Suất ăn có thịt như 'tóp mỡ': Trường tạm dừng bữa ăn bán trú

TPO - Trường tiểu học Quảng Bị 1 (Hà Nội) thông báo tạm dừng tổ chức bữa ăn bán trú đối với học sinh từ ngày 28/9, sau khi UBND xã Quảng Bị quyết định dừng hợp đồng cung cấp dịch vụ suất ăn bán trú tại các trường học trên địa bàn.

Theo thông báo của bà Lê Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường tiểu học Quảng Bị 1 gửi phụ huynh học sinh, UBND xã Quảng Bị đã dừng hợp đồng do đơn vị cung cấp chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Kể từ ngày 28/9, nhà trường đề nghị phụ huynh chủ động đưa, đón học sinh đúng giờ theo thông báo của giáo viên chủ nhiệm, đồng thời bảo đảm an toàn cho học sinh trong quá trình đưa, đón.

Hiện UBND xã đang khẩn trương lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ nấu ăn mới, bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và hướng dẫn của thành phố. Sau khi đơn vị đủ điều kiện được lựa chọn, nhà trường sẽ thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền theo quy định.

Phụ huynh kiểm tra thực phẩm đầu vào bếp ăn bán trú tại Trường tiểu học Quảng Bị 1.

Trong thông báo, trường này không nêu thời hạn dừng tổ chức bữa ăn bán trú. Nhà trường cho biết sẽ thông báo ngay khi đủ điều kiện để tổ chức ăn bán trú trở lại.

Một phụ huynh có con học lớp 3 của Trường tiểu học Quảng Bị 1 cho biết, gia đình nhận được thông báo vào khoảng 22h ngày 27/9. Theo phụ huynh này, những gia đình ở gần trường có thể chủ động xoay xở, trong khi các gia đình có con học xa sẽ gặp khó khăn khi phải đón con về nhà giữa trưa.

Phụ huynh cho rằng bữa ăn bán trú có vai trò quan trọng đối với học sinh và mong muốn sau sự việc này, nhà trường tổ chức cuộc họp để làm rõ cơ chế giám sát của phụ huynh đối với bữa ăn bán trú.

Theo phản ánh, trong những ngày kiểm tra việc cung cấp thực phẩm, phụ huynh chủ yếu đánh giá bằng cảm quan như sờ, ngửi. Với cách kiểm tra này, rất khó xác định chính xác chất lượng thực phẩm nếu có ý kiến khác nhau về độ tươi.

"Cũng một túi thịt nhưng phụ huynh nói không tươi, đơn vị cung cấp nói do cách nhìn, nhầm lẫn nên không có căn cứ nào đánh giá", phụ huynh này nói.

Phụ huynh cũng phản ánh trong quá trình kiểm tra thực phẩm đầu vào bếp ăn bán trú, chưa được kiểm tra hóa đơn nhập hàng và đề nghị khi lựa chọn đơn vị cung cấp mới, nhà trường và UBND xã cần làm rõ trách nhiệm, quyền giám sát của phụ huynh và quy trình kiểm soát thực phẩm đầu vào để bảo đảm bữa ăn của học sinh an toàn, chất lượng.

Trước đó, tại Trường tiểu học Quảng Bị 1, phụ huynh phản ánh suất ăn chia không đồng đều, có bữa thịt như "tóp mỡ". Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND thành phố Hà Nội đã phát hiện một số vi phạm như: sử dụng nhân viên quá tuổi, chia suất ăn không đồng đều, đưa thực phẩm sống vào chế biến ở khu vực nấu....

Bên cạnh đó, phụ huynh Trường tiểu học Quảng Bị 2 cũng phản ánh, rau nhập vào bếp ăn có dấu hiệu trầy dập, yêu cầu đổi trả.

UBND xã Quảng Bị đã yêu cầu chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ nấu ăn tại trường với Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển thương mại Thăng Long.