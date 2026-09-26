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Giáo dục

Chương trình kiểm tra sức khỏe ý nghĩa với học sinh Gia Lai

Tiền Lê

Phòng khám Đa khoa Sysmed Phù Đổng (số 02 đường Phù Đổng, phường Pleiku, Gia Lai) tổ chức chương trình kiểm tra sức khỏe tổng quát đầu năm học 2026 - 2027 cho toàn bộ học sinh các Trường THPT Pleiku, Trường THPT Phan Bội Châu, Trường Tiểu học Chu Văn An. Việc khám sức khoẻ này không chỉ chủ động chăm sóc y tế học đường, mà còn phát hiện sớm các bệnh tật phổ biến ở lứa tuổi học sinh.

Cô Nguyễn Thị Đông Hải – Hiệu trưởng Trường THPT Pleiku chia sẻ, sức khỏe của các em học sinh là nền tảng cốt lõi cho mọi hoạt động giáo dục và rèn luyện. Bởi vậy, nhà trường luôn xem việc kiểm tra sức khỏe định kỳ đầu năm học là nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo 100% học sinh được theo dõi, chăm sóc y tế bài bản. Theo cô Hải, sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, đơn vị y tế uy tín và phụ huynh sẽ giúp phát hiện sớm các vấn đề thể lực lẫn tâm lý, từ đó tạo dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh nhất cho các em.

“Việc kiểm tra, phát hiện sớm sức khoẻ vô cùng quan trọng, bởi qua đó sẽ biết để bổ sung thực phẩm, ăn uống khoa học để các em có một cơ thể khoẻ mạnh, toàn diện. Bởi vậy nhà trường đã phối hợp với đơn vị y tế uy tín để triển khai, kiểm tra sức khoẻ cho các em”, cô Hải nói.

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Các y bác sỹ tại Phòng khám Đa khoa Sysmed Phù Đổng kiểm tra sức khoẻ cho học sinh.

Ông Nguyễn Hoàng Bảo – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Gia Lai cho biết, Phòng khám Đa khoa Sysmed Phù Đổng sẽ kiểm tra sức khỏe năm nay được thiết kế khoa học, bao gồm các bước đánh giá từ thể lực đến lâm sàng. Theo đó, đơn vị khai thác tiền sử và thể lực, ghi nhận tiền sử bệnh tật cá nhân, gia đình, tình trạng tiêm chủng; đo chiều cao, cân nặng, tính chỉ số BMI, kiểm tra mạch và huyết áp.

Theo ông Bảo, Phòng khám Đa khoa Sysmed Phù Đổng sẽ khám lâm sàng chuyên khoa về mắt, kiểm tra thị lực (có kính/không kính), tầm soát các tật khúc xạ và bệnh lý mắt; Tai - Mũi - Họng và Răng - Hàm - Mặt, đánh giá thính lực, tình trạng răng miệng và cấu trúc hàm; Cơ xương khớp và Thần kinh - Tâm thần, kiểm tra cột sống, dáng đi, vận động, đặc biệt chú trọng tầm soát biểu hiện lo âu, mất ngủ, buồn bã kéo dài hoặc nguy cơ tự gây hại; Tư vấn và hoàn thiện hồ sơ, kết luận tình trạng sức khỏe, hướng dẫn theo dõi hoặc chuyển tuyến chuyên khoa nếu cần thiết.

Ông Bảo cho hay: “Sau khi hoàn tất kiểm tra, toàn bộ kết quả sẽ được thông báo minh bạch đến học sinh và phụ huynh. Đồng thời, nhà trường và phòng khám thực hiện cập nhật dữ liệu lên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế, đảm bảo tính liên tục, bảo mật và chính xác trong quản lý hồ sơ y tế học sinh”.

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Việc kiểm tra, phát hiện sớm tình trạng sức khoẻ cho các em học sinh rất quan trọng.

Theo ông Bảo, đơn vị xem việc sử dụng công nghệ số và bệnh án điện tử không chỉ là xu hướng, mà còn là cam kết của Phòng khám Đa khoa Sysmed Phù Đổng nhằm mang lại sự tiện lợi, chính xác và an toàn nhất cho người bệnh. Theo đó, Phòng khám Đa khoa Sysmed Phù Đổng luôn nỗ lực không ngừng để xứng đáng là nơi gửi trọn niềm tin sức khỏe của các gia đình tại Gia Lai.

Ông Bảo cũng cam kết, Phòng khám Đa khoa Sysmed Phù Đổng là cơ sở y tế chất lượng, uy tín tại Gia Lai, đi đầu trong việc áp dụng công nghệ số hóa hiện đại vào khám chữa bệnh. Điều này đem lại sự yên tâm cho nhà trường và phụ huynh.

Ông Bảo cũng thông tin, hoạt động kiểm tra sức khỏe của Phòng khám Đa khoa Sysmed Phù Đổng được triển khai dựa trên Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 6/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân, Công văn số 5983/BGDĐT-HSSV ngày 7/9/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng công văn số 5719/SGDĐT-GDTrH ngày 8/9/2026 của Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai.

Được biết, những ưu thế nổi bật của Sysmed Phù Đổng như: Bệnh án điện tử (EMR), số hóa toàn bộ lịch sử khám, giúp chẩn đoán chính xác, giảm thiểu xét nghiệm trùng lặp và rút ngắn thời gian chờ; Liên thông Dịch vụ công, đơn vị tiên phong trong khám sức khỏe lái xe, hỗ trợ đổi/cấp GPLX trực tuyến nhanh chóng; Chuyên môn toàn diện, đa dạng chuyên khoa (Nội, Ngoại, Nhi, Sản, Răng-Hàm-Mặt, Tai-Mũi-Họng...), nội soi tiêu hóa không đau, tiêm chủng vắc xin thế hệ mới và áp dụng BHYT linh hoạt; Trang thiết bị hiện đại, hệ thống X-quang kỹ thuật số, siêu âm màu đa chiều cùng trung tâm xét nghiệm tân tiến.

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#kiểm tra sức khỏe #học sinh #Gia Lai #y tế trường học #phòng khám Sysmed #sức khỏe học đường

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