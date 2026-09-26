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Giáo dục

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Bắc Ninh lập đường dây nóng phản ánh lạm thu, dạy thêm không đúng quy định

Nguyễn Thắng

TPO - Sau phản ánh của Báo Tiền Phong về tình trạng thu quỹ lớp, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh thiết lập đường dây nóng để học sinh, phụ huynh và người dân phản ánh các trường hợp lạm thu, dạy thêm không đúng quy định.

Sáng 26/9, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Tạ Việt Hùng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa thiết lập các số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh liên quan đến lạm thu và tổ chức dạy thêm không đúng quy định.

Theo đó, học sinh, phụ huynh và người dân khi phát hiện bất cập trong việc thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại cơ sở giáo dục công lập hoặc tổ chức dạy thêm không đúng quy định trên địa bàn thành phố có thể liên hệ đường dây nóng của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh.

Cụ thể, số điện thoại cố định tiếp nhận phản ánh trong giờ hành chính là 0204.3824.077.

Đối với phản ánh về lạm thu, người dân có thể liên hệ Phòng Kế hoạch - Tài chính qua các số 0915.179.179 (ông Nguyễn Xuân Cường), 0912.897.245 (bà Nguyễn Thị Thanh Hải), 0912.777.911 (bà Giáp Thị Phương Nhung) hoặc gửi email đến địa chỉ pkttc@bacninh.edu.vn.

Phản ánh về việc học thêm không đúng quy định, người dân liên hệ Phòng Giáo dục Tiểu học qua số 0912.266.496 (ông Trần Văn Anh), 0919.585.191 (ông Nguyễn Huy Đạt); Phòng Giáo dục Trung học qua số 0986.779.178 (ông Nguyễn Như Học), 0944.777.477 (bà Đào Thị Minh Hải).

Email tiếp nhận phản ánh về dạy thêm gồm pgdth@bacninh.edu.vn và phonggdtrh@bacninh.edu.vn.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh về lạm thu, tổ chức dạy thêm không đúng quy định; đồng thời công khai thông tin người tiếp nhận trên website của đơn vị để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh và Nhân dân biết.

Theo ông Hùng, sau khi tiếp nhận phản ánh, những vụ việc thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh (các trường THPT), sẽ được sở trực tiếp xử lý. Đối với các trường từ mầm non đến THCS, thông tin sẽ được chuyển đến xã, phường để xử lý theo thẩm quyền.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh cho rằng tại các cuộc họp phụ huynh, phụ huynh cần mạnh dạn nêu ý kiến về các khoản thu, đặc biệt là những khoản thu thỏa thuận hoặc tự nguyện.

“Trường hợp phụ huynh có ý kiến mà có dấu hiệu bị các cha mẹ học sinh xa lánh, kỳ thị, lo sợ ảnh hưởng đến con mình thì nhà trường phải có trách nhiệm vào cuộc, hỗ trợ phụ huynh đã nêu ý kiến”, ông Hùng chia sẻ.

Để hạn chế tình trạng lạm thu, ông Hùng cho biết đã chỉ đạo các trường thực hiện đúng quy định đối với từng khoản thu. Chẳng hạn, với việc may đồng phục, nhà trường chỉ cung cấp mẫu và kiểu dáng. Phụ huynh tự quyết định việc may ở đơn vị nào, từ ai; nhà trường không được kết nối với các đơn vị cung cấp đồng phục.

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Trường Tiểu học Hoàn Sơn (xã Đại Đồng). Ảnh: Trường tiểu học Hoàn Sơn.

Trước đó, ngày 25/9, Báo Tiền Phong đăng bài “Bị phản ánh, trường học ở Bắc Ninh yêu cầu trả lại quỹ lớp cho phụ huynh”, thông tin việc phụ huynh Trường Tiểu học Hoàn Sơn (xã Đại Đồng) phản ánh khoản thu 500 nghìn đồng quỹ lớp.

Sau phản ánh, UBND xã Đại Đồng có văn bản chỉ đạo. Trường Tiểu học Hoàn Sơn ra thông báo không duy trì quỹ lớp. Những lớp đã thu quỹ được yêu cầu trả lại tiền cho phụ huynh.

Cùng với việc chấn chỉnh các khoản thu, hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàn Sơn yêu cầu phụ huynh không cho con tham gia học thêm, giáo viên không được tổ chức dạy thêm trái quy định.

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#Bắc Ninh #Lạm thu giáo dục #Dạy thêm trái quy định #Đường dây nóng phản ánh

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