Huế vinh danh 88 học sinh, sinh viên tiêu biểu

Chiều 26/9, Thành Đoàn Huế tổ chức chương trình tuyên dương Sinh viên 5 tốt, Sao tháng Giêng, Học sinh 3 tốt và Học sinh 3 rèn luyện cấp thành phố năm 2026, nhằm ghi nhận những gương mặt tiêu biểu có nhiều thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn - Hội và cống hiến vì cộng đồng.

Lãnh đạo Thành Đoàn Huế, Đại học Huế và các đại biểu, sinh viên, học sinh tham dự chương trình.

Chương trình do Thành Đoàn Huế tổ chức.

Tại chương trình, 88 học sinh, sinh viên xuất sắc đã được vinh danh, gồm 12 sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt, 36 cá nhân nhận giải thưởng Sao tháng Giêng, 36 học sinh đạt danh hiệu Học sinh 3 tốt và 4 học sinh đạt danh hiệu Học sinh 3 rèn luyện cấp thành phố.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Thành Đoàn Huế Nguyễn Thanh Hoài cho rằng, các danh hiệu không chỉ là sự ghi nhận thành tích, mà còn là môi trường, động lực để học sinh, sinh viên xác định mục tiêu, chủ động rèn luyện và hoàn thiện bản thân.

Theo anh Nguyễn Thanh Hoài, giá trị lớn nhất của các phong trào không nằm ở giấy chứng nhận hay khoảnh khắc được xướng tên, mà ở quá trình mỗi bạn trẻ tự đặt ra những yêu cầu cao hơn cho chính mình. Học tập để hình thành năng lực tư duy và khát vọng khám phá; rèn luyện để xây dựng bản lĩnh, kỷ luật; phát triển kỹ năng để thích ứng với thực tiễn; đồng thời nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm và cống hiến cho cộng đồng.

Có 88 học sinh, sinh viên xuất sắc đã được vinh danh trong dịp này.

Theo Bí thư Thành Đoàn Huế Nguyễn Thanh Hoài, hoạt động tuyên dương góp phần tạo động lực mới để học sinh, sinh viên thành phố xác định mục tiêu, chủ động rèn luyện và hoàn thiện bản thân.

“Điều đáng quý nhất mà các phong trào tạo ra không phải là những con người có thành tích, mà là những người trẻ có năng lực tự hoàn thiện mình và biết sử dụng năng lực ấy để tạo ra giá trị cho người khác và cho xã hội”, Bí thư Thành Đoàn Huế nhấn mạnh.

Theo ban tổ chức, gắn với 88 gương mặt được tuyên dương dịp này là những câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực, tinh thần vượt khó và ý chí vươn lên. Nhiều cá nhân nổi bật không chỉ đạt thành tích cao trong học tập mà còn tích cực nghiên cứu khoa học, tham gia công tác Đoàn - Hội, hoạt động tình nguyện và phong trào thanh niên.

Thành Đoàn Huế kỳ vọng các cá nhân được tuyên dương sẽ tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân, lan tỏa tinh thần học tập, sáng tạo, trách nhiệm đến bạn bè và cộng đồng; đồng thời góp phần đưa các phong trào Sinh viên 5 tốt, Sao tháng Giêng, Học sinh 3 tốt, Học sinh 3 rèn luyện trở thành mục tiêu phấn đấu của đông đảo học sinh, sinh viên trên địa bàn.

Dịp này, lãnh đạo Thành Đoàn Huế cũng kêu gọi tuổi trẻ thành phố tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, tinh thần sáng tạo, chủ động nâng cao tri thức, kỹ năng, sức khỏe và khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng hình ảnh thế hệ trẻ Huế bản lĩnh, trí tuệ, năng động và trách nhiệm trong năm học mới.