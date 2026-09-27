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9 trường vùng biên Huế thí điểm dạy tiếng Lào

Ngọc Văn

TPO - TP. Huế triển khai thí điểm dạy tiếng Lào tại 9 trường thuộc 5 xã biên giới tiếp giáp với Lào trong năm học 2026-2027, dành cho học sinh lớp 1 và lớp 6.

Ngày 27/9, thông tin từ UBND TP. Huế cho biết vừa ban hành kế hoạch triển khai thí điểm dạy và học môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 tiếng Lào tại các trường phổ thông vùng biên giới đất liền tiếp giáp với Lào năm học 2026-2027.

Theo đó, đối với học sinh lớp 1, tiếng Lào được thí điểm với vai trò Ngoại ngữ 1 theo hình thức môn học tự chọn. Trong khi đó, học sinh lớp 6 tại các trường THCS, trường phổ thông dân tộc nội trú và nội trú liên cấp được lựa chọn học tiếng Lào như Ngoại ngữ 2.

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Từ năm học 2026-2027, TP. Huế triển khai chương trình dạy tiếng Lào cho học sinh lớp 1 và 6 tại 9 trường vùng biên giới đất liền.

Việc thí điểm nhằm đáp ứng nhu cầu học tiếng Lào tại khu vực biên giới, đồng thời đánh giá sự phù hợp của chương trình, sách giáo khoa, học liệu và phương pháp giảng dạy đối với học sinh TP. Huế. Kết quả triển khai năm học 2026-2027 sẽ là cơ sở để xây dựng lộ trình mở rộng trong những năm tiếp theo.

Đáng chú ý, TP. Huế dự kiến huy động cả giáo viên người Việt và giáo viên quốc tịch Lào tham gia giảng dạy. Sở Giáo dục và Đào tạo được giao phối hợp Sở Nội vụ tham mưu phương án tiếp nhận, ký hợp đồng với đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu; Sở Ngoại vụ thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tiếp nhận giáo viên Lào sang giảng dạy.

Tại các địa bàn triển khai, chính quyền xã được giao tuyên truyền đến từng thôn, bản, hộ gia đình để phụ huynh hiểu ý nghĩa, lợi ích của việc học tiếng Lào và chủ động đăng ký cho con tham gia. Các địa phương cũng có trách nhiệm phối hợp bố trí chỗ ở, điều kiện sinh hoạt thiết yếu cho giáo viên được điều động, tiếp nhận.

Chương trình không chỉ tập trung vào việc dạy ngôn ngữ mà còn hướng tới xây dựng môi trường giao lưu văn hóa Việt - Lào. Các trường được định hướng thành lập câu lạc bộ tiếng Lào, tổ chức giao lưu với người bản xứ, hoạt động trải nghiệm và ngày hội văn hóa Việt - Lào.

Đối với học sinh lớp 1, kế hoạch yêu cầu xây dựng lộ trình phù hợp đặc điểm lứa tuổi, ưu tiên kỹ năng nghe - nói thông qua hình ảnh, trò chơi và giao tiếp trước khi chuyển sang đọc - viết. Ở cấp THCS, việc dạy học được tổ chức linh hoạt, căn cứ nhu cầu học tập của học sinh và điều kiện thực tế từng trường.

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế và Trường Cao đẳng Huế được giao phối hợp cung ứng nguồn nhân lực, hỗ trợ chuyên môn, phương pháp giảng dạy, đánh giá năng lực ngoại ngữ và tham gia khảo sát độc lập về chương trình thí điểm.

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#TP. Huế #tiếng Lào #dạy tiếng Lào #trường vùng biên #A Lưới #giáo dục vùng biên #Việt Nam - Lào #ngoại ngữ 1 #ngoại ngữ 2

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