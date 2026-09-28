Học thạc sĩ ứng dụng: Đào tạo kiến thức chuyên sâu gắn với bài toán vận hành doanh nghiệp

Khi yêu cầu về tư duy phân tích, khả năng thích ứng và ứng dụng công nghệ ngày càng được chú trọng trong công việc, kinh nghiệm thực tế cũng cần đi cùng nền tảng chuyên môn được hệ thống hóa.

Đây cũng là lý do các chương trình đào tạo sau đại học theo hướng ứng dụng được quan tâm, khi việc học không chỉ dừng ở kiến thức mà hướng đến khả năng vận dụng vào những vấn đề cụ thể của nghề nghiệp.

Thị trường lao động đặt ra yêu cầu mới về năng lực

Sự thay đổi của công nghệ và phương thức vận hành doanh nghiệp đang làm thay đổi yêu cầu đối với người lao động. Trên thực tế, các doanh nghiệp hiện nay ngày càng coi trọng kỹ năng, tư duy phân tích, năng lực công nghệ, khả năng học tập liên tục, tư duy hệ thống và khả năng thích ứng.

Trong bối cảnh đó, kinh nghiệm làm việc vẫn là nền tảng quan trọng, nhưng cần được bổ trợ bằng kiến thức chuyên môn và khả năng nhìn nhận vấn đề. Với người đã đi làm, đây có thể là nhu cầu cập nhật kiến thức sau một thời gian tích lũy kinh nghiệm. Với người mới tốt nghiệp hoặc chuyển hướng chuyên môn, đó có thể là bước chuẩn bị thêm về nền tảng trước những yêu cầu thực tế của nghề nghiệp.

Một lớp học thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF)

Khi lớp học bắt đầu từ những vấn đề thực tế

Khác với định hướng nghiên cứu thiên về phát triển tri thức học thuật, đào tạo thạc sĩ định hướng ứng dụng chú trọng khả năng vận dụng kiến thức vào những vấn đề cụ thể của ngành nghề.

Tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), định hướng này được thể hiện qua việc đưa tình huống và vấn đề thực tế vào quá trình học tập. Người học có cơ hội phân tích, thảo luận và đánh giá vấn đề dưới nhiều góc độ, qua đó kết nối kiến thức chuyên môn với công việc.

Bên cạnh giảng viên, các chuyên gia, nhà quản trị từ doanh nghiệp, tổ chức và đối tác cùng đồng hành trong các buổi chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm về những vấn đề thực tế của ngành. Kinh nghiệm của học viên đến từ nhiều lĩnh vực cũng góp phần tạo nên quá trình trao đổi đa chiều, giúp người học có thêm góc nhìn về cách một vấn đề được tiếp cận trong những bối cảnh nghề nghiệp khác nhau.

Học viên UEF cùng chuyên gia phân tích các vấn đề thực tiễn

Từ kiến thức chuyên môn đến khả năng vận dụng

Giá trị của đào tạo ứng dụng không chỉ nằm ở việc tiếp nhận thêm kiến thức, mà còn ở quá trình đưa kiến thức vào thực tiễn.

Các học phần đào tạo nhằm mục tiêu để người học vận dụng kiến thức, kinh nghiệm và phương pháp phân tích vào một vấn đề cụ thể. Với người đang làm việc, quá trình này có thể giúp nhìn lại những vấn đề trong lĩnh vực đang theo đuổi dưới góc độ chuyên môn có hệ thống hơn.

Đào tạo ứng dụng giúp người học nâng cao chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn

Bên cạnh chương trình đào tạo gắn kết thực tiễn, môi trường học tập hiện đại cùng các dịch vụ hỗ trợ từ Nhà trường cũng góp phần tối ưu trải nghiệm của các học viên.

Với lịch học ngoài giờ hành chính, cùng các chính sách học bổng, ưu đãi học phí, chương trình thạc sĩ tại UEF tạo điều kiện để người đi làm tiếp tục công việc trong quá trình học tập nâng cao chuyên môn.

Được biết, UEF hiện đang tuyển sinh đào tạo thạc sĩ 7 ngành: Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Marketing, Luật Kinh tế, Ngôn ngữ Anh và Quan hệ công chúng.

Hạn nhận hồ sơ đợt 2 - 2026: 07/11/2026.

Thí sinh quan tâm có thể liên hệ 0913 161 080 hoặc đăng ký tư vấn tại https://www.uef.edu.vn/cao-hoc?utm_source=prsep