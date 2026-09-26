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Đắp bờ, bơm nước chống ngập cho trường để đón gần 2.000 học sinh trở lại

Phạm Trường

TPO - Trước tình trạng gần 2.000 học sinh ở Thanh Hóa chưa thể đến trường do mưa lũ rút chậm, chính quyền địa phương cùng lực lượng quân đội và người dân khẩn trương đắp bờ bao, bơm tiêu úng, xử lý môi trường, chuẩn bị đón học sinh trở lại trường.

Hai ngày qua, lực lượng chức năng xã Đồng Tiến (tỉnh Thanh Hóa) cùng các đơn vị, đoàn thể và người dân tổ chức đắp bờ bao quanh khu vực trường học bị ngập, đồng thời huy động máy bơm tiêu úng, tạo điều kiện để gần 2.000 học sinh sớm trở lại lớp.

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Lũ rút nhiều ngày, khu vực quanh Trường THCS Đồng Tiến vẫn bị ngập.

Ông Phạm Văn Thường, Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến, cho biết địa phương đã huy động hơn 200 người, gồm bộ đội, dân quân tự vệ, công nhân và người dân, tham gia khắc phục hậu quả ngập lụt.

“Các bờ bao bằng cát, đá mạt được đắp quanh khu vực trường học để dùng máy bơm hút nước ra ngoài. Việc tiêu úng và dọn dẹp đã hoàn thành, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường vào thứ Hai tới”, ông Thường thông tin.

Theo ghi nhận, tuyến đường dẫn vào các điểm trường trên địa bàn xã Đồng Tiến đã khô ráo. Khuôn viên các trường học cũng được dọn dẹp, xử lý môi trường, sẵn sàng đón học sinh trở lại học tập vào tuần tới.

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Lực lượng chức năng đắp bao, bơm nước tiêu úng khu vực trường học.

Trước đó, như Tiền Phong đã phản ánh, từ ngày 17/9, ba trường học trên địa bàn xã Đồng Tiến bị ngập sâu do mưa lũ. Một tuần sau, nước lũ tại các khu vực xung quanh đã rút, song khuôn viên trường học và tuyến đường dẫn vào trường vẫn ngập sâu, khiến gần 2.000 học sinh chưa thể trở lại lớp.

Ông Hoàng Văn Thắng, Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Tiến, cho biết khu vực trường nằm ở điểm trũng nên việc thoát nước chậm. Trong các đợt mưa bão trước đây, trường cũng từng phải cho học sinh nghỉ học tới 15 ngày, chờ nước rút mới có thể tổ chức dạy học trở lại.

Trước tình hình trên, ngày 23/9, ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra tình trạng ngập lụt tại các trường học trên địa bàn xã Đồng Tiến.

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Tuyến đường vào trường không còn ngập nước, thông thoáng trở lại.

Tại đây, ông Phong yêu cầu các sở, ngành, chính quyền địa phương và nhà trường khẩn trương xây dựng phương án đưa học sinh trở lại học, không để tình trạng nghỉ học kéo dài. Đồng thời, ông yêu cầu Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu đưa dự án xử lý tiêu thoát nước khu vực này vào danh sách công trình cấp bách để sớm bố trí nguồn lực triển khai.

Để bảo đảm việc học tập của học sinh, lãnh đạo địa phương và các trường bị ngập lụt đã mượn địa điểm tại Trường THPT Triệu Sơn 5 để tổ chức dạy học cho học sinh Trường THCS Đồng Tiến. Trong khi đó, học sinh Trường Tiểu học Đồng Tiến được chuyển đến học tại điểm trường chính, cách điểm trường bị ngập khoảng 2km.

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#ngập lụt #trường học #học sinh #Thanh Hóa #xử lý môi trường #đắp bờ

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