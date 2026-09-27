Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Lễ tốt nghiệp của thế hệ đồng hành cùng sự chuyển mình của Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương

P.V

Ngày 26/9, Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Trao bằng tốt nghiệp cho tân Tiến sĩ và 350 tân Cử nhân. Một dấu mốc khép lại chặng đường học tập, nơi nỗ lực được ghi nhận, niềm vui được sẻ chia và lòng biết ơn được gửi trao.

Tại buổi Lễ, TS Nguyễn Bình Minh – Bí thư Đảng bộ Bộ phận, Giám đốc Phân hiệu đã trình bày báo cáo kết quả tốt nghiệp, ghi nhận và biểu dương những thành tích nổi bật của các tân Tiến sĩ, tân Cử nhân tại những sân chơi học thuật, chuyên môn uy tín trong nước và quốc tế trong suốt hành trình học tập, rèn luyện và trưởng thành tại Ngoại thương, tiêu biểu như: Vô địch Deloitte Tax Challenge Southeast Asia 2025; Giải Nhất CFA Institute Research Challenge in Viet Nam 2025–2026, Young Lions 2025, Vietnam ESG Challenge 2025, ICAEW Vietnam Business Challenge 2024, Olympic Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc năm 2024…

Lễ tốt nghiệp của thế hệ đồng hành cùng sự chuyển mình của Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương ảnh 1

TS Nguyễn Bình Minh – Bí thư Đảng bộ Bộ phận, Giám đốc Phân hiệu báo cáo tổng kết quá trình học tập và rèn luyện của tân Tiến sĩ và tân Cử nhân.

Tham dự và chúc mừng các tân Tiến sĩ, tân Cử nhân, PGS, TS Phạm Thu Hương – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương đã gửi những lời nhắn nhủ đầy tâm huyết. Dẫu cách xa hơn 1.600 km, sự quan tâm và tình cảm của Cô Hiệu trưởng vẫn luôn hướng về người học tại Phân hiệu. Cô nhấn mạnh K61 là một thế hệ đặc biệt, khi được chứng kiến dấu mốc đáng nhớ trong hành trình phát triển của Nhà trường tại khu vực phía Nam – chuyển đổi mô hình từ Cơ sở II thành Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh.

“Các em hãy tự hào vì những nỗ lực và những cố gắng của bản thân trên hành trình với nhiều trải nghiệm đáng nhớ mà mình đã đi qua, hãy tự hào về những cảm xúc của sự chia sẻ, sự thấu hiểu và yêu thương mà mình đã từng được nhận cũng như đã từng trao gửi. Và hãy tự hào rằng mình là một phần của một thế hệ đặc biệt – thế hệ đã đồng hành cùng giai đoạn chuyển mình của Trường Đại học Ngoại thương.”

Và Cô tin rằng: “Từ khán phòng này hôm nay, sẽ có rất nhiều Người Ngoại thương ghi dấu ấn của mình trong tương lai. Nhưng hơn cả những dấu ấn ấy, cô mong rằng khi nhìn lại, các em có thể mỉm cười và nói: mình đã không dừng lại trước những điều từng tưởng là không thể vượt qua; mình đã sống một hành trình trưởng thành đáng tự hào và hạnh phúc.”.

PGS, TS Phạm Thu Hương – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương phát biểu tại buổi Lễ.
PGS, TS Phạm Thu Hương – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương phát biểu tại buổi Lễ.

Trong ngày tốt nghiệp, những thước phim nhìn lại hành trình của sinh viên Khóa 61 đã đưa các tân Cử nhân trở về với một thời thanh xuân dưới mái trường Ngoại thương – nơi có niềm vui, tình bạn, những lần dám thử sức, cả những chênh vênh, vấp ngã và trưởng thành. Những điều tưởng rất đỗi bình thường khi đi qua, đến hôm nay lại hóa thành ký ức đáng trân trọng. Vì thế, trong niềm hân hoan của ngày tốt nghiệp vẫn có chút lưu luyến khi một hành trình khép lại.

Lắng đọng hơn cả là khoảnh khắc các tân Tiến sĩ, tân Cử nhân đặt tay lên ngực, cúi đầu cảm ơn Thầy, Cô và gia đình, người thân. Những cử chỉ giản dị thay cho lời tri ân sâu sắc gửi đến những người đã trao truyền tri thức, tận tâm dìu dắt và bền bỉ đồng hành.

Ghi nhận những nỗ lực và thành tích nổi bật, Nhà trường đã trao giấy khen, huy chương cho tân Thủ khoa tốt nghiệp và các tân Cử nhân tiêu biểu trong học tập, rèn luyện. Đặc biệt, từ những câu chuyện và suy ngẫm rất riêng, thông điệp của các tân Thủ khoa đã truyền cảm hứng về khát vọng vươn lên, tinh thần không ngừng học hỏi trên hành trình phía trước..

Trong không khí trang nghiêm, nghi thức rước cờ truyền thống tiếp nối niềm tự hào, bản lĩnh và trách nhiệm của các thế hệ sinh viên Ngoại thương. Và khi ba tiếng “Xin hứa! Xin hứa! Xin hứa!” của đại diện Thủ khoa tốt nghiệp vang lên, đó không chỉ là lời tuyên thệ, mà còn là lời cam kết cho một hành trình mới – tiếp tục mang theo tinh thần Người Ngoại thương: “Khác biệt để dẫn đầu”.

Lễ tốt nghiệp của thế hệ đồng hành cùng sự chuyển mình của Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương ảnh 3

Tân Cử nhân thực hiện nghi thức rước cờ truyền thống và tuyên thệ.

