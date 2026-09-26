AI ngày càng phổ biến, sinh viên cần gì để không bị thay thế?

TPO - Khi AI ngày càng tham gia sâu vào học tập và công việc, sinh viên không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn phải biết cách sử dụng công nghệ để nâng cao năng lực, giữ tư duy sáng tạo và tạo dấu ấn riêng trong thị trường lao động.

Ngày 26/9, Đại học Duy Tân phối hợp ASEAN Foundation và STEAM for Vietnam tổ chức chương trình đào tạo ứng dụng AI cho sinh viên tại Đà Nẵng, nhằm trang bị kỹ năng AI và năng lực sẵn sàng nghề nghiệp, giúp thế hệ trẻ chủ động thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động trong kỷ nguyên AI.

Đại học Duy Tân tổ chức chương trình đào tạo ứng dụng AI cho sinh viên. Ảnh: Duy Quốc.

Biến AI thành lợi thế nghề nghiệp

Tại chương trình, vấn đề được đặt ra không chỉ là làm thế nào để sinh viên biết sử dụng các công cụ AI, mà quan trọng hơn là làm sao biến AI thành lợi thế nghề nghiệp thay vì phụ thuộc vào công nghệ.

Theo Khảo sát Lực lượng lao động toàn cầu 2025 của PwC, 83% người lao động Việt Nam được khảo sát cho biết đã sử dụng AI trong công việc, trong đó 38% dùng AI tạo sinh hằng ngày, cao hơn mức 14% toàn cầu. Đáng chú ý, 90% người sử dụng AI cho biết công nghệ này giúp cải thiện năng suất và chất lượng công việc.

Tốc độ phổ biến của AI đặt ra một bài toán mới đối với sinh viên chuẩn bị bước vào thị trường lao động, nếu ngày càng nhiều ứng viên đều có thể sử dụng AI để viết CV, chuẩn bị phỏng vấn, tìm kiếm thông tin hay hỗ trợ công việc, đâu sẽ là năng lực giúp một người tạo ra khác biệt.

PGS.TS Nguyễn Gia Như - Phó Giám đốc Đại học Duy Tân chia sẻ tại chương trình.

PGS.TS Nguyễn Gia Như - Phó Giám đốc Đại học Duy Tân cho biết, trong bối cảnh AI thay đổi nhanh cách học tập và làm việc, sinh viên không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn phải biết ứng dụng AI để nâng cao năng lực, từ xây dựng CV, portfolio, chuẩn bị phỏng vấn đến tìm kiếm việc làm và phát triển thương hiệu cá nhân.

“AI chỉ là công cụ, chính mỗi sinh viên mới là người quyết định tương lai của mình. Các bạn không chỉ nên hỏi AI có thể làm gì cho mình, mà quan trọng hơn là mình có thể làm gì tốt hơn khi biết sử dụng AI. Đó là cách để chủ động thích nghi, phát triển và nắm bắt cơ hội nghề nghiệp trong thời đại AI”, ông Như nói.

Năng lực con người vẫn là yếu tố then chốt

Không chỉ kỹ năng sử dụng công nghệ, chương trình cũng đặt vấn đề về việc sử dụng AI có trách nhiệm, tư duy phản biện, khả năng nhận diện thế mạnh bản thân và cách thể hiện giá trị với nhà tuyển dụng.

Sinh viên đến tìm hiểu cách ứng dụng AI vào học tập và nghề nghiệp.

Bà Trần Tố Uyên - Co-founder, Giám đốc Khu vực STEAM for Vietnam cho rằng, dù công nghệ phát triển đến đâu, AI vẫn không thể thay thế con người. “Con người mới là chủ thể làm chủ công nghệ, vận dụng AI để đi nhanh hơn, xa hơn và bứt phá hơn”, bà nói.

Theo bà Uyên, chương trình hướng đến muốn giúp sinh viên xác định thế mạnh bản thân, hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng và đặc biệt là dành tặng các tài khoản LinkedIn Premium để hỗ trợ đắc lực cho các bạn trẻ trên con đường phát triển sự nghiệp".

Chương trình có sự tham gia của nhiều diễn giả, chuyên gia trong lĩnh vực AI và phát triển nghề nghiệp.

Ông Trần Việt Hùng, Founder STEAM for Vietnam, cho rằng AI đang phát triển nhanh, mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam, nhất là khi có lực lượng trẻ năng động, ham học hỏi và thích ứng nhanh.

Theo ông Hùng, nếu được trang bị đúng kỹ năng và có môi trường thực hành, người trẻ có thể biến AI thành lợi thế để nâng cao năng lực, tự tin và tăng cơ hội cạnh tranh trên thị trường lao động ASEAN và quốc tế. “Chúng tôi mong muốn người trẻ không chỉ tiếp cận AI mà thực sự làm chủ cách ứng dụng công nghệ này trong học tập và công việc”, ông Hùng nói.