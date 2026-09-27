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Lào Cai: Xác minh thông tin suất ăn học sinh có dấu hiệu ôi thiu

Văn Đức - Thành Đạt

TPO - Một số suất ăn cung cấp cho học sinh các trường học trên địa bàn hai phường Lào Cai và Cam Đường (tỉnh Lào Cai) được phát hiện có dấu hiệu bất thường về mùi, vị. Cơ quan chức năng đã kiểm tra, xác minh vụ việc.

Theo nguồn tin của phóng viên, ngày 23/9, một số học sinh tại các điểm trường trên địa bàn phường Lào Cai phản ánh suất ăn có dấu hiệu bất thường về mùi, vị. Nhà trường sau đó thông tin tới phụ huynh và cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Duy Long, Trưởng phòng Văn hóa phường Lào Cai cho biết, trưa 23/9, sau khi nhận được báo cáo của nhà trường, cán bộ phường đã xuống kiểm tra thực tế. Theo ông Long, tại thời điểm kiểm tra, một vài suất ăn có dấu hiệu bất thường, tập trung tại điểm trường Nguyễn Du thuộc trường Tiểu học Lê Văn Tám.

Sau khi phát hiện sự việc, phụ huynh đề nghị dừng cung cấp suất ăn. Chính quyền phường cũng yêu cầu nhà trường theo dõi tình hình sức khỏe học sinh. “Đến thời điểm hiện tại không có cháu nào bị ảnh hưởng gì về sức khỏe mà phải thực hiện can thiệp y tế”, ông Long thông tin.

Về đơn vị cung cấp, ông Long cho biết, doanh nghiệp đã tiếp nhận thông tin và sẽ kiểm tra lại quy trình cung cấp suất ăn.

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Một góc điểm trường Nguyễn Du, thuộc trường Tiểu học Lê Văn Tám. Ảnh: NTCC.

Trao đổi với phóng viên ngày 27/9, ông Nguyễn Văn Nhất, Chủ tịch UBND phường Lào Cai, khẳng định trên địa bàn không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, ông Nhất xác nhận qua kiểm tra đã phát hiện một hai suất cơm có hiện tượng ôi thiu. Ngay sau đó, cán bộ đã kiểm tra, xử lý vụ việc. Chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi, nắm tình hình để làm rõ các nội dung liên quan.

Theo Chủ tịch UBND phường Lào Cai, an toàn thực phẩm, đặc biệt là đối với suất ăn phục vụ học sinh, là vấn đề địa phương đặc biệt quan tâm.

Qua tìm hiểu, Nhà hàng Sen Biển là đơn vị cung cấp các suất ăn được phản ánh có dấu hiệu bất thường nêu trên.

Tại phường Cam Đường, Trường Tiểu học Bắc Cường cũng chủ động theo dõi sau khi một số học sinh phản ánh bất thường về mùi, vị của thức ăn. Trao đổi với phóng viên, bà Trần Thị Minh Chung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bắc Cường cho biết, nhà trường sử dụng suất ăn do Nhà hàng Sen Biển cung cấp.

Theo bà Chung, ngày 24/9 là ngày thứ ba trường sử dụng suất ăn do đơn vị này cung cấp. Trước đó, nhà trường tự tổ chức nấu ăn. Tuy nhiên, năm nay, bếp ăn của trường được kiểm tra và nhận thấy không còn phù hợp về điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy cũng như quy trình tổ chức bếp. Nhà trường sau đó thống nhất với phụ huynh chuyển sang đặt suất ăn.

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Trường Tiểu học Bắc Cường tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai chủ động theo dõi sức khỏe học sinh khi có phản ánh. Ảnh: NTCC.

Trưa 23/9, trong quá trình ăn trưa, một vài học sinh phản ánh phần thịt và nước thịt có chút vị chua. Những học sinh phát hiện bất thường không tiếp tục ăn phần thức ăn này.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bắc Cường cho biết, đến thời điểm hiện tại, nhà trường không ghi nhận học sinh có biểu hiện ngộ độc và không có trường hợp phải nhập viện. Trưa 24/9, các đoàn đã đến Trường Tiểu học Bắc Cường để kiểm tra. Hoạt động ăn trưa của học sinh vẫn diễn ra bình thường.

Bà Chung cho hay, chúng tôi tiếp tục theo dõi chất lượng thực phẩm và tình hình sức khỏe học sinh.

Để làm rõ thêm vụ việc, ngày 27/9, phóng viên Tiền Phong đã trao đổi với Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai, vụ việc hiện đang được kiểm tra, xác minh.

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