Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Đào tạo nhân lực y tế phải gắn chặt nhà trường với bệnh viện

TPO - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định, đào tạo nhân lực y tế liên quan trực tiếp đến sức khỏe và mạng sống con người, do đó phải gắn chặt nhà trường với bệnh viện, cơ sở thực hành ngay từ khóa tuyển sinh đầu tiên, không chạy theo quy mô mà xem nhẹ chất lượng đào tạo.

Trường Đại học Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Dấu mốc chuyển mình - Khai mở tương lai”.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tới dự và phát biểu tại chương trình. Tại đây, Phó Thủ tướng trao Quyết định của Thủ tướng về việc đổi tên Trường Đại học Hòa Bình thành Trường Đại học Victoria Hòa Bình. Đồng thời, trường công bố thành lập Trường Y - Dược Victoria trên cơ sở các khối ngành sức khỏe.

Mong sinh viên có khát vọng, hoài bão

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhắc lại tinh thần Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị (về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo), Phó Thủ tướng nêu rõ yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học phải chuyển mạnh từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực, từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng, và từ đào tạo những gì nhà trường có sang đào tạo những gì đất nước và xã hội cần.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo tại chương trình. Ảnh: N.B

Nhấn mạnh thương hiệu mới xác lập vị thế và sứ mệnh cao cả hơn, Phó Thủ tướng lưu ý uy tín của một cơ sở giáo dục không tự nhiên có được sau thủ tục chuyển tên mà phải được bồi đắp từ chất lượng từng bài giảng, thành quả nghiên cứu và sự trưởng thành của người học. Phó Thủ tướng chỉ đạo nhà trường cùng các đối tác tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, hoàn thiện mô hình quản trị, xây dựng mô hình đại học hiện đại, minh bạch, phát huy tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình; lấy người học làm trung tâm, chất lượng làm nền tảng và đóng góp cho xã hội làm thước đo chủ yếu.

Thứ hai, đổi mới chương trình đào tạo, gắn chặt nội dung giảng dạy với nhu cầu thực của thị trường lao động; đánh giá cao các chương trình mới như Quản trị hàng không và Kĩ sư hàng không nhằm tạo giá trị cộng hưởng từ hệ sinh thái Sovico. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng, tăng cường thực hành, ngoại ngữ, kĩ năng số cho người học.

Tiếp theo, xây dựng Trường Y - Dược Victoria đáp ứng yêu cầu cao nhất về chất lượng, y đức và năng lực thực hành; gắn chặt trường với bệnh viện ngay từ khóa tuyển sinh đầu tiên, tuyệt đối không chạy theo quy mô mà xem nhẹ chất lượng.

Thứ tư, đẩy mạnh khoa học công nghệ, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo có chuẩn mực.

Tiếp đến, Phó thủ tướng đề nghị Tập đoàn Sovico chủ động nắm bắt cơ chế mới, mở rộng đầu tư trên nguyên tắc bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Cuối cùng, ông đề nghị Bộ GD&ĐT và TP Hà Nội tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi; Chính phủ cam kết tiếp tục hoàn thiện thể chế, bảo đảm bình đẳng thực chất giữa trường đại học công lập và ngoài công lập.

Hợp tác với doanh nghiệp để "nhúng" sinh viên vào thực tế

Theo PGS.TS Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Victoria Hòa Bình, nhà trường định hướng xây dựng cây cầu kết nối giữa giảng đường và thế giới việc làm. Giảng viên và các chuyên gia điều hành doanh nghiệp sẽ cùng tham gia giảng dạy để sinh viên được "nhúng mình" vào thực tế từ những năm đầu.

Chia sẻ tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Tập đoàn Sovico, khẳng định, đầu tư cho đại học là đầu tư cho tương lai đất nước, đồng thời mở rộng cơ hội để sinh viên tiếp cận môi trường thực tế tại hệ sinh thái Sovico và kết nối học thuật quốc tế với các trường đại học lớn như Oxford, Columbia, MIT.

Cũng tại sự kiện, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) và Tập đoàn Sovico đã ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu, triển khai giải pháp “Bình dân học vụ số” và mô hình “Trạm công dân số” trên nền tảng VNeID, giao Trường Đại học Victoria Hòa Bình làm đầu mối triển khai ứng dụng, giúp người dân thuận tiện tiếp cận các tiện ích của thời đại số.