mềm hóa đơn điện tử là việc rất dễ dàng”, ông Tuấn cho biết.

Theo chuyên gia, không nên đặt vấn đề sử dụng các chứng từ khác để thay thế hóa đơn, bởi nghĩa vụ xuất hóa đơn của cơ sở giáo dục đã có từ trước khi chính sách giảm trừ được ban hành.

Nếu cần xem xét sự linh hoạt trong giai đoạn đầu thực hiện chính sách, theo ông Tuấn, nên tập trung vào trường hợp thông tin trên hóa đơn chưa đầy đủ nhưng vẫn xác định được khoản chi thuộc về người nộp thuế hoặc người phụ thuộc, thay vì sử dụng chứng từ khác để thay hóa đơn.

Ông Tuấn cũng khuyến nghị phụ huynh chủ động lấy, lưu hóa đơn điện tử ngay khi đóng học phí và kiểm tra thông tin trên hóa đơn để tránh phát sinh vướng mắc khi thực hiện quyết toán thuế.