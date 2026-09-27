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Giáo dục

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch hợp tác đào tạo y tế với Hệ thống Y tế GEMs

Tiền Lê

Ngày 27/9, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn – Gia Lai (Hệ thống Y tế GEMs) tổ chức Lễ Ký kết thoả thuận hợp tác toàn diện giữa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Hệ thống Y tế GEMs.

Được biết, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch là một trong những cơ sở đào tạo y khoa hàng đầu cả nước. Bởi vậy, Hệ thống Y tế GEMs ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực y tế, hiệu lực 5 năm kể từ ngày ký.

Đại diện ký kết thoả thuận hợp tác toàn diện trên là TS.BS Đoàn Kim Thành – Giám đốc Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế, Chủ nhiệm Bộ môn Mắt, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, đại diện Nhà trường theo ủy quyền của Hiệu trưởng và ông Lê Đình Trọng – Chủ tịch HĐQT Hệ thống Y tế GEMs.

Thỏa thuận hợp tác tập trung vào việc đào tạo liên tục, cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế. Cùng với đó, từng bước xây dựng các bệnh viện, phòng khám thuộc GEMs trở thành cơ sở thực hành cho sinh viên y khoa và bác sĩ. Đặc biệt, từ thoả thuận hợp tác hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu, trao đổi chuyên môn và ứng dụng tiến bộ y học vào thực tiễn. Không những thế, việc thoả thuận sẽ đào tạo đội ngũ y tế chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại Tây Nguyên.

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TS.BS Đoàn Kim Thành (bên trái) và ông Lê Đình Trọng – Chủ tịch HĐQT Hệ thống Y tế GEMs phát biểu tại buổi lễ.

Đặc biệt, trong bối cảnh Tây Nguyên nhiều năm liền là vùng có mật độ bác sĩ thấp nhất cả nước và cả nước vẫn còn khoảng 16% cơ sở y tế chưa có bác sĩ chuyên khoa mắt, thỏa thuận đưa chuẩn mực đào tạo của một trường đại học y khoa lớn về trực tiếp khu vực, để bác sĩ Tây Nguyên được đào tạo ngay tại chỗ và người dân được tiếp cận dịch vụ nhãn khoa chuyên sâu mà không phải chuyển về các thành phố lớn. Đây cũng là mô hình y tế tư nhân chủ động tham gia nhiệm vụ đào tạo nhân lực y tế theo định hướng của ngành.

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Hình ảnh về lễ ký kết.

Sau buổi lễ, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn – Gia Lai tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề “Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh lý đáy mắt – võng mạc: Ứng dụng OCT, Laser quang đông và Anti-VEGF trong thực hành lâm sàng". Chủ tọa hội thảo là TS.BS Đoàn Kim Thành, đồng chủ toạ là PGS.TS.BS Nguyễn Hữu Chức, cùng đại diện Ban Lãnh đạo Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn – Gia Lai.

Hội thảo có 3 chuyên đề chính; Lựa chọn Anti-VEGF trong điều trị các bệnh lý võng mạc xuất tiết: từ bằng chứng lâm sàng đến thực tiễn điều trị, với hai ca lâm sàng PCV và DME/RVO – ThS.BSNT Nguyễn Minh Tuấn, Trung tâm Mắt, Bệnh viện Trung ương Huế; Cập nhật điều trị các bệnh lý đáy mắt bằng Laser quang đông và Anti-VEGF – ThS.BS Đào Thị Kim Nhung, Giám đốc Chuyên môn, Bệnh viện Mắt Kon Tum; Cập nhật hiệu quả và tính an toàn của Aflibercept trong điều trị các bệnh lý võng mạc xuất tiết – DS. Nguyễn Tấn Dũng, Công ty TNHH Bayer Việt Nam.

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Quang cảnh buổi lễ ký kết chuyên môn.

Sau các chuyên đề là phần thảo luận ca lâm sàng, hỏi đáp chuyên môn giữa các chuyên gia đầu ngành và bác sĩ nhãn khoa khu vực Tây Nguyên.

Hội thảo khoa học trên rất cần thiết bởi bệnh lý đáy mắt – võng mạc là nhóm nguyên nhân hàng đầu gây giảm thị lực và mù lòa không hồi phục. Đái tháo đường đang gia tăng nhanh và là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa ở người trưởng thành, trong khi cả nước mới chỉ khoảng 2% người bệnh đái tháo đường được chụp võng mạc (số liệu công bố tại Hội nghị Nhãn khoa TP. Hồ Chí Minh mở rộng, tháng 8/2026). Việc cập nhật OCT, Laser quang đông và Anti-VEGF cho đội ngũ bác sĩ khu vực giúp người bệnh được phát hiện sớm và điều trị kịp thời ngay tại Tây Nguyên.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP. Hồ Chí Minh) là một trong những cơ sở đào tạo y khoa hàng đầu cả nước, đã đào tạo hàng vạn thầy thuốc. Trường có Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế và Bộ môn Mắt với đội ngũ giảng viên, chuyên gia đầu ngành.

Hệ thống Y tế GEMs (Gia Lai – Kon Tum) là hệ thống y tế tư nhân gồm Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn – Gia Lai, Bệnh viện Mắt Kon Tum và Phòng khám Đa khoa Sysmed Phù Đổng. Hệ thống Y tế GEMs định hướng phát triển chuyên sâu nhãn khoa và trở thành cơ sở thực hành đào tạo nhân lực y tế cho khu vực Tây Nguyên.

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#đào tạo y tế #GEMs #y học #nhãn khoa #Tây Nguyên #bệnh viện mắt #nghiên cứu khoa học #Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn – Gia Lai #Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

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