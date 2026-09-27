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Giáo dục

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Chính phủ ‘đặt khung’ 3 tiêu chí xác định trường nghề đặc thù để sắp xếp

Luân Dũng

TPO - Chính phủ quy định 3 tiêu chí xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc lĩnh vực đặc thù, làm căn cứ xem xét phương án sắp xếp, tổ chức lại.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị quyết số 42/2026 ngày 26/9 về xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc lĩnh vực đặc thù phục vụ sắp xếp, tổ chức lại.

Theo Nghị quyết, các lĩnh vực, ngành, nghề đặc thù gồm các lĩnh vực, ngành, nghề có yêu cầu đặc thù theo quy định của pháp luật về giáo dục và đào tạo, gồm: đào tạo giáo viên; pháp luật; sức khỏe; nghệ thuật; thể dục, thể thao; an ninh, quốc phòng.

Nghị quyết quy định cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập được xác định thuộc lĩnh vực đặc thù khi đáp ứng đầy đủ 3 tiêu chí.

Thứ nhất, có trên 50% quy mô người học chính quy thuộc các ngành, nghề đào tạo đặc thù, tính bình quân trong 3 năm gần nhất. Đối với cơ sở có thời gian hoạt động dưới 3 năm, việc tính toán được thực hiện từ thời điểm thành lập, tổ chức lại gần nhất.

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3 tiêu chí xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc lĩnh vực đặc thù.

Thứ hai, cơ sở phải được cơ quan có thẩm quyền xác định vai trò nòng cốt trong đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu của lĩnh vực, ngành, nghề đặc thù hoặc được giao chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chuyên sâu thuộc lĩnh vực, ngành, nghề đặc thù.

Tiêu chí này cũng bao gồm các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc cơ quan, tổ chức có chức năng quản lý, phát triển nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực, ngành, nghề đặc thù.

Thứ ba, nguồn nhân lực được đào tạo thuộc lĩnh vực, ngành, nghề đặc thù phải chịu sự định hướng, yêu cầu của cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực về tiêu chuẩn chuyên môn, cơ cấu nhân lực, vị trí việc làm hoặc yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chuyên ngành.

Như vậy, việc xác định một cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc lĩnh vực đặc thù không chỉ dựa trên tỷ lệ người học mà còn phải đáp ứng yêu cầu về vai trò, chức năng đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu và sự định hướng, yêu cầu của cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực.

Đáng chú ý, việc được xác định là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc lĩnh vực đặc thù không phải là căn cứ để giữ nguyên mô hình tổ chức, cơ quan chủ quản, quy mô hoạt động hoặc không thực hiện sắp xếp, tổ chức lại theo quy định.

Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Nghị quyết; phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan xử lý những vướng mắc theo thẩm quyền.

Nghị quyết số 42/2026 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/9/2026.

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#Sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp #Cơ sở giáo dục đặc thù #Giáo dục nghề nghiệp công lập #Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu

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