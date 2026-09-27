Dạy lập trình và toán tư duy miễn phí cho học sinh

TPO - Ngày 27/9, Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam (T.Ư Đoàn) phối hợp với Trung tâm Tin học Code Dream tổ chức khai giảng Chương trình bồi dưỡng kiến thức Lập trình và Toán tư duy miễn phí dành cho học sinh tiểu học, với sự tham gia của gần 200 em học sinh.

Tham gia chương trình, các em học sinh được làm quen với những kiến thức cơ bản về lập trình và toán tư duy theo phương pháp phù hợp với lứa tuổi. Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức một chiều, học sinh được khuyến khích suy nghĩ, đặt câu hỏi, thực hành và tìm kiếm cách giải quyết các vấn đề được đặt ra trong quá trình học tập.

Gần 200 học sinh tham gia buổi khai giảng sáng 27/9

Một điểm đáng chú ý của chương trình là nội dung đào tạo được xây dựng theo hướng kết nối liên môn Toán – Anh – Tin, giúp học sinh không học kiến thức một cách riêng lẻ mà có cơ hội vận dụng kiến thức của nhiều lĩnh vực vào cùng một hoạt động học tập. Theo kế hoạch chương trình, bên cạnh việc làm quen với máy tính và lập trình kéo thả, học sinh được phát triển tư duy toán học thông qua các dạng bài tập về quan sát, ghép cặp, mật mã và tư duy logic.

Lớp học hoàn toàn miễn phí, bước đầu đã có gần 200 học sinh tiểu học đăng ký tham gia.

Chương trình hướng tới việc giúp các em từng bước hình thành khả năng tư duy logic, tư duy hệ thống, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề; đồng thời khơi dậy sự hứng thú, chủ động khám phá khoa học và công nghệ.

Lớp học hoàn toàn miễn phí, bước đầu có gần 200 học sinh tiểu học đăng ký tham gia.

Anh Nguyễn Thiên Tú, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam cho biết, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, nâng cao năng lực số cho thiếu nhi không chỉ là trang bị khả năng sử dụng thiết bị và công nghệ, mà quan trọng hơn là hình thành tư duy, kỹ năng, cũng như sự chủ động để các em có thể học tập, sáng tạo và giải quyết vấn đề trong môi trường số.

Anh Nguyễn Thiên Tú, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam cho biết, chương trình mong muốn tạo ra một môi trường để các em được tiếp cận công nghệ từ sớm

“Thông qua chương trình bồi dưỡng kiến thức Lập trình và Toán tư duy miễn phí dành cho học sinh tiểu học, chúng tôi mong muốn tạo ra một môi trường để các em được tiếp cận công nghệ từ sớm, được học tập thông qua thực hành, khám phá và vận dụng kiến thức. Chúng tôi kỳ vọng chương trình sẽ là một bước khởi đầu trong việc phát hiện và thúc đẩy, ươm mầm những năng khiếu công nghệ trong thiếu nhi”, anh Tú nói.

Anh Tú cho biết thêm, chương trình bồi dưỡng kiến thức Lập trình và Toán tư duy miễn phí không đặt mục tiêu tạo ra những lập trình viên ngay từ những bài học đầu tiên, mà hướng tới việc giúp các em hình thành những nền tảng quan trọng: tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề, tinh thần sáng tạo và sự tự tin khám phá công nghệ.