Cũng tại buổi Lễ, chương trình văn nghệ với chủ đề “Ngoại thương – Rực rỡ một hành trình” do Đội Tuyên truyền Ca khúc Cách mạng TCM, Đội nhạc The Glam, Đội Múa La Bella và Đội Nhảy Black Out biểu diễn, đã mang đến sắc màu tươi trẻ, gợi lại những năm tháng Ngoại thương đáng nhớ – nơi mỗi kỷ niệm, trải nghiệm đều góp phần làm nên một thời sinh viên rực rỡ và không thể thay thế.

Tân Cử nhân với giây phút “tạo sóng” - con sóng của tuổi trẻ, của tình bạn, của niềm tự hào và khát vọng!
Tân Cử nhân với giây phút “tạo sóng” - con sóng của tuổi trẻ, của tình bạn, của niềm tự hào và khát vọng!

Từ dấu mốc tốt nghiệp hôm nay, các tân Tiến sĩ, tân Cử nhân sẽ bước tiếp trên những con đường mới với những ước vọng riêng. Phân hiệu tin rằng tri thức, trải nghiệm, bản lĩnh và những giá trị được vun đắp dưới mái trường Ngoại thương sẽ trở thành hành trang để mỗi người tự tin viết tiếp câu chuyện của mình, tạo nên những dấu ấn đáng tự hào và đóng góp những giá trị tích cực cho cộng đồng, đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.

#Ngoại thương #Lễ tốt nghiệp #Phân hiệu #Thành tích #Tiến sĩ #Cử nhân #Kỷ niệm

Cùng chuyên mục

Bỏ cộng điểm IELTS: Bức tranh tuyển sinh có hết ‘biến dạng’?

Bỏ cộng điểm IELTS: Bức tranh tuyển sinh có hết ‘biến dạng’?

TPO - Đề xuất bỏ điểm cộng chứng chỉ IELTS từ năm 2027 khiến các trường đại học phải tính lại cách ghi nhận năng lực ngoại ngữ của thí sinh. Trong khi đó, thống kê cho thấy, cộng điểm chứng chỉ IELTS thời gian qua làm biến dạng kết quả tuyển sinh.

Huế vinh danh 88 học sinh, sinh viên tiêu biểu

Huế vinh danh 88 học sinh, sinh viên tiêu biểu

TPO - Thành Đoàn Huế tuyên dương 88 học sinh, sinh viên xuất sắc đạt các danh hiệu Sinh viên 5 tốt, Sao tháng Giêng, Học sinh 3 tốt và Học sinh 3 rèn luyện cấp thành phố năm 2026.

Trường học mới khang trang từ trụ sở xã dôi dư

Trường học mới khang trang từ trụ sở xã dôi dư

TPO - Sau sắp xếp đơn vị hành chính, trụ sở Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Phú Đông, tỉnh Cà Mau được cải tạo thành 8 phòng học khang trang của Trường Tiểu học Vĩnh Phú Đông, đã đưa vào sử dụng từ năm học này. Việc tận dụng trụ sở dôi dư góp phần đáp ứng nhu cầu trường lớp, tránh lãng phí công sản.

Chương trình kiểm tra sức khỏe ý nghĩa với học sinh Gia Lai

Chương trình kiểm tra sức khỏe ý nghĩa với học sinh Gia Lai

Phòng khám Đa khoa Sysmed Phù Đổng (số 02 đường Phù Đổng, phường Pleiku, Gia Lai) tổ chức chương trình kiểm tra sức khỏe tổng quát đầu năm học 2026 - 2027 cho toàn bộ học sinh các Trường THPT Pleiku, Trường THPT Phan Bội Châu, Trường Tiểu học Chu Văn An. Việc khám sức khoẻ này không chỉ chủ động chăm sóc y tế học đường, mà còn phát hiện sớm các bệnh tật phổ biến ở lứa tuổi học sinh.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Đào tạo nhân lực y tế phải gắn chặt nhà trường với bệnh viện

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Đào tạo nhân lực y tế phải gắn chặt nhà trường với bệnh viện

TPO - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định, đào tạo nhân lực y tế liên quan trực tiếp đến sức khỏe và mạng sống con người, do đó phải gắn chặt nhà trường với bệnh viện, cơ sở thực hành ngay từ khóa tuyển sinh đầu tiên, không chạy theo quy mô mà xem nhẹ chất lượng đào tạo.

Chấm dứt đào tạo sư phạm ngoài trường sư phạm

Chấm dứt đào tạo sư phạm ngoài trường sư phạm

TPO - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu đổi mới cơ chế tuyển sinh đào tạo sư phạm theo hướng bổ sung cơ chế đánh giá năng lực nghề nghiệp, yếu tố tâm lí sư phạm ngay từ đầu vào và siết chặt đánh giá đầu ra.

Sinh viên Trường ĐH Y Hà Nội lắng nghe giới thiệu các bộ môn đào tạo bác sĩ nội trú tại Ngày hội việc làm ngành y năm 2026

Cơm, áo không đùa với sinh viên ngành y

TP - Để trở thành một bác sĩ nội trú, người học phải trải qua 6 năm đại học (ĐH) y khoa và tiếp tục học thêm 3 năm nội trú. Quãng thời gian này, người học gần như phải phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình để đóng học phí và trang trải sinh hoạt phí.

Đường đi của sách và trách nhiệm các bên trong vụ khủng hoảng chưa từng có

Đường đi của sách và trách nhiệm các bên trong vụ khủng hoảng chưa từng có

TPO - Bước vào năm học 2026-2027, cả nước thiếu hàng chục triệu bản sách giáo khoa (SGK). Đây là hiện tượng chưa từng có trong lịch sử ngành giáo dục. Nhìn vào đường đi của SGK hiện tại cho thấy, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương đứng ngoài quy trình, vậy nên khi một khâu trong cung ứng SGK bị đứt thì khủng hoảng tất yếu xảy ra.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe