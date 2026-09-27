Lễ tốt nghiệp của thế hệ đồng hành cùng sự chuyển mình của Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương

Ngày 26/9, Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Trao bằng tốt nghiệp cho tân Tiến sĩ và 350 tân Cử nhân. Một dấu mốc khép lại chặng đường học tập, nơi nỗ lực được ghi nhận, niềm vui được sẻ chia và lòng biết ơn được gửi trao.

Tại buổi Lễ, TS Nguyễn Bình Minh – Bí thư Đảng bộ Bộ phận, Giám đốc Phân hiệu đã trình bày báo cáo kết quả tốt nghiệp, ghi nhận và biểu dương những thành tích nổi bật của các tân Tiến sĩ, tân Cử nhân tại những sân chơi học thuật, chuyên môn uy tín trong nước và quốc tế trong suốt hành trình học tập, rèn luyện và trưởng thành tại Ngoại thương, tiêu biểu như: Vô địch Deloitte Tax Challenge Southeast Asia 2025; Giải Nhất CFA Institute Research Challenge in Viet Nam 2025–2026, Young Lions 2025, Vietnam ESG Challenge 2025, ICAEW Vietnam Business Challenge 2024, Olympic Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc năm 2024…

TS Nguyễn Bình Minh – Bí thư Đảng bộ Bộ phận, Giám đốc Phân hiệu báo cáo tổng kết quá trình học tập và rèn luyện của tân Tiến sĩ và tân Cử nhân.

Tham dự và chúc mừng các tân Tiến sĩ, tân Cử nhân, PGS, TS Phạm Thu Hương – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương đã gửi những lời nhắn nhủ đầy tâm huyết. Dẫu cách xa hơn 1.600 km, sự quan tâm và tình cảm của Cô Hiệu trưởng vẫn luôn hướng về người học tại Phân hiệu. Cô nhấn mạnh K61 là một thế hệ đặc biệt, khi được chứng kiến dấu mốc đáng nhớ trong hành trình phát triển của Nhà trường tại khu vực phía Nam – chuyển đổi mô hình từ Cơ sở II thành Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh.

“Các em hãy tự hào vì những nỗ lực và những cố gắng của bản thân trên hành trình với nhiều trải nghiệm đáng nhớ mà mình đã đi qua, hãy tự hào về những cảm xúc của sự chia sẻ, sự thấu hiểu và yêu thương mà mình đã từng được nhận cũng như đã từng trao gửi. Và hãy tự hào rằng mình là một phần của một thế hệ đặc biệt – thế hệ đã đồng hành cùng giai đoạn chuyển mình của Trường Đại học Ngoại thương.”

Và Cô tin rằng: “Từ khán phòng này hôm nay, sẽ có rất nhiều Người Ngoại thương ghi dấu ấn của mình trong tương lai. Nhưng hơn cả những dấu ấn ấy, cô mong rằng khi nhìn lại, các em có thể mỉm cười và nói: mình đã không dừng lại trước những điều từng tưởng là không thể vượt qua; mình đã sống một hành trình trưởng thành đáng tự hào và hạnh phúc.”.

PGS, TS Phạm Thu Hương – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương phát biểu tại buổi Lễ.

Trong ngày tốt nghiệp, những thước phim nhìn lại hành trình của sinh viên Khóa 61 đã đưa các tân Cử nhân trở về với một thời thanh xuân dưới mái trường Ngoại thương – nơi có niềm vui, tình bạn, những lần dám thử sức, cả những chênh vênh, vấp ngã và trưởng thành. Những điều tưởng rất đỗi bình thường khi đi qua, đến hôm nay lại hóa thành ký ức đáng trân trọng. Vì thế, trong niềm hân hoan của ngày tốt nghiệp vẫn có chút lưu luyến khi một hành trình khép lại.

Lắng đọng hơn cả là khoảnh khắc các tân Tiến sĩ, tân Cử nhân đặt tay lên ngực, cúi đầu cảm ơn Thầy, Cô và gia đình, người thân. Những cử chỉ giản dị thay cho lời tri ân sâu sắc gửi đến những người đã trao truyền tri thức, tận tâm dìu dắt và bền bỉ đồng hành.

Ghi nhận những nỗ lực và thành tích nổi bật, Nhà trường đã trao giấy khen, huy chương cho tân Thủ khoa tốt nghiệp và các tân Cử nhân tiêu biểu trong học tập, rèn luyện. Đặc biệt, từ những câu chuyện và suy ngẫm rất riêng, thông điệp của các tân Thủ khoa đã truyền cảm hứng về khát vọng vươn lên, tinh thần không ngừng học hỏi trên hành trình phía trước..

Trong không khí trang nghiêm, nghi thức rước cờ truyền thống tiếp nối niềm tự hào, bản lĩnh và trách nhiệm của các thế hệ sinh viên Ngoại thương. Và khi ba tiếng “Xin hứa! Xin hứa! Xin hứa!” của đại diện Thủ khoa tốt nghiệp vang lên, đó không chỉ là lời tuyên thệ, mà còn là lời cam kết cho một hành trình mới – tiếp tục mang theo tinh thần Người Ngoại thương: “Khác biệt để dẫn đầu”.

Tân Cử nhân thực hiện nghi thức rước cờ truyền thống và tuyên thệ.

Cũng tại buổi Lễ, chương trình văn nghệ với chủ đề “Ngoại thương – Rực rỡ một hành trình” do Đội Tuyên truyền Ca khúc Cách mạng TCM, Đội nhạc The Glam, Đội Múa La Bella và Đội Nhảy Black Out biểu diễn, đã mang đến sắc màu tươi trẻ, gợi lại những năm tháng Ngoại thương đáng nhớ – nơi mỗi kỷ niệm, trải nghiệm đều góp phần làm nên một thời sinh viên rực rỡ và không thể thay thế.

Tân Cử nhân với giây phút “tạo sóng” - con sóng của tuổi trẻ, của tình bạn, của niềm tự hào và khát vọng!

Từ dấu mốc tốt nghiệp hôm nay, các tân Tiến sĩ, tân Cử nhân sẽ bước tiếp trên những con đường mới với những ước vọng riêng. Phân hiệu tin rằng tri thức, trải nghiệm, bản lĩnh và những giá trị được vun đắp dưới mái trường Ngoại thương sẽ trở thành hành trang để mỗi người tự tin viết tiếp câu chuyện của mình, tạo nên những dấu ấn đáng tự hào và đóng góp những giá trị tích cực cho cộng đồng, đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.