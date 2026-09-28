Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Phụ huynh đóng học phí và các khoản thu được giảm trừ thuế thu nhập ra sao?

Hà Linh

TPO - Phụ huynh đóng học phí và các khoản thu có hóa đơn đủ điều kiện, sẽ được áp dụng chính sách giảm trừ thuế thu nhập cá nhân. Quy định này áp dụng từ năm học 2026 -2027.

Nghị định 253 của Chính phủ quy định, người nộp thuế là cá nhân cư trú được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công các khoản chi cho y tế giáo dục của người nộp thuế và người nộp thuế.

Quy định được áp dụng từ ngày 1/7, nếu các khoản thu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Theo hướng dẫn của Thuế Thành phố Hà Nội, đối với chi phí giáo dục tại trường học trong nước, tổng mức giảm trừ không quá 24 triệu đồng/năm.

Các khoản chi được xem xét giảm trừ gồm: Tiền học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và một số khoản chi cho kỹ năng chuyên môn khác tại cơ sở giáo dục theo quy định.

Để được giảm trừ, điều kiện là các khoản thu phải có hóa đơn, chứng từ.

gv2.jpg
Từ 1/7, đối với chi phí giáo dục tại trường học trong nước, tổng mức giảm trừ không quá 24 triệu đồng/năm.

Với chính sách này, phụ huynh giữ lại hóa đơn điện tử, chứng từ thanh toán và các giấy tờ liên quan có thể áp dụng giảm trừ thuế. Phụ huynh phải trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Chị Đặng Thị Hoài Thu, có con học lớp 4, một trường tư thục ở phường Yên Hòa (Hà Nội) cho biết, tháng 8 này, gia đình đã đóng học phí cả năm học cho con hơn 100 triệu đồng và chỉ nhận được thông tin xác nhận đã thu qua thư điện tử, không có hóa đơn. Khi biết thông tin, có thể được giảm trừ thuế khi nộp học phí, chị Hoài Thu đã liên hệ với nhân viên kế toán của trường và được thông báo: "Nhà trường gửi hóa đơn cho phụ huynh có nhu cầu qua hòm thư điện tử".

“Thực tế, chỉ sau ít phút, nhà trường đã gửi thông báo xuất hóa đơn điện tử đối với khoản thu học phí và tiền hỗ trợ bảo trì cơ sở vật chất. Khi có chính sách này, nhà trường nên chủ động gửi hóa đơn cho phụ huynh”, chị Thu nói.

Trường nói: "Chờ hướng dẫn"

Bà Văn Thùy Dương, Phó Hiệu trưởng Trường THCS – THPT Lương Thế Vinh, cơ sở A (Hà Nội) thông tin, hằng tháng nhà trường đều xuất hóa đơn điện tử các khoản thu cho phụ huynh. Do đó, phụ huynh có thể lưu lại để sử dụng, tự khai thông tin làm thủ tục giảm trừ thuế.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS – THPT Nguyễn Siêu cho biết, lâu nay, nhà trường xuất 100% hóa đơn học phí và các khoản thu để phụ huynh chủ động sử dụng.

Ở khối trường công lập, hiện nay học sinh được miễn học phí. Các khoản được thu trong nhà trường thực hiện theo Nghị quyết 60 của HĐND Thành phố Hà Nội như: tiền ăn bán trú, chăm sóc bán trú, nước uống, đưa đón học sinh, tiền học CLB kỹ năng sống… Các khoản thu đều có mức trần theo quy định.

Theo hiệu trưởng trường THCS ở phường Định Công (Hà Nội), tất cả các khoản thu đều có hóa đơn. Nhà trường sẽ xuất hóa đơn hàng tháng và tích hợp hóa đơn điện tử để gửi cho phụ huynh. Hiện nay, nhà trường đang triển khai mua gói hóa đơn điện tử. Khi phường thông qua, nhà trường sẽ thu và trả hóa đơn cho phụ huynh có nhu cầu.

Hiệu trưởng một trường tiểu học khác cho biết, năm học này, Sở GD&ĐT Hà Nội chưa có hướng dẫn về việc xuất hóa đơn đối với các khoản thu như trên. Đầu năm học, nhà trường cũng chưa thu bất kỳ khoản nào nên sẽ chờ hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Trong khi đó, ở khối trường công lập chất lượng cao, bà Trần Thị Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Vạn Bảo, phường Hà Đông cho biết, do nhà trường thu học phí theo cơ chế đặc thù nên xuất hóa đơn cho toàn bộ học sinh.

Theo bà Hương, đầu tháng, trường thông báo các khoản thu cho phụ huynh gồm học phí, tiền ăn, chăm sóc bán trú. Mỗi học sinh có một mã riêng. Sau khi hoàn tất việc thu học phí, đến cuối tháng nhà trường tổng hợp và xuất hóa đơn gửi cho phụ huynh theo từng lớp.

Bà Hương cho biết, chính sách giảm trừ thuế thu nhập từ các khoản chi cho giáo dục mới áp dụng từ 1/7 năm nay nên chưa nhiều phụ huynh biết đến. Tại cuộc họp phụ huynh đầu năm, nhà trường đã chủ động đề nghị giáo viên chủ nhiệm các lớp thông báo tới phụ huynh về chính sách này và hướng dẫn lưu hóa đơn để có thể kê khai.

Trong văn bản hướng dẫn của Thuế Thành phố Hà Nội có nội dung: "Sở GD&ĐT Hà Nội, UBND phường, xã phối hợp, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện đúng quy định về việc lập, sử dụng hóa đơn theo quy định".

Trao đổi với PV, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, sẽ kiểm tra việc ban hành văn bản hướng dẫn các nhà trường về việc triển khai, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh.

Xem thêm

#thuế thu nhập cá nhân #giảm trừ thu nhập #đóng thuế thu nhập #học phí có hóa đơn

Cùng chuyên mục

Thông tin mới vụ học sinh lớp 9 tử vong khi tham gia trải nghiệm

Thông tin mới vụ học sinh lớp 9 tử vong khi tham gia trải nghiệm

TPO - Sau khi một học sinh lớp 9 Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein (Hà Tĩnh) tử vong trong thời gian tham gia chương trình trải nghiệm tại TP Huế, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đang làm báo cáo gửi UBND tỉnh. Sở cho biết hoạt động trải nghiệm không cấm tổ chức ngoại tỉnh, nhưng nhà trường phải xây dựng kế hoạch chi tiết và đảm bảo an toàn cho học sinh.

Dữ liệu tuyển sinh năm 2026 cho thấy hơn 37.300 thí sinh sử dụng chứng chỉ tiếng Anh để được cộng điểm;

26 mức điểm cộng IELTS 'gây bất công', nhà nghiên cứu phản biện với Bộ GD&ĐT

TPO - Cùng một chứng chỉ IELTS 6.0 nhưng có thể mang lại 26 mức điểm cộng khác nhau khi xét tuyển đại học năm 2026. Khi điểm cộng có khả năng ảnh hưởng đến thứ tự trúng tuyển ở những ngành cạnh tranh cao, câu chuyện không chỉ còn là giá trị của IELTS, mà đặt ra bài toán về công bằng, trách nhiệm giải trình và khả năng dự báo của chính sách tuyển sinh.

Bỏ cộng điểm IELTS: Bức tranh tuyển sinh có hết ‘biến dạng’?

Bỏ cộng điểm IELTS: Bức tranh tuyển sinh có hết ‘biến dạng’?

TPO - Đề xuất bỏ điểm cộng chứng chỉ IELTS từ năm 2027 khiến các trường đại học phải tính lại cách ghi nhận năng lực ngoại ngữ của thí sinh. Trong khi đó, thống kê cho thấy, cộng điểm chứng chỉ IELTS thời gian qua làm biến dạng kết quả tuyển sinh.

Kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM Ảnh: NTTU

Tuyển sinh đại học: Một thập kỉ đầy biến động

TP - “Năm nào cũng đổi mới" là thực tế công tác tuyển sinh đại học (ĐH) tại Việt Nam trong thập kỉ qua. Quá trình này bắt nguồn từ lộ trình tự chủ ĐH và việc triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông mới nhưng quan trọng là không có lộ trình, dự báo để thí sinh thích ứng.

Choáng ngợp 17 thủ khoa 30/30 điểm đều chọn Sư phạm Toán

Choáng ngợp 17 thủ khoa 30/30 điểm đều chọn Sư phạm Toán

TPO - Ngày 27/9, Trường Đại học Sài Gòn tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 và vinh danh thủ khoa tốt nghiệp, thủ khoa đầu vào. Trong số này có 2 nữ sinh đạt điểm tuyệt đối khi tốt nghiệp, 17/18 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30 chọn ngành sư phạm Toán.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe