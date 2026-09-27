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Choáng ngợp 17 thủ khoa 30/30 điểm đều chọn Sư phạm Toán

Nguyễn Dũng

TPO - Ngày 27/9, Trường Đại học Sài Gòn tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 và vinh danh thủ khoa tốt nghiệp, thủ khoa đầu vào. Trong số này có 2 nữ sinh đạt điểm tuyệt đối khi tốt nghiệp, 17/18 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30 chọn ngành sư phạm Toán.

Hai nữ thủ khoa đạt GPA 4.0

Hai sinh viên tốt nghiệp thủ khoa toàn trường là Phạm Kim Ngân và Hoàng Phạm Thanh Trúc.

Cả hai đạt điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa 4.0/4.0, được tuyển dụng và nhận học bổng toàn phần chương trình thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Anh.

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Phạm Kim Ngân và Hoàng Phạm Thanh Trúc nhận khen thưởng và tuyển dụng từ phía nhà trường.

Kim Ngân tốt nghiệp xuất sắc ngành Sư phạm tiếng Anh. Thanh Trúc tốt nghiệp xuất sắc ngành Ngôn ngữ Anh.

Theo nhà trường, đây là hai sinh viên đầu tiên trong lịch sử trường tốt nghiệp với GPA tuyệt đối. Từ tháng 10, hai tân cử nhân sẽ bắt đầu công việc trợ giảng tại Khoa Ngoại ngữ.

Với Kim Ngân, mức điểm 4.0 là mục tiêu cô theo đuổi suốt bốn năm đại học. Trước khi chọn ngành Sư phạm tiếng Anh, Ngân học chuyên văn tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Những hoạt động học tiếng Anh ở bậc phổ thông đã khiến cô muốn thử sức với môn học này ở đại học.

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Hoàng Phạm Thanh Trúc (áo dài đỏ) và Phạm Kim Ngân.

Chia sẻ về bí quyết học tập, Ngân cho biết cô tập trung nghe giảng, ghi chú trên lớp, về nhà soạn bài trước, đọc thêm tài liệu và trao đổi với thầy cô, bạn bè khi gặp nội dung chưa hiểu.

Cơ hội trở lại trường trong vai trò trợ giảng khiến ước mơ làm giáo viên của cô gần hơn. Bên cạnh công việc và chương trình cao học, Ngân dự định giảng dạy để tích lũy kinh nghiệm thực tế.

Hành trình của Thanh Trúc có một điểm khởi đầu khác. Em từng không giỏi tiếng Anh thời phổ thông và đã phải nỗ lực rất nhiều để thay đổi khi ở giảng đường đại học. Sau khi tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh với GPA tuyệt đối, Trúc sẽ vừa làm trợ giảng, vừa học thạc sĩ theo học bổng của trường. Cô cũng dự định học thêm tiếng Trung để mở rộng khả năng chuyên môn.

Hai tân cử nhân tiếp tục gắn bó với Đại học Sài Gòn ở vai trò mới, tham gia hỗ trợ đào tạo trong khi học lên trình độ thạc sĩ.

Choáng ngợp 18 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30

Năm học 2026-2027, Trường Đại học Sài Gòn đón 5.079 tân sinh viên ở 47 ngành, chương trình đào tạo đại học.

Tại lễ khai giảng, trường vinh danh và khen thưởng tổng cộng 26 tân sinh viên đạt thành tích thủ khoa theo các tổ hợp xét tuyển.

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Ông Trần Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND TPHCM (thứ 6 từ trái sang) và PGS.TS Phạm Hoàng Quân - Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn (thứ 7 từ trái sang) trao khen thưởng, học bổng đến các thủ khoa.

Theo danh sách công bố 26 thủ khoa đầu vào các ngành, ngành Sư phạm Toán học áp đảo hoàn toàn khi có tới 17 tân sinh viên đạt mức điểm tối đa 30/30 ở tổ hợp xét tuyển A00. Cùng đạt số điểm tuyệt đối 30 điểm ở tổ hợp này còn có thủ khoa ngành Sư phạm Hóa học.

Bên cạnh đó, nhóm ngành đào tạo giáo viên tiếp tục khẳng định sức hút vượt trội với điểm chuẩn thủ khoa ở mức rất cao.

Sư phạm Ngữ văn (29,95 điểm - tổ hợp C01), Sư phạm Tiếng Anh (29,55 điểm - tổ hợp D01), Sư phạm Âm nhạc (28,5 điểm), Giáo dục Mầm non (28 điểm) và Sư phạm Lịch sử (27,9 điểm).

Ở khối kỹ thuật, thủ khoa ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ghi nhận mức điểm trúng tuyển 26,04.

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Danh sách 26 thủ khoa của Trường Đại học Sài Gòn năm 2026.

Gặp gỡ và nhắn nhủ đến các tân sinh viên trong dịp này, PGS. TS Phạm Hoàng Quân - Hiệu trưởng nhà trường - nhấn mạnh tinh thần chủ động, tự học có tư duy phản biện và khả năng ứng dụng công nghệ thông minh, có trách nhiệm trong bối cảnh AI phát triển mạnh mẽ.

“Các em được tự do nhưng phải gắn liền với tự giác và kỷ luật, nếu không sẽ thành tự hủy” - thầy hiệu trưởng chia sẻ, đồng thời lưu ý môi trường đại học đòi hỏi tính độc lập cao khi không còn giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở từng ngày như bậc phổ thông.

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#thủ khoa Đại học Sài Gòn #GPA 4.0 #Phạm Kim Ngân #Hoàng Phạm Thanh Trúc #khai giảng Đại học Sài Gòn 2026 #thủ khoa #ĐH Sài Gòn #trợ giảng #học bổng #Thạc sĩ #Sinh viên

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