Phụ huynh đóng học phí và các khoản thu được giảm trừ thuế thu nhập ra sao?

TPO - Phụ huynh đóng học phí và các khoản thu có hóa đơn đủ điều kiện, sẽ được áp dụng chính sách giảm trừ thuế thu nhập cá nhân. Quy định này áp dụng từ năm học 2026 -2027.

Nghị định 253 của Chính phủ quy định, người nộp thuế là cá nhân cư trú được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công các khoản chi cho y tế giáo dục của người nộp thuế và người nộp thuế.

Quy định được áp dụng từ ngày 1/7, nếu các khoản thu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Theo hướng dẫn của Thuế Thành phố Hà Nội, đối với chi phí giáo dục tại trường học trong nước, tổng mức giảm trừ không quá 24 triệu đồng/năm.

Các khoản chi được xem xét giảm trừ gồm: Tiền học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và một số khoản chi cho kỹ năng chuyên môn khác tại cơ sở giáo dục theo quy định.

Để được giảm trừ, điều kiện là các khoản thu phải có hóa đơn, chứng từ.

Từ 1/7, đối với chi phí giáo dục tại trường học trong nước, tổng mức giảm trừ không quá 24 triệu đồng/năm.

Với chính sách này, phụ huynh giữ lại hóa đơn điện tử, chứng từ thanh toán và các giấy tờ liên quan có thể áp dụng giảm trừ thuế. Phụ huynh phải trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Chị Đặng Thị Hoài Thu, có con học lớp 4, một trường tư thục ở phường Yên Hòa (Hà Nội) cho biết, tháng 8 này, gia đình đã đóng học phí cả năm học cho con hơn 100 triệu đồng và chỉ nhận được thông tin xác nhận đã thu qua thư điện tử, không có hóa đơn. Khi biết thông tin, có thể được giảm trừ thuế khi nộp học phí, chị Hoài Thu đã liên hệ với nhân viên kế toán của trường và được thông báo: "Nhà trường gửi hóa đơn cho phụ huynh có nhu cầu qua hòm thư điện tử".

“Thực tế, chỉ sau ít phút, nhà trường đã gửi thông báo xuất hóa đơn điện tử đối với khoản thu học phí và tiền hỗ trợ bảo trì cơ sở vật chất. Khi có chính sách này, nhà trường nên chủ động gửi hóa đơn cho phụ huynh”, chị Thu nói.

Trường nói: "Chờ hướng dẫn"

Bà Văn Thùy Dương, Phó Hiệu trưởng Trường THCS – THPT Lương Thế Vinh, cơ sở A (Hà Nội) thông tin, hằng tháng nhà trường đều xuất hóa đơn điện tử các khoản thu cho phụ huynh. Do đó, phụ huynh có thể lưu lại để sử dụng, tự khai thông tin làm thủ tục giảm trừ thuế.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS – THPT Nguyễn Siêu cho biết, lâu nay, nhà trường xuất 100% hóa đơn học phí và các khoản thu để phụ huynh chủ động sử dụng.

Ở khối trường công lập, hiện nay học sinh được miễn học phí. Các khoản được thu trong nhà trường thực hiện theo Nghị quyết 60 của HĐND Thành phố Hà Nội như: tiền ăn bán trú, chăm sóc bán trú, nước uống, đưa đón học sinh, tiền học CLB kỹ năng sống… Các khoản thu đều có mức trần theo quy định.

Theo hiệu trưởng trường THCS ở phường Định Công (Hà Nội), tất cả các khoản thu đều có hóa đơn. Nhà trường sẽ xuất hóa đơn hàng tháng và tích hợp hóa đơn điện tử để gửi cho phụ huynh. Hiện nay, nhà trường đang triển khai mua gói hóa đơn điện tử. Khi phường thông qua, nhà trường sẽ thu và trả hóa đơn cho phụ huynh có nhu cầu.

Hiệu trưởng một trường tiểu học khác cho biết, năm học này, Sở GD&ĐT Hà Nội chưa có hướng dẫn về việc xuất hóa đơn đối với các khoản thu như trên. Đầu năm học, nhà trường cũng chưa thu bất kỳ khoản nào nên sẽ chờ hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Trong khi đó, ở khối trường công lập chất lượng cao, bà Trần Thị Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Vạn Bảo, phường Hà Đông cho biết, do nhà trường thu học phí theo cơ chế đặc thù nên xuất hóa đơn cho toàn bộ học sinh.

Theo bà Hương, đầu tháng, trường thông báo các khoản thu cho phụ huynh gồm học phí, tiền ăn, chăm sóc bán trú. Mỗi học sinh có một mã riêng. Sau khi hoàn tất việc thu học phí, đến cuối tháng nhà trường tổng hợp và xuất hóa đơn gửi cho phụ huynh theo từng lớp.

Bà Hương cho biết, chính sách giảm trừ thuế thu nhập từ các khoản chi cho giáo dục mới áp dụng từ 1/7 năm nay nên chưa nhiều phụ huynh biết đến. Tại cuộc họp phụ huynh đầu năm, nhà trường đã chủ động đề nghị giáo viên chủ nhiệm các lớp thông báo tới phụ huynh về chính sách này và hướng dẫn lưu hóa đơn để có thể kê khai